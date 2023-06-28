Пресс-секретарь президента России: Пока нет четкой позиции по дальнейшей работе ЧВК в стране

В настоящее время российские власти еще не выработали четкую и единую позицию по вопросу о дальнейшей деятельности в России частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметил представитель Владимира Путина, обсуждение дальнейшего функционирования ЧВК будет продолжаться. Более подробной информации, в том числе и о позиции главы государства по вопросу о деятельности частных военных компаний, Песков не дал.Ранее государственные деятели и депутаты выступали с разными, часто противоречивыми, позициями по вопросу о дальнейшем существовании в стране структур, подобных ЧВК «Вагнер». Например, против ЧВК выступил бывший помощник президента Владислав Сурков.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, напротив, считает, что запрещать ЧВК «Вагнер» не за что, а страна нуждается в законе, который бы регламентировал и регулировал деятельность частных военных компаний.Относительно перспектив работы ЧВК «Вагнер» за пределами Российской Федерации, в том числе в Центральноафриканской республике, Песков отметил, что сотрудничество по государственной линии между Россией и ЦАР есть, и оно будет продолжаться. Военные инструкторы тоже продолжают свою деятельность в этом африканском государстве.Напомним, что ранее советник президента ЦАР Фиделе Гуанджика дал понять, что руководству республики все равно, какая конкретно военная структура будет представлять Россию и осуществлять помощь стране в защите ее безопасности и национального суверенитета.