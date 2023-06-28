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Пресс-секретарь президента РФ назвал «спекуляциями» негативные публикации о генерале Суровикине

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Пресс-секретарь президента РФ назвал «спекуляциями» негативные публикации о генерале Суровикине

Публикации негативного характера о заместителе командующего Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерале армии Сергее Суровикине являются скорее «пересудами» и «спекуляциями». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.


Журналисты обратились к представителю главы государства с вопросом, как он может прокомментировать публикации в ряде СМИ о том, что генерал Суровикин может быть причастен к событиям 24 июня, так как якобы был осведомлен о планах куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина относительно его «марша справедливости». Доказательств этой версии пресса, разумеется, не предоставляет. К тому же, генерал Суровикин одним из первых обратился к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом отказаться от участия в мятеже.

Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров

- подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина высказался и о заявлениях белорусского президента Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что в Кремле восприняли «абсолютно нормально» рассказ белорусского лидера о его вкладе в предотвращение военного мятежа.

Что касается планов наградить Лукашенко российской государственной наградой за его действия 24 июня, то Песков отметил, что ему ничего об этом неизвестно. Напомним, что Лукашенко вступил в переговоры с Евгением Пригожиным, после чего движение колонн ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы было прекращено, а сам куратор компании выехал в Белоруссию.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 14:16
    +8
    Вообще-то, как я понимаю, Вагнер - был приглашён на подмогу в СВО. Но Вагнер - это Частная Военная Компания и, приглашать её уполномочен не МО РФ, в лице Шойгу, а ПРЕЗИДЕНТ - как Верховный главнокомандующий, и соответственно, именно Верховный - должен был заключить договор с Вагнером, чего как я понимаю - сделано не было. Тогда вопрос: а каким местом тут Шойгу и МО РФ, в его лице? Вот из этого и вылился весь "мятеж". Ребята, надо быть честнее в своих действиях и помыслах, а не смотреть на частную собственность, как на плохо лежащий предмет!stop
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 14:22
      +1
      Ну да. А кто финансировал чвк? Не государство ли российское? Путин призвал на помощь чвк и соответственно Россия из бюджета финансировала чвк. Найдите вчерашнюю статью, сколько денег влили в чвк
      1. faiver
        faiver Сегодня, 14:44
        +1
        а кто по вашему должен был финансировать вагнеров? Зимбабве?
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 14:28
      +3
      Цитата: Сулла__Славный
      Вообще-то, как я понимаю, Вагнер - был приглашён на подмогу в СВО. Но Вагнер - это Частная Военная Компания, и приглашать её уполномочен не МО РФ, в лице Шойгу, а ПРЕЗИДЕНТ - как Верховный главнокомандующий, и соответственно, именно верховный - должен был заключить договор с Вагнером, чего как я понимаю - сделано не было. Тогда вопрос: а каким местом тут Шойгу и МО РФ, в его лице? Вот из этого и вылился весь "мятеж". Ребята, надо быть честнее в своих действиях и помыслах, а не смотреть на частную собственность, как на плохо лежащий предмет!stop

      да, мало кто понимает что главный виновник этой ситуации с музыкантами не министр обороны, хотя к нему вопросов ой как много, а президент, это его умение прятаться от назревающих проблем и привело к такой ситуации
    3. алексеев
      алексеев Сегодня, 14:53
      0
      Какая на фиг "частная собственность"?
      Это что, фобрика памперсов?
      Ни одна ЧВК в мире не сможет эффективно работать без поддержки своего государства. Купите себе автомат или ПЗРК, хоть вы и компания, не говоря про танк или Панцирь. Деньги на содержание вагнеров тоже не из личного кошелька Пригожина и прочих "акционеров", но из бюджета государства. Да ещё дали выгоднейшие подряд на продснабжение.
      Пригласили.... это что, захотят или нет? А нужно было бы мобилизовать в первую очередь.
      Думается, что всем героям все же раздадут заслуженное. Кому помилование, честное имя, новую жизнь, кому государственный контракт и службу в силовых структурах, а кого и в "сортире утопят" через некоторое время.
    4. иван2022
      иван2022 Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: Сулла__Славный
      Вообще-то, Тогда вопрос: а каким местом тут Шойгу и МО РФ, в его лице? Вот из этого и вылился весь "мятеж". Ребята, надо быть честнее в своих действиях и помыслах, а не смотреть на частную собственность, как на плохо лежащий предмет!

      Оно понятно, если Пригожин не считает мятеж мятежем, значит и не было никакого мятежа..... laughing

      Но кто вам сказал, что ЧВК приглашал в СВО именно Шойгу? Вы под кроватью сидели и все слышали? Какой был подписан документ, удостоверяющий подобное приглашение? Или это все на уровне :"Эй ты, айда с нами!?"...

      Если бы Пригожина приглашал Шойгу, догадываюсь, что Пригожин послал бы его далеко, потому что МО само живёт от утверждённого бюджета.

      А вы не пробовали в свое время поставить вопрос, "каким местом тут Шойгу" , когда Пригожину нужны были снаряды?
  2. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:17
    0
    Si la presse occidentale critique un général Russe, il faut surtout le garder, voir le promouvoir, car leurs critiques indiquent que ce général les géne...:-)
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:18
    +1
    Похоже это все "проделки" Шойгу и К. Для Шойгу идеальный вариант, что бы остались одни лапины и мурадовы.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:22
    +1
    ГУР и ЦИПСО мутят. Хотят повторения 1937 года: не выйдет!!!
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:43
      +1
      Арбатский "гадюшник" по части интриг "не имеет аналогов в мире". А подготовку к провокации похоже начали сразу после того, как Пригожин подал заявление на Шойгу и Герасимова в Генеральную прокуратуру РФ.
  5. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 14:29
    -1
    Цитата: Иезекиль 25-17
    ГУР и ЦИПСО мутят. Хотят повторения 1937 года: не выйдет!!!

    Бейтар, Моссад и Бней-Брит - куда более опасные шарашки!fool
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:33
    0
    Журналисты обратились к представителю главы государства с вопросом, как он может прокомментировать публикации в ряде СМИ о том, что генерал Суровикин может быть причастен к событиям 24 июня, так как якобы был осведомлен о планах куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина относительно его «марша справедливости».

    Журналюгам то ли скучно, то ли задание - продолжать разжигать. Пескову не надо ничего никому разъяснять, а просто посылать на известное всем место. am
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:56
      0
      Журналюгам то ли скучно, то ли задание - продолжать разжигать. Пескову не надо ничего никому разъяснять, а просто посылать на известное всем место. am

      Прессе и некоторым заинтересованным деятелям требуется продолжение шоу.
      Для нас это совсем не шоу.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:53
    +1
    Публикации негативного характера о заместителе командующего Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерале армии Сергее Суровикине являются скорее «пересудами» и «спекуляциями».
    . Стандартная ситуация по теперешним временам, да и раньше так же делали... будут пытаться завалить, тех кто им мешает, неугоден.