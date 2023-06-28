Шведская полиция разрешила акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-байрама

Полиция Швеции разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана. Проведение акции назначено на первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.Как сообщает информационное агентство France Presse, организаторы акции планируют осуществить сожжение священной книги мусульман возле здания главной мечети Стокгольма.В апреле текущего года согласно решению, вынесенного Административным судом шведской столицы, отказ правоохранителей выдать разрешение на проведение подобного мероприятия возле зданий посольств Ирака и Турции признан незаконным. По мнению судей, у полиции не было достаточных оснований для запрета акции.Ранее лидер шведской праворадикальной партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с публичным сожжением Корана перед зданием турецкого посольства, что стало причиной международного скандала.В ходе акции Палудан раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал оскорбительную для мусульман карикатуру на пророка Мухаммеда.После этого события турецкие власти заявили, что не собираются поддерживать заявку Швеции на вступление в НАТО. Несмотря на это, глава шведского правительства Ульф Кристерссон отметил, что надеется на то, что Швеция станет членом нато на предстоящем саммите альянса, который запланирован на 11-12 июля, при этом, однако, добавив, что никакой уверенности в этом нет.