Шведская полиция разрешила акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-байрама

Полиция Швеции разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана. Проведение акции назначено на первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.
Как сообщает информационное агентство France Presse, организаторы акции планируют осуществить сожжение священной книги мусульман возле здания главной мечети Стокгольма.
В апреле текущего года согласно решению, вынесенного Административным судом шведской столицы, отказ правоохранителей выдать разрешение на проведение подобного мероприятия возле зданий посольств Ирака и Турции признан незаконным. По мнению судей, у полиции не было достаточных оснований для запрета акции.
Ранее лидер шведской праворадикальной партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с публичным сожжением Корана перед зданием турецкого посольства, что стало причиной международного скандала.
В ходе акции Палудан раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал оскорбительную для мусульман карикатуру на пророка Мухаммеда.
После этого события турецкие власти заявили, что не собираются поддерживать заявку Швеции на вступление в НАТО. Несмотря на это, глава шведского правительства Ульф Кристерссон отметил, что надеется на то, что Швеция станет членом нато на предстоящем саммите альянса, который запланирован на 11-12 июля, при этом, однако, добавив, что никакой уверенности в этом нет.