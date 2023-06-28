Экс-разведчик США: НАТО придётся признать неспособность обеспечивать жизнеспособность ВСУ на поле боя

Возвращаясь к ситуации с Пригожиным, нужно признать тот факт, что американцы совместно с британцами прикладывали немало усилий с целью развязывания гражданской войны в России. Эти события и хотели приурочить к предстоящему саммиту НАТО. Именно это и должно было вдохновить страны альянса на усиление поддержки Украины, однако все эти попытки потерпели неудачу. Теперь же Североатлантический альянс буквально погряз в своей провалившейся ужасной стратегии, из которой выхода нет

Думаю, что и сам саммит НАТО будет для них полным разочарованием, поскольку никто из них не готов признать, что потерпел поражение. Так что к этому времени в июле всё будет кончено. Украинской армии также больше не будет, так как от неё ничего не останется. Руководству этого военно-политического блока придётся осознать, что он просто не способен обеспечивать жизнеспособность ВСУ на поле боя. Та же Германия уже заявила о том, что предоставит дополнительное количество танков , однако до 2024 года их не будет. Также нам неизвестно, когда вообще появится хоть первый американский «Абрамс». И что тогда будет происходить на поле боя? А что же насчёт F-16

Экс-разведчик США Скотт Риттер высказался о недавних событиях, связанных с попыткой осуществления вооружённого мятежа в России. Об этом он рассказал в беседе с американским радиоведущим Гарландом Никсоном.– сказал Риттер.Также в ходе разговора с ведущим, бывший американский морпех-разведчик обратил внимание на его слова о том, что даже если и собрать всех в одном зале с целью обсуждения мирных переговоров с Россией, но сами русские в этом зале будут отсутствовать, то вся эта затея окажется бессмысленной.Скотт Риттер: