Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя. Он надеется на прямое вмешательство НАТО

После недель контрнаступления на Запорожском направлении, президент Украины Владимир Зеленский убедился в том, что западное вооружение не поможет ВСУ переломить ход событий. Поэтому Киев рассчитывает на вовлечение НАТО в конфликт напрямую. Об этом в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его Youtube-канале рассказал американский военный эксперт, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.Как отметил американский военный аналитик, Зеленский прекрасно понимает, что западные вооружения не могут помочь ему выиграть конфликт. Требовать все новых поставок западного оружия Зеленский продолжает лишь по той причине, что надеется вовлечь альянс в конфликт напрямую.- подчеркнул Риттер.По мнению аналитика, в Киеве считают, будто высокие потери вооружений, поставленных из стран альянса, заставят Запад принять непосредственное участие в конфликте и помочь режиму Зеленского сохраниться. Но в этом случае, подчеркивает Риттер, встает вопрос о том, что может сделать в сложившейся ситуации Североатлантический альянс, и сам же на него отвечает, что ничего сделать НАТО и не может.Ранее многие западные эксперты утверждали, что в Киеве переоценили западное вооружение и его возможности, а также были очень плохого мнения о российских военных возможностях. Эта самоуверенность представителей украинских властей сыграла с ними злую шутку, что мы видим на примере последствий контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.