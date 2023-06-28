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Шведская полиция разрешила акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-байрама

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Шведская полиция разрешила акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-байрама

Полиция Швеции разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана. Проведение акции назначено на первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.


Как сообщает информационное агентство France Presse, организаторы акции планируют осуществить сожжение священной книги мусульман возле здания главной мечети Стокгольма.

В апреле текущего года согласно решению, вынесенного Административным судом шведской столицы, отказ правоохранителей выдать разрешение на проведение подобного мероприятия возле зданий посольств Ирака и Турции признан незаконным. По мнению судей, у полиции не было достаточных оснований для запрета акции.

Ранее лидер шведской праворадикальной партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с публичным сожжением Корана перед зданием турецкого посольства, что стало причиной международного скандала.

В ходе акции Палудан раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал оскорбительную для мусульман карикатуру на пророка Мухаммеда.

После этого события турецкие власти заявили, что не собираются поддерживать заявку Швеции на вступление в НАТО. Несмотря на это, глава шведского правительства Ульф Кристерссон отметил, что надеется на то, что Швеция станет членом нато на предстоящем саммите альянса, который запланирован на 11-12 июля, при этом, однако, добавив, что никакой уверенности в этом нет.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Joakim Berndes
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35 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:25
    +13
    В результате Швеции объявила джихад Германия и Франция feel
    1. Michael67
      Michael67 Сегодня, 14:29
      +7
      Гланые кукловоды из-за лужи раскачивают европку. Им это наруку. Потом, когда они друг-друга передушат, удобнее будет диктовать свои хотелки.
    2. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 14:37
      +3
      Возможно, власти Швеции - НЕ хотят в НАТО, но не могут заявлять об этом ОТКРЫТО. Вот и привлекают подобных провокаторов.what
      1. Likant
        Likant Сегодня, 15:06
        0
        Дык а их разве кто в шею гонит? Они, как и украина, десятилетиями могли ждать вступления в НАТО!
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 15:16
      0
      Ничего не нужно, просто забросать гранатами во время акта вандализма этого полудауна и все дела.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:25
    +10
    Полиция Швеции разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана
    На, что, а вернее на кого рассчитана эта провокация? Шведы хотят приключений на свою пятую точку и провоцируют проведение возможных терактов радикально настроенными исламистами? И после этого Швеция хочет договориться с Эрдоганом? Совсем очумели болезные.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:36
      +1
      Цитата: rotmistr60
      И после этого Швеция хочет договориться с Эрдоганом? Совсем очумели болезные.

      Рабская покорность хозяину, вопреки здравому смыслу. Теперь я хорошо понимаю сателлитов Гитлера.
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 14:37
      +1
      Совсем очумели болезные.

      Да не болезные оне, толерантные, ... (забанят!)! feel
  3. Ярик
    Ярик Сегодня, 14:29
    +1
    Зато потом появятся новости о турецко-финской границе
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:29
    +12
    В последнее время фраза: "Мир сошёл с ума" приобретает всё более реальный смысл. recourse
    1. Michael67
      Michael67 Сегодня, 14:35
      0
      У тех, кто дёргает за ниточки петрушку бидона с умом всё в порядке. А правители швеции, на зарплате у сша. Они ещё не то устроят, лишь бы потом проще было шведов под шконкой держать.
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:30
    +3
    не правильно это.. зачем провоцировать столько людей не понимаю..
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:30
    +10
    Глупость, гадость и провокация. Какая причина плевать на чужую святыню? Какая причина оскорблять людей? Чего не жилось нормально белобрысым? Неуязвимыми богами себя возомнили? Заплатите слезами, придёт срок.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 14:35
      +1
      Цитата: Галеон
      Глупость, гадость и провокация. Какая причина плевать на чужую святыню?

      Возможно они просто не хотят в НАТО и с помощью этого трюка стараються избежать этого. Турция никогда не согласится на прием Швеции в альянс.
      1. Michael67
        Michael67 Сегодня, 14:39
        +1
        Амерский капитал найдёт способ загнать шведов в нату. Положат они с прибором на все правила, статьи и уставы. Что дядя сэм скажет, то и сделают. Не могу понять, почему йелоустоун молчит... Пора уже.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:53
          0
          Цитата: Michael67
          Не могу понять, почему йелоустоун молчит... Пора уже.

          Я тоже всё время об этом думаю, должна природа взбунтоваться.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:46
      +2
      Интересно почему швецию не захлестывает до сих пор волна терактов. Ещё одно подтверждение того что за любого вида терроризмом стоят чьи то интересы. А вовсе не из праведного гнева они происходят. Главный спонсор терроризма - сша, не проплачивает за теракты в швеции
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 15:07
        -1
        Весь исламский терроризм проплачен и устроен Моссадом ! Именно Моссад предоставляет нужных джихадистов пиндам и саксам!!!
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:31
    +3
    Полиция Швеции разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана. Проведение акции назначено на первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

    Если полиция разрешила, то это уже сатанинская вакханалия на государственном уровне. Это может привести в религиозным войнам в Европе, где мусульман сейчас огромное количество. Да весь мусульманский мир на это отреагирует негативно, шведы так и ищут на свой зад приключений.
    1. Michael67
      Michael67 Сегодня, 14:42
      +2
      "Это может привести в религиозным войнам в Европе". Именно это "гегемону" и нужно!
      1. Michael67
        Michael67 Сегодня, 14:47
        +1
        Всё связано. Клоун из 404 "внес в Верховную раду законопроект, предполагающий перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря
        Источник: https://rusvesna.su/news/1687946452" и "внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского как языка общения в стране
        Источник: https://rusvesna.su/news/1687946452". Неужели думаете, что население 404 этого хочет? Команда из-за лужи пришла.
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 15:18
          0
          Неужели думаете, что население 404 этого хочет? Команда из-за лужи пришла.
          В этом случае вряд-ли. Просто наркофюрер из кожи вон лезет, чтобы остаться любимой женой бидона и компании. Чихал он на граждан - ему свою преданность показывать надо.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:44
      0
      Цитата: carpenter
      Если полиция разрешила, то это уже сатанинская вакханалия

      Полиция на Западе разберется, виновные будут наказаны.
  8. al3x
    al3x Сегодня, 14:32
    +3
    Давно европейцев не резали/не давили/не стреляли. Да и поделом бы. Это уже не просто чей-то перформанс, а государственная акция унижения чужой религии.
  9. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 14:34
    +3
    Ну, это публичное оскорбление чувств мусульман. Причем, санкционированое правительством. Которое исполняет приказ полосатых.
    Прям, вносят горячую свечу в пороховой погреб. Всеобщий хаос Европы- радость Полосатых?
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:36
    +2
    Совсем они из ума выжили. Разве можно глумиться над религией? Можно не верить в бога, но глумиться над чувствами верующих выходит за рамки определения "Homo sapiens". Именно поэтому и именно в Швеции вырос Андерс Брейвик. Тьфу на них!
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 14:42
      +2
      Именно поэтому и именно в Швеции вырос Андерс Брейвик.

      Он - в Норвегии.fool
      А ещё, он - масон и еврей.fellow
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 14:51
      -1
      Совсем они из ума выжили. Разве можно глумиться над религией?


      Вы как будто не жили никогда в стране, где было общество "Воинствующих безбожников" и публиковались карикатуры на церковь.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 15:07
        0
        Вы как будто не жили никогда в стране, где было общество "Воинствующих безбожников"

        Было такое. Но было и такое.
  11. faiver
    faiver Сегодня, 14:40
    +2
    я вот даже не знаю что сказать, после такого по хорошему мусульманские страны должны выслать на хрен шведские диппредставительства....
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:41
    -1
    Как-то даже слов нету, чтобы комментировать данную новость. Ну вот не укладывается тетрис в голове.
  13. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:42
    +2
    И что же простые мусульмане сделают? Выйдут на митинги или что? Их там моментально задавят, демократично. Подобные действия не останавливают потоки мусульман в страны европы. Какие то наивные рассуждения, от наивных людей. Турция объявит войну? ОАЭ? и.т.п Они со своего берега там только кулаком могут по столу постучать. Это глубокая политика и все связаны. laughing
  14. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 14:43
    -1
    С огнём играют заднеприводные. Впрочем я не стану возражать, если за это сожгут всю гейропу. Она (гейропа) это честно заслужила.
  15. dump22
    dump22 Сегодня, 14:44
    0
    Надеюсь, Кадыров теперь им ответит максимально жестко в Твитере.
    Да так, что они наконец ужаснутся и затрепещут.

    А Эрдогану давно пора запретить въезд этому Палудану въезд на территорию Турции.
  16. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:52
    0
    Долбанутые на всю голову, надеюсь Эрдоган это узнал первым.
    Это насколько нужно не дружить с головой, чтобы в наше время разрешать официально такие акции?
    Но, как говорится, что Бог не делает - все к лучшему, теперь уже все турки будут против вступления Швеции в НАТО.
    И это как минимум, что-же последует в "прицепе" тоже, надеюсь, будет весьма интересным.