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Экс-разведчик США: НАТО придётся признать неспособность обеспечивать жизнеспособность ВСУ на поле боя

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Экс-разведчик США: НАТО придётся признать неспособность обеспечивать жизнеспособность ВСУ на поле боя

Экс-разведчик США Скотт Риттер высказался о недавних событиях, связанных с попыткой осуществления вооружённого мятежа в России. Об этом он рассказал в беседе с американским радиоведущим Гарландом Никсоном.


Возвращаясь к ситуации с Пригожиным, нужно признать тот факт, что американцы совместно с британцами прикладывали немало усилий с целью развязывания гражданской войны в России. Эти события и хотели приурочить к предстоящему саммиту НАТО. Именно это и должно было вдохновить страны альянса на усиление поддержки Украины, однако все эти попытки потерпели неудачу. Теперь же Североатлантический альянс буквально погряз в своей провалившейся ужасной стратегии, из которой выхода нет

– сказал Риттер.

Также в ходе разговора с ведущим, бывший американский морпех-разведчик обратил внимание на его слова о том, что даже если и собрать всех в одном зале с целью обсуждения мирных переговоров с Россией, но сами русские в этом зале будут отсутствовать, то вся эта затея окажется бессмысленной.

Скотт Риттер:

Думаю, что и сам саммит НАТО будет для них полным разочарованием, поскольку никто из них не готов признать, что потерпел поражение. Так что к этому времени в июле всё будет кончено. Украинской армии также больше не будет, так как от неё ничего не останется. Руководству этого военно-политического блока придётся осознать, что он просто не способен обеспечивать жизнеспособность ВСУ на поле боя. Та же Германия уже заявила о том, что предоставит дополнительное количество танков, однако до 2024 года их не будет. Также нам неизвестно, когда вообще появится хоть первый американский «Абрамс». И что тогда будет происходить на поле боя? А что же насчёт F-16
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14 комментариев
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  1. vargo
    vargo Сегодня, 13:53
    +1
    Так забавно наблюдать как иностранцы пытаются понять и угадать всё то что у нас тут произошло. Мы и сами то конечно в некоторой растерянности были, но всё же мы в этой кухне постоянно, а они все немного в стороне. Смотришь на их версии и немного улыбаешься))
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:11
      +1
      "в некоторой растерянности" в ПОЛНОЙ растерянности были. Так будет точнее.
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 14:46
        0
        Как говорится, граната у нас для них не той системы... wink
        И резьба метрическая, а у них дюймовая! Как им тут вкрутят, да затянут - еще век помнить будут.
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 15:15
        0
        Цитата: vladcub
        в ПОЛНОЙ растерянности были. Так будет точнее.

        Ну если билеты в Ереван уходили за 200 000 руб., а в Эмираты за 300 000, то это не растерянность, а уверенность. feel
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:16
      +1
      Цитата: vargo
      Так забавно наблюдать как иностранцы пытаются понять и угадать всё то что у нас тут произошло. Мы и сами то конечно в некоторой растерянности были, но всё же мы в этой кухне постоянно, а они все немного в стороне. Смотришь на их версии и немного улыбаешься))

      Почему Вы думаете, что то что говорит экс-разведчик США искренне и правдиво, а не является игрой на российскую публику с целью ввести её в заблуждение и создать ложное представление о истинных целях и будущих действиях англосаксов в борьбе с Россией?
      Как раз может быть наоборот и за видимой маской искренности скрывается хорошо спланированная игра введения России в состояние самоуспокоения и потери бдительности. recourse
      1. vargo
        vargo Сегодня, 15:22
        0
        Ровно потому что я думаю что абсолютно все могут быть частью чьей-то или своей пропаганды. Мир вообще не объективен, он всегда субъективен. Каждый индивид, желая того или нет, привносит часть своего понимания информации.
        Тут я лишь излагаю суть в контексте попыток разных сторон оценить происходящее. Кто-то по своему, кто-то с чьей-то подачи, смысл уже не меняется.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 13:57
    +1
    Экс-разведчик США: НАТО придётся признать неспособность обеспечивать жизнеспособность ВСУ на поле боя
    А он и не старается это сделать... Для стран НАТО ВФУ это "подопытный кролик", на котором они отрабатывают решения и методы грядущих войн
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: svp67
      Для стран НАТО ВФУ это "подопытный кролик", на котором они отрабатывают решения и методы грядущих войн

      Скорее технологии управления миром и решения политических и экономических задач. Сша ведь напрямую не участвуют, а используют прокси. Сейчас на примере россии они проверяют, насколько можно сдвинуть "красные линии" противника в лице страны обладающей яо, до момента, когда существование страны будет поставлено под сомнение, но при этом яо не получит условий для применения. При этом остальная мощь вс будет нивелирована групповой помощью даже заурядному противнику и экономическим давлением на экономику.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:58
    +1
    Интересно будет вспомнить эти слова Риттера(а может и напомнить ему)через год,скажем..
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 14:00
    +1
    О, опять Риттер winked
    Стал уже скучать по -этому эксперту. Со вчерашнего дня не было от него прогнозов
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:13
      +1
      Он, услышал, что соскучились и пришёл
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:14
    +3
    Скотт Риттер конечно большой оптимист, но его противники, которые считают, что Украина обязательно победит еще большие оптимисты. Если не брать во внимания сроки, которые прогнозирует Риттер о полном провале ВСУ, то все равно наступит момент когда
    Руководству этого военно-политического блока придётся осознать, что он просто не способен обеспечивать жизнеспособность ВСУ на поле боя
    Рано или поздно, но это произойдет и не важно по какой причине.
  6. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:16
    +1
    СЕЙЧАС ВСЕ эксперты и политологи только и будут, что обсуждать "марш справедливости"
    Думаю, что это на долго будет тема нумер 1
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:10
    0
    Также нам неизвестно, когда вообще появится хоть первый американский «Абрамс».
    На соседней ветке обещали, осенью. feel