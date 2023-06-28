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Американский военный эксперт: Зеленский надеется на прямое вмешательство НАТО в конфликт

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Американский военный эксперт: Зеленский надеется на прямое вмешательство НАТО в конфликт

После недель контрнаступления на Запорожском направлении, президент Украины Владимир Зеленский убедился в том, что западное вооружение не поможет ВСУ переломить ход событий. Поэтому Киев рассчитывает на вовлечение НАТО в конфликт напрямую. Об этом в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его Youtube-канале рассказал американский военный эксперт, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.


Как отметил американский военный аналитик, Зеленский прекрасно понимает, что западные вооружения не могут помочь ему выиграть конфликт. Требовать все новых поставок западного оружия Зеленский продолжает лишь по той причине, что надеется вовлечь альянс в конфликт напрямую.

Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя. Он надеется на прямое вмешательство НАТО

- подчеркнул Риттер.

По мнению аналитика, в Киеве считают, будто высокие потери вооружений, поставленных из стран альянса, заставят Запад принять непосредственное участие в конфликте и помочь режиму Зеленского сохраниться. Но в этом случае, подчеркивает Риттер, встает вопрос о том, что может сделать в сложившейся ситуации Североатлантический альянс, и сам же на него отвечает, что ничего сделать НАТО и не может.

Ранее многие западные эксперты утверждали, что в Киеве переоценили западное вооружение и его возможности, а также были очень плохого мнения о российских военных возможностях. Эта самоуверенность представителей украинских властей сыграла с ними злую шутку, что мы видим на примере последствий контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.
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14 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:51
    +2
    Американский военный эксперт: Зеленский надеется на прямое вмешательство НАТО в конфликт
    В этом уже нет ни какого сомнения
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:08
      +3
      Орбан совершенно верно определил статус Украины и Зеленского - они никто и в принятии решения не участвуют. Как США решат так и будет, но видно что пока США не желают вписывать всё НАТО по полной на Украине и нынешняя ситуация их полностью устраивает.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:56
    +2
    Зеля очень хочет продолжения войны, потому что с её окончанием, окончится и его жизнь. Америкосам тоже хочется втравить Польшу и Прибалтику в войну, но только вне НАТО. А вагнеровцы в Белоруссии очень отрезвляюще действуют и на тех и на других.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 14:05
      -2
      Против Польши вагнеровцы ничего не смогут изобразить. Поэтому и тактическое яо Григорьич запросил
    2. стар
      стар Сегодня, 14:26
      +1
      Америкосам тоже хочется втравить Польшу и Прибалтику в войну, но только вне НАТО.

      Без шансов: поляки без НАТО с Россией воевать не собираются, а Прибалтика при объявлении мобилизации тут же рванет подальше от родины. Это не в интернете пузыри пускать..
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:45
        0
        Цитата: стар
        Без шансов: поляки без НАТО с Россией воевать не собираются, а Прибалтика при объявлении мобилизации тут же рванет подальше от родины. Это не в интернете пузыри пускать..

        Поленья, с дуру, могут войти в Западенню, вот на этом их и могут подловить, выпнуть на войну с Россией безо всякой пятой статьи, самостоятельно. "Вагнер" в этом случае как огнетушитель сработать может...
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:59
    +5
    Если будем волынку тянуть как сейчас в СВО и промышленности, не проводить мобилизации, поставлять ресурсы НАТО (нефть, газ, металлы)то точно НАТО вмешается впрямую, хотя кто скажет что она не вмешалась втихую, впрочем она и не скрывает это. soldier
  4. Aken
    Aken Сегодня, 14:03
    +2
    Это с самого начала понятно было. Всё это время он только оттягивал свой конец.
    Не удивлюсь, если выяснится, что и мясо он утилизирует с целью втягивания НАТО.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 14:04
    +3
    Зеленский с самого начала конфликта пытается втянуть НАТО, а не то, что только сейчас начал пытаться
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 14:21
      0
      Вряд-ли все НАТО втянется, а вот поляки скорее всего влезут.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:05
    +1
    в Киеве считают, будто высокие потери вооружений, поставленных из стран альянса, заставят Запад принять непосредственное участие в конфликте

    А может и наоборот, скажут -"да на кой черт, нам второй Афганистан, пусть клоун сам расхлебывается."
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:06
    +2
    Киев рассчитывает на вовлечение НАТО в конфликт напрямую
    Киев мечтает об этом и не задумывается о том, что это начало войны с НАТО, т.к. считает Россия не посмеет воевать с блоком напрямую. А вот в НАТО просчитывают такую ситуацию и пока опасаются своего прямого участия (хотя оно и так уже практически прямое). Но это пока, а что будет завтра?
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:11
    +2
    Американский военный эксперт: Зеленский надеется на прямое вмешательство НАТО в конфликт

    Чушь! Он не надеется, он всё делает для того чтобы это произошло, причём ещё даже до начала сво.
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 14:40
    0
    Зеленский надеется на прямое вмешательство НАТО в конфликт

    На кой пёс нам Бельгийский район с Парижской областью?! belay