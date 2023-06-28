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Военкоры: На Запорожском направлении в районе села Пятихатки 128-я бригада ВСУ предприняла провальную попытку атаковать позиции ВС РФ

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Военкоры: На Запорожском направлении в районе села Пятихатки 128-я бригада ВСУ предприняла провальную попытку атаковать позиции ВС РФ

С упорством, уже более похожим на отчаяние, украинские войска четвертую неделю продолжают безуспешные попытки штурма обороны ВС РФ, причем на одних и тех же участках. Названия населенных пунктов и секторов фронта, где ВСУ налетают на передовые позиции российской армии, теряют сотни солдат и десятка единиц бронетехнике, а затем вновь откатваются на исходные, наверняка уже помнит каждый, кто хоть немного следит за событиями в зоне СВО.


Одним из таких участков остается Ореховское направление Запорожского фронта. Российские военкоры рассказали новые подробности очередной провальной атаки наших позиций силами 128-й бригады ВСУ в районе села Пятихатки.

Сообщается, что атака штурмовых групп данной бригады силами до десяти единиц бронетехники и пехотой началась сегодня рано утром в сторону деревни Жеребянки. Однако разведчики 42-го мотострелкового полка, входящего в состав 19-й мотострелковой дивизии ВС РФ, совместно с разведбатальоном имени Судоплатова и 4-й отдельной мотострелковой бригадой обнаружили выдвижение противника еще на дальних подступах.

До наших позиций украинские бронесоединения так и не добрались. Враг был рассеян огнем артиллерии, уничтожены три танка и две боевые машины пехоты. Под плотным обстрелом пехота ВСУ попыталась укрыться в лесопосадках без возможности эвакуации. Как пишут военкоры, в данный момент их добивает наша артиллерия.

Ранее сообщалось, что само село Пятихатки практически полностью в руинах и находится в серой зоне. В случае вхождения в него противника, по прирасстрелянным целям начинает работать наша арта. Судя по карте, на этом участке ВСУ находятся в классическом «огневом мешке», однако продолжают наращивать силы для дальнейших атак. Как сообщают украинские военнопленные, командование отдало приказ прорвать оборону на Запорожском фронте «любой ценой».

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15 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 14:11
    +2
    Танцы на граблях, где грабли двусторонние. С одной стороны наши бьют, а с другой заградотряды.
    Неужто пытаются понять систему нашей обороны, чтобы потом всем скопом ринуться в огненный мешок?!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:11
    +4
    Видимо пытаются как можно быстрее проскочить эту зону и занять позиции на возвышенности.Ну,ничем другим не обьяснить
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:23
      0
      Выявить позиции гаубиц?
      Тоже причина.
  3. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 14:15
    -9
    В телеге выложили свежее видео, как укры заваливают наш опорник змейгорынычами и спокойно подъезжают к опорнику на трех бэхах, высаживают пехов, а те начинают зачистку. Наши убегают из опорника. Арт поддержки не было, пт средств не было. Даже рпг нет у наших. Жесть конечно
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:21
      +1
      На каком канале видео?........................
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 14:24
        -1
        https://t.me/RVvoenkor

        Ролик в 21:59 от вчерашнего дня

        Чтобы понимать ситуацию, информацию нужно черпать из разных источников
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 14:31
          +2
          тратят горынычей на опорник а сами на минное поля без разминирования?
          1. RED_ICE
            RED_ICE Сегодня, 14:33
            -1
            Наши тоже опорники разбирают горынычами. Очень эффективно
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 14:41
              0
              я посмотрела ролик
              1. это не запорожское направление а Артемовск
              2. по видео не понятно что это такое, похоже на лишь корректировщиков или разведку
              1. RED_ICE
                RED_ICE Сегодня, 14:45
                -1
                Не важно какое это направление. ——————
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:18
    +1
    Вспоминается фраза из фильма "Горячий снег": "Главное выбивать у них танки, нужно было выбить у них танки". hi
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:34
    0
    Наверно в районе Пятихаток наименьшее количество мин на кв .км .ВСУ собой уже много разминировало ,вот и прут.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:38
    +5
    Враг был рассеян огнем артиллерии, уничтожены три танка и две боевые машины пехоты... в данный момент их добивает наша артиллерия.
    И это продолжается уже 24 дня. Ежедневно теряя в среднем до батальона пехоты, танки, БМП, бронемашины с маниакальным упорством продолжают лезть. Вот, что предстоящий саммит НАТО с людьми делает.
  7. senima56
    senima56 Сегодня, 14:41
    0
    "С упорством, уже более похожим на отчаяние, украинские войска четвертую неделю продолжают безуспешные попытки штурма обороны ВС РФ...." fool Ну не даром же существует выражение "упёртый хо...л"! fool hi
  8. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:45
    0
    Судя по карте, на этом участке ВСУ находятся в классическом «огневом мешке», однако продолжают наращивать силы для дальнейших атак.

    так и не понял, что автор хотел сказать: если находятся в огневом мешке, то КАК они могут наращивать силы????
    если врете, то делайте это грамотно - "разводя" такую инфу в разные стороны в одной статье....