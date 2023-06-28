Военкоры: На Запорожском направлении в районе села Пятихатки 128-я бригада ВСУ предприняла провальную попытку атаковать позиции ВС РФ

С упорством, уже более похожим на отчаяние, украинские войска четвертую неделю продолжают безуспешные попытки штурма обороны ВС РФ, причем на одних и тех же участках. Названия населенных пунктов и секторов фронта, где ВСУ налетают на передовые позиции российской армии, теряют сотни солдат и десятка единиц бронетехнике, а затем вновь откатваются на исходные, наверняка уже помнит каждый, кто хоть немного следит за событиями в зоне СВО.
Одним из таких участков остается Ореховское направление Запорожского фронта. Российские военкоры рассказали новые подробности очередной провальной атаки наших позиций силами 128-й бригады ВСУ в районе села Пятихатки.
Сообщается, что атака штурмовых групп данной бригады силами до десяти единиц бронетехники и пехотой началась сегодня рано утром в сторону деревни Жеребянки. Однако разведчики 42-го мотострелкового полка, входящего в состав 19-й мотострелковой дивизии ВС РФ, совместно с разведбатальоном имени Судоплатова и 4-й отдельной мотострелковой бригадой обнаружили выдвижение противника еще на дальних подступах.
До наших позиций украинские бронесоединения так и не добрались. Враг был рассеян огнем артиллерии, уничтожены три танка и две боевые машины пехоты. Под плотным обстрелом пехота ВСУ попыталась укрыться в лесопосадках без возможности эвакуации. Как пишут военкоры, в данный момент их добивает наша артиллерия.
Ранее сообщалось, что само село Пятихатки практически полностью в руинах и находится в серой зоне. В случае вхождения в него противника, по прирасстрелянным целям начинает работать наша арта. Судя по карте, на этом участке ВСУ находятся в классическом «огневом мешке», однако продолжают наращивать силы для дальнейших атак. Как сообщают украинские военнопленные, командование отдало приказ прорвать оборону на Запорожском фронте «любой ценой».