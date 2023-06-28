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Пресс-секретарь президента России: Пока нет четкой позиции по дальнейшей работе ЧВК в стране

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Пресс-секретарь президента России: Пока нет четкой позиции по дальнейшей работе ЧВК в стране

В настоящее время российские власти еще не выработали четкую и единую позицию по вопросу о дальнейшей деятельности в России частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Как отметил представитель Владимира Путина, обсуждение дальнейшего функционирования ЧВК будет продолжаться. Более подробной информации, в том числе и о позиции главы государства по вопросу о деятельности частных военных компаний, Песков не дал.

Ранее государственные деятели и депутаты выступали с разными, часто противоречивыми, позициями по вопросу о дальнейшем существовании в стране структур, подобных ЧВК «Вагнер». Например, против ЧВК выступил бывший помощник президента Владислав Сурков.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, напротив, считает, что запрещать ЧВК «Вагнер» не за что, а страна нуждается в законе, который бы регламентировал и регулировал деятельность частных военных компаний.

Относительно перспектив работы ЧВК «Вагнер» за пределами Российской Федерации, в том числе в Центральноафриканской республике, Песков отметил, что сотрудничество по государственной линии между Россией и ЦАР есть, и оно будет продолжаться. Военные инструкторы тоже продолжают свою деятельность в этом африканском государстве.

Напомним, что ранее советник президента ЦАР Фиделе Гуанджика дал понять, что руководству республики все равно, какая конкретно военная структура будет представлять Россию и осуществлять помощь стране в защите ее безопасности и национального суверенитета.
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36 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 13:37
    +16
    Дело не в ЧВК, дело в неспособности лампасоносцев эффективно управлять войсками. В "Вагнере", к примеру, решения принимает совет командиров, в МО - один "умник" может положить морпехов и ... убыть в отпуск...
    Командиры-умницы увольняются из МО не просто так - щемят там их по полной, расти не дают, бумаготворчеством завалили!.. Вот и идут они в ЧВК, где их опыт и талант будет оценен по заслугам, в т. ч. материально, и без проволочек...
    1. shm_kv
      shm_kv Сегодня, 13:47
      +8
      Там много в чем дело. Начиная от управления заканчивая элементарной экипировкой и средствами связи. Со связью МО так и не смогло ничего решить за 1,5 года (!). Какой позор. Парни пользуются тем, что смогли купить волонтеры.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:58
        +6
        Цитата: shm_kv
        Парни пользуются тем, что смогли купить волонтеры.

        Я по этому поводу второй год лоб морщу! Спецсредствами и прочим армия снабжается народом, с миру по нитке! В ответ некоторые мерзавцы даже предлагали запретить использование на передовой дарёные авто!
        Вопрос один: если вдруг, разом, иссякнет "народная" помощь - что будет делать МО?! Где парни будут брать "птичек" и предметы быта?!
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 13:51
      -5
      В "Вагнере", к примеру, решения принимает совет командиров.
      Вот они и прияли решение. Похоронили вагнер.
      ЧВК это вообще не про патриотизм и победы,это про деньги и с этим ничего не поделаешь. ЧВК это бизнес и всё.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:10
        +3
        Цитата: AVA77
        В "Вагнере", к примеру, решения принимает совет командиров.
        Вот они и прияли решение. Похоронили вагнер.
        ЧВК это вообще не про патриотизм и победы,это про деньги и с этим ничего не поделаешь. ЧВК это бизнес и всё.

        Оставьте своё при себе.
        Только наивный может поверить в "поход Пригожина на Москву", завернувшего по пути в Ростов, где, кстати, его бойцов угощали чаем и бутербродами...
        Вы представляете, сколько проявилось "пятисотых", причём с паспортными данными?! И прочих говнюков?! Сколько выявлено слабых мест? Не всё так просто...
        Наберите в поисковике "где Герасимов" - не найдёте ничего... wink
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 15:05
          0
          Отвечу Вам той же монетой.
          Оставьте своё мнение при себе.
          Не Вы на этом ресурсе диктуете условия и устанавливаете правила.
          Кто Вы вообще такой чтобы мне указывать что я должен делать со своим мнением.
          Хрен с аватаркой ,Вы кто ?
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:53
      +5
      А куда страна без ЧВК ? Есть интересы где армию светить не желательно, в той же Африке, кто сам Сурков туда поедет ? Вообще ситуация скверная, сначала позвали помочь и вооружили, а как отлегло так в агенты Запада записали, так считаю, что в этом конкретном случае виноваты Шойгу и Герасимов !!! Попытались через колено сломать мужиков которые прошли не одну войну, с людьми надо уметь работать ! Вон Лукашенко сказал, что 30 минут с Пригожиным на матах разговаривал не разу не повторившись и вернул веть, любые худые переговоры лучше хорошей перестрелки.
    4. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:06
      +1
      Да нет...

      Дело именно в ЧВК. Полагаю, что "существовать", те. быть зарегистрированными в качестве юридических лиц, они в России, на основании отдельного, ещё подлежащего разработке Закона, и могли бы...

      А вот вести "деятельность" тем более "военную" на территории Российской Федерации, в качестве таковых юридических лиц, - ни в коем случае...

      Ибо ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ и МОНОПОЛЬНОЕ право на использование и применение ВОЕННОЙ силы принадлежит только ГОСУДАРСТВУ. И государство, которое этим МОНОПОЛЬНЫМ правом с кем-то начинает "делиться" просто, в итоге, рано или поздно, перестанет существовать...

      А вот ВНЕ границ России, российские ЧВК, могли бы осуществлять свою ВОЕННУЮ деятельность (не противоречащую национальным интересам и национальной безопасности России), - "неограниченно"... Сиречь, сколько и каких "контрактов" от ЗАКОННЫХ и ЛЕГАЛЬНЫХ забугорных акторов-"заказчиков" наберут... Например, СЕГОДНЯ в Сирии, Мали и ЦАР, таковые есть... Работай - "не хочу", что называется...

      А вот на территории России, - при НЕОБХОДИМОСТИ, - ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в СОСТАВЕ и ПОДЧИНЕНИИ МО и ВС России. С их же, а не "своим" вооружением, военной техникой, командованием и т.д....

      Так что в ИМЕННО в этом вопросе, при решении "разрешать - не разрешать" ЧВК в России, военная одаренность или отсутствие таковой у действующего руководящего состава МО или ГШ ВС России никак не может быть "главным" фактором...
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: ABC-schütze
        Ибо ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ и МОНОПОЛЬНОЕ право на использование и применение ВОЕННОЙ силы принадлежит только ГОСУДАРСТВУ. И государство, которое этим МОНОПОЛЬНЫМ правом с кем-то начинает "делиться" просто, в итоге, рано или поздно, перестанет существовать...

        Хотел бы я посмотреть на вас, когда бы вы выговаривали это Сидору Артемьевичу...
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 13:41
    +3
    Пресс-секретарь президента России: Пока нет четкой позиции по дальнейшей работе ЧВК в стране
    За то похоже начались чистки в силовых структурах, по выявлению всех поддержавших мятеж и проявивших "нерешительность"... Вот вовремя же. А может для того все это и организовывалось?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:45
      +6
      Вот это самое гадкое,что сейчас можно ожидать.Не хочется верить слухам(про того же Суровикина и других),но ведь какая то почва для этого имеется.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:48
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Вот это самое гадкое,что сейчас можно ожидать.Не хочется верить слухам(про того же Суровикина и других),но ведь какая то почва для этого имеется.

        Если бы не Суровикин, немало парней легло бы в Херсонском котле, наполненном водой Каховского моря...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:42
    +3
    Неужели?И что,надо дождаться кризиса,как год назад и вспомнить о "музыкантах"?Я имею в виду именно опытных профессионалов-офицеров,не вписавшихся в тренд МО.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:56
      +4
      Так эти товарищи сначала наплюют в колодец, а потом думают где водицы взять, кто их самих защитит в случае чего, ну уж точно не Ахмат.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:21
        +2
        Цитата: Silver99
        Так эти товарищи сначала наплюют в колодец, а потом думают где водицы взять, кто их самих защитит в случае чего, ну уж точно не Ахмат.

        Поднимать "Ахмат" и рушить "Вагнер" - по меньшей мере неразумно - свои всё же...
  4. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 13:45
    +4
    Я так понял можно читать как "будет плохо на фронте мы все простим...".
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:46
    +1
    ЧВК в стране вообще делать нечего. ЧВК место за бугром. Именно там они должны искать, находить , заключать котракты ну и есстно зарабатывать.

    Ну а при войнах за Страну, они могут находится, в составе МО и конечно же подчинятся Верховному.
    Не хотят? Тогда они на этой войне не нужны.
    1. shm_kv
      shm_kv Сегодня, 13:50
      +3
      Не от хорошей жизни их на эту войну позвали...
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 13:58
        -4
        Не суть важно, позвали их или не позвали. Суть они не находились в составе МО, а работали независимо. Хотя и согласованно конечно.

        Победа вскружила Пригожину голову. И он возомнил себя Верховным. Но не получилось.
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:44
          -2
          Да... Примерно так оно и есть. К сожалению...
        2. Архивариус Вася
          Архивариус Вася Сегодня, 15:08
          0
          Да не так оно есть, не говорите ерунду про Верховного....
          Он хотел убрать этих 2х дегенералов из МО и либо самому возглавить, либо чтоб возглавили адекватные генералы как Суровикин или Мизинцев, всё.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:25
      +2
      Цитата: Светлан
      ЧВК в стране вообще делать нечего. ЧВК место за бугром. Именно там они должны искать, находить , заключать котракты ну и есстно зарабатывать.

      Ну а при войнах за Страну, они могут находится, в составе МО и конечно же подчинятся Верховному.
      Не хотят? Тогда они на этой войне не нужны.

      Когда страна воюет встать в строй имеют право все. Если государство заключило с ними контракт, то значит так было нужно.
      Пилот, наведший сбитый штурмовик на колонну противника был, кстати, из "Вагнера"...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:50
        0
        Ну я бы дополнил...

        Государство не СЕЙЧАС только "контракт заключило" (кстати со ВСЕМИ участниками СВО, а не только ЧВК Вагнер), но и ЦЕЛЬ и ГЛВАНЫЕ ЗАДАЧИ СВО определило. И назначило для достижения цели и задач СВО военное командование в зоне проведения СВО...

        Насколько мне известно, Пригожин в состав этого командования не вошел... А "претензии" и Рамзан Кадыров высказывал. И военкоры на театре... И руководители Народных Республик и их добровольческих ополчений. Еще до принятия их в состав России. И не раз...

        Но вот до "походов колоннами" у них как- то дело не доходило...
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:33
      0
      Вы правы...

      К тому же "куратор" ЧВК Вагнер Пригожин, сейчас столь яростно "обличающий" Руководство МО и ГШ ВС России в "некомпетентности", странным образом "не замечал" того, что в России, уже лет за 15 до принятия решения о начале СВО, была ПОЛНОСТЬЮ РАЗВАЛЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА учета, подготовки (в т.ч. и допризывной) переподготовки военнослужащих запаса и лиц призывного возраста, пригодных по состоянию здоровья в военной службе... Что нет "наркомата боеприпасов", ВПК начал более или менее "рабоать" только с принятием ГПВ 2020 (да и то, лишь под "запросы"-"потребности" контрактной армии...).

      И набранные им в ЧВК Вагнер опытные офицеры (и, даже генералы...) этого тоже, выходит "не замечали"?... И "проснулись" только в ходе СВО и под Артемовском?...

      А я в это, как-то не верю ... Пригожин ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ терся в предбанниках власти и имел там крепкие личные контакты. Так что же ему ТОГДА "помешало" вовремя "забить тревогу" по столь ОЧЕВИДНОЙ для военных экспертов, опытных военных (действующих и в отставке) да и военных ученых ОБЪЕКТИВНОЙ проблеме?... Наличие которой представляло большую потенциальную угрозу национальной безопасности России?.. И теперь, в ходе СВО, эта угроза "успешно" реализовалась...

      А вот пригожинская ЧВК Вагнер, в ЭТО ЖЕ время вполне себе успешно и заслуженно, и стремительно процветала. Принося своему "куратору" весьма нехилый доход... Короче, ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ, ни Пригожину, ни опытным офицерам и генералам в "контрах" с руководством МО и ГШ Вс России находившихся, реальный развал мною вышеупомянутого был, банально, "по барабану"?

      И никто ИЗ НИХ, никаких "заявлений" и "обличений" ГОДАМИ, весьма благоразумно не делал... Хотя ВСЕ понимали каково реальное состояние дел "плачевных". Кстати, ещё ЗАДОЛГО до "Шойгу" и "Герасимова" начавшихся... Понимали, но молчали... Понимали, но молчали, потому что, если бы Пригожин, в предбанниках власти, ТОГДА стал на эти ОБЪЕКТИВНЫЕ угрозы "громко, пальцем тыкать", то фиг бы ему "прибыльную" ЧВК Вагнер создать возможность дали...

      Короче, ТОГДА у него "доминировал" исключительно коммерческий и лояльный "к персоналиям во власти", интерес... О его офицеракх и генералах ничего не скажу.... Только напомню о том, что И ОНИ - ТОГДА, молчали...
  6. osp
    osp Сегодня, 13:48
    +6
    Мне таки кажется что Пригожин своего добился.
    На фронте он устал и понял что с таким командованием победы на Украине все равно не видать, а класть людей по напрасно незачем.
    Возможно он и не думал брать Москву, но просто показал "заинтересованным людям" как все шатко и не прочно в нашей стране.
    И что после такого можно выйти сухим из воды не понеся ответственность.

    Так что наверняка все те, кому интересна смена власти в России выводы уже сделали исчерпывающие из этих событий.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:54
      +2
      Судя по всему,это уловили в первую очередь в Кремле.Отсюда и начавшаяся "охота на ведьм"..Общество не консолидировано,даже во время войны.А армия,это такая же часть общества.
      1. osp
        osp Сегодня, 14:18
        0
        А еще Кремль как-бы показал, что людей служивых да опричников государевых цареву присягу сохранивших, мятежному воеводе можно было пулевым свинцом и ружейной дробью отделать.
        И никакого наказания за это не понести.
        Быть отпущенному с повинной головой восвояси...
        Может быть за былую ратную службу и заслуги.
        А может из-за страха, чтобы мятежный воевода больше свои знамена на Москву не повел.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:52
    +6
    1)ЧВК - это инструмент. Он не бывает плохим или хорошим, он бывает эффективным, либо нет. И зависит это от того, умеете ли вы им пользоваться.
    2) Кто будет защищать российских специалистов за рубежом? Тот же Росатом? МО туда не пускают, машу вать!!! А похищение человек так 100-500 будет уже ГОСУДАРСТВЕННОЙ проблемой, равно как и бойня на какой-нибудь газовой скважине или бокситовом месторождении!!!
    3) КАКОЕ КОМУ ДЕЛР ДО МНЕНИЯ ХРЕНОВА СУРКОВА, КОГДА ЧВК В РФ РАБОТАЮТ 30+ лет, и продолжают сейчас работать в три руки?!!! Пупок развяжется их запрещать, будут работать как раньше
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 15:01
      0
      "2) Кто будет защищать российских специалистов за рубежом? Тот же Росатом? МО туда не пускают, машу вать!!!"
      ******************************************************************************************
      А где Росатом строит АЭС российских поектов в недружественных странах?.. Чтобы привлечекнный по контракту российский персонал МО должно бы было "защищать"?..

      Что же касается стран "нестабильных", то там по потенциальным рискам и угрозам стоительству АЭС и российскому персоналу, все виды разведки, в первую очередь должны работать. И военной в том числе... А им никакие "разрешения" не нужны...

      А безопасность объектов и мест проживания должно, при необходимости, обеспечивать не МО, а командируемый, сменяемый "спецназ" ФСБ, Росгвардии и МВД. Там специалисты не хуже "музыкантов". Да и "числом" их вполне достаточно... А в зоне военных действий Росатом АЭС не строит. Даже из Ливии, ТЫСЯЧИ российских специалистов, вроде как, без "услуг" Спецов "незаменимой" ЧВК Вагнер, вполне быстро и успешно эвакуировали... И даже ещё и "китайцев с европейцами" с собой прихватили...
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 15:13
        0
        Цитата: ABC-schütze
        А где Росатом строит АЭС российских поектов в недружественных странах?

        В Турции, где например есть проамериканские боевики YPG. АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА» (ЕГИПЕТ). АЭС «РУППУР» (БАНГЛАДЕШ).
        Цитата: ABC-schütze
        все виды разведки, в первую очередь должны работать. И военной в том числе...

        Что равнозначно объявлению войны, если там военная разведка работать будет. Туда же "спецназ ФСБ Росгвардии и МВД", которые вообще ЗА ГРАНИЦЕЙ работать не должны!!! Это как ЧВК не должны работать в стране!!!
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 14:02
    +4
    Пресс-секретарь президента России: Пока нет четкой позиции по дальнейшей работе ЧВК в стране

    За полтора года войны пора бы определиться, как относиться к ЧВК и как эффективно использовать их на благо государства!
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:03
    +3
    против ЧВК выступил бывший помощник президента Владислав Сурков.

    Чеченец Сурков естественно будет против любой другой реальной силы, кроме "вроде как бы государственных" "Ахмадов"
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:13
    +2
    Это называется приехали. В стране находится несколько ЧВК кроме "Вагнера" а чёткой позиции по ним нет. В принципе они могут захватить один из регионов(например Калининград или Сахалин) и объявить независимость, создав государство. Как только создался первое ЧВК сразу должны быть законы по работе с ними и управлению ими. soldier
  11. Шибко умный
    Шибко умный Сегодня, 14:22
    -1
    Закона по ЧВК нет, но, судя по всеобщему возбуждению, быстро нарисуют. А пока надо смотреть конкретно - кому выгодно. Пока Вагнер упирался в Африке, денежку платили местные. Когда пришли в СВО - платила РФ. И, судя по всему, охренеть как платила! Воевали за денежку и не скрывали этого факта. Какого ... фига Лысенький наполеончик решил, что можно кусать руку дающую? Видимо с головой плоховато. Или амбиции зашкаливают. Или и то и другое. А ВВП нашел идеальный выход - привлечь к разборкам Батьку. Сам бы он с Лысеньким не стал бы разговаривать, не по статусу, да и о чем. А Батька типа разрулил! Теперь отберут танки и отправят в качестве пугала в Беларусь. А в Беларуси смертную казнь никто не отменял, и за госпереворот можно ответить по-взрослому. Ну а если Батька приспособит для своих нужд - очень хорошо. И пшеки за одно обделаются легким испугом.
    P.S. Всегда удивлялся откуда у Вагнера танки, пушки и самолеты? Особенно самолеты. Если это коммерческий проект, то кто купил и на какие шиши? Если выдало МО, то какого еще и выеживаются?
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:28
    +1
    Если смотреть правде в глаза, от услуг ЧВК, нельзя полностью отказаться в современном мире. Надо прорабатывать законы, а не оставлять всё как есть. Если ЧВК не хочет подчиняться государству, гнать в шею, т.к это уже перетекает в неуправлямое вооруженное бандформирование.
    Интересно посмотреть, что сделали бы американцы, если бы на руководство рыпнулось какое нибудь из их ЧВК, или попёрло на Вашингтон. Их бы там кончили просто.
  13. faiver
    faiver Сегодня, 15:00
    0
    так в Кремле не только по ЧВК четкой позициии нет, пусть Песков лучше расскажет по чему эта четкая позиция есть....