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Производство беспилотников в мире может превысить 55 млрд долларов в денежном выражении уже к концу этого десятилетия

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Производство беспилотников в мире может превысить 55 млрд долларов в денежном выражении уже к концу этого десятилетия

Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в мире может увеличиться в 1,8 раза, достигнув показателя в 55,8 млрд долларов в денежном выражении уже к 2030 году. Такие данные следуют из стратегии развития беспилотной авиации России, опубликованной правительством страны.


В случае сохранения заинтересованности госорганов и бизнеса мировая индустрия БЛА к 2030 году может увеличиться в 1,8 раза, до 55,8 млрд долларов

– указывается в документе.

Тем временем кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Также в перспективе было принято решение о её продлении ещё на 5 лет, вплоть до 2035. Соответствующие распоряжение было подписано главой российского исполнительного органа Михаилом Мишустиным.

Вот как прокомментировали данную ситуацию в российском правительстве:

В течение последующих 6 с половиной лет в России появится новая отрасль экономики, предусматривающая создание и использование гражданских беспилотников.

Также, следует из документа, в настоящее время доля отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в ВВП страны составляет менее 0,1%.
На сегодняшний день в неё входят промышленные изготовители БАС и комплектующих, различные научно-производственные, проектные и научные организации, ассоциации и профессиональные объединения. Общее число таких организаций по состоянию на 2023 год – 200.

Что же касается объёма поставок БАС за период 2018-2022 годов, то он достиг отметки в 600 млн рублей, указано в документе.

Ранее в медиапространство просочилась информация об открытии в Московской области курсов подготовки операторов дронов-камикадзе для участия в СВО. Данный проект был запущен Росгвардией совместно с учебным центром «Пустельга».
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2 комментария
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 14:57
    0
    Следующие генерации БПЛА - будут более скоростные и защищены, переход от винтовых к реактивным ударным - явно заложен в развитии. Разведывательные БПЛА, похоже будут минимизироваться и максимально УДЕШЕВЛЯТЬСЯ, возможно - так и оставаясь винтовыми. Большие потери, возможно будут учитываться, с увеличением количества применяемых, постоянно висящих в нужных районах.

    Время высокоточного оружия и БЕЗэкипажных средств - наступило. И тому наглядные подтверждения - на СВО. Большой объём работ ожидается, при развитии БПЛА и защиты от них. Имеем по истории определения, когда реальные военные действия - стремительно КАЧЕСТВЕННО изменяли ВС государства. И похоже, хотя и большой кровью, но качественное совершенствование ВС РФ - тоже происходит.angry
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:57
    0
    Наконец то и до наших дошло.... как до жирафа, чес слово!