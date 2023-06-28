Пресс-секретарь президента РФ назвал «спекуляциями» негативные публикации о генерале Суровикине

Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров

Публикации негативного характера о заместителе командующего Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерале армии Сергее Суровикине являются скорее «пересудами» и «спекуляциями». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.Журналисты обратились к представителю главы государства с вопросом, как он может прокомментировать публикации в ряде СМИ о том, что генерал Суровикин может быть причастен к событиям 24 июня, так как якобы был осведомлен о планах куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина относительно его «марша справедливости». Доказательств этой версии пресса, разумеется, не предоставляет. К тому же, генерал Суровикин одним из первых обратился к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом отказаться от участия в мятеже.- подчеркнул Песков.Кроме того, пресс-секретарь Путина высказался и о заявлениях белорусского президента Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что в Кремле восприняли «абсолютно нормально» рассказ белорусского лидера о его вкладе в предотвращение военного мятежа.Что касается планов наградить Лукашенко российской государственной наградой за его действия 24 июня, то Песков отметил, что ему ничего об этом неизвестно. Напомним, что Лукашенко вступил в переговоры с Евгением Пригожиным, после чего движение колонн ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы было прекращено, а сам куратор компании выехал в Белоруссию.