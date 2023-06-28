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Ходаковский рассказал, что значит иметь «собственную армию»: «Главный вопрос – каким целям ты служишь»

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Ходаковский рассказал, что значит иметь «собственную армию»: «Главный вопрос – каким целям ты служишь»

Некоторые люди определенного склада очень хотят иметь «собственную маленькую армию». Если человек такой «армией» располагает, то это затягивает. Но есть и более важные нюансы. Их раскрыл в очередной публикации заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике, бывший командир бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский.


Как отметил известный в ДНР военачальник, в 2014 году люди шли воевать в Донбассе не за деньги, а за идею и лидера. Примерно четыре тысячи человек было и в подчинении Ходаковского.

Это стало частью меня, придавало мне статус, вдохновляло меня, - но я и эти люди были всего лишь историческим инструментом, который должен был выполнить свою роль, и как бы ни скребли кошки - от этого нельзя было отходить

- написал в своем Telegram-канале экс-командир «Востока».

По словам Ходаковского, в конечном итоге «Восток» продолжил свою дальнейшую историю в армии в виде одного полка и трех батальонов территориальной обороны.

Главный вопрос, который встаёт в таком случае - каким целям и интересам ты служишь. Способен ли ты преодолеть собственную гордыню ради высших смыслов, или твоё эго победит?

- подчеркивает Ходаковский.

Полковник отмечает, что, когда у тебя есть «собственная армия», возникает «огромное искушение». Но побороть его можно, если слова про Родину не являются «пустым звуком». Поэтому сам экс-командир «Востока» в конечном итоге спокойно «передал власть» командованию из Министерства обороны Российской Федерации.

Понятно, что публикация Ходаковского выражает его отношение к событиям субботы, 24 июня. Именно к этим событиям обращается бывший командир бригады «Восток», когда говорит о том, что Родина должна быть для настоящего патриота выше личных амбиций, выше соблазна и желания иметь «собственную маленькую армию» и с ней не расставаться.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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11 комментариев
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 14:33
    +2
    Может, облик типа "новой армии будущего", стоит начать - с назначения новых, НОРМАЛЬНЫХ её командующих? Таких, которые будут готовы РЕАЛЬНО воевать с врагом, а не заниматься политиканством и мутным бизнесом?fool
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 14:48
      +1
      Очень верно!! Мы все тоже за все хорошее и против всего плохого... fool
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 14:54
      -1
      Цитата: Сулла__Славный
      стоит начать - с назначения новых, НОРМАЛЬНЫХ её командующих?


      Система работает по другому, чтобы провести назначение... командующий должен быть лояльным и своим в "тусовки", + уметь делиться. т.к. случайных людей во главе Российских корпорации, силовых ведомств и на хлебных местах, там нет.... исключение пожалуй только Кадыров, но он имеет вес/силы и ресурсы для такого статуса + свой в системе.

      А придет какой нибудь генерал, которому не понравится бардак в МО, а потом не дай бог в стране, и станет Пригожином 2.0 .... оно нашему правящему классу нужно ? Если и поставят, то только абсолютно лояльного человека, который не пойдет против всех. А без изменения системы/без чистки верхушки - положительных изменении ждать не стоит.

      Кстати, есть ли ещё такая страна, в которой олигархи (Абрамович) могут ездить на переговоры от страны, и представлять её интересы, не имея на то должности ?
    3. glk63
      glk63 Сегодня, 14:56
      +1
      Может во время военных действий не стоит устраивать разборки - правильный ли приказ отдаёт командир, или нет? Вот после - да, можно обжаловать его приказы.
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:38
    +2
    Не раз Говорил, что Ходаковский вдумчивый, разумный человек и командир.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:40
    +2
    . Полковник отмечает, что, когда у тебя есть «собственная армия», возникает «огромное искушение». Но побороть его можно, если слова про Родину не являются «пустым звуком».

    Что и требовалось доказать. А знаете кому, Родина побоку.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:47
    0
    Искушение к чему, не понял. Или что сделать?
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 14:50
      +4
      Цитата: Андрей Москвин
      Искушение к чему, не понял. Или что сделать?

      Например, совершить вооруженный переворот.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:53
    +4
    Прига просто заигрался. Куда ему до армии и государства. Он не первый и не последний.
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 14:54
    0
    А может главный вопрос в том, что оптимально для России?

    Единая армия или разделенная армия, не зависимо от того, что бабахнуло сегодня в голову какому генералу или миллиардеру?
    Когда была единая армия, лучшие в ней назывались "гвардейские части". И этого было достаточно....

    Предлагаю, чтобы собственная гвардия была у законодательной власти. Чтобы её опять не расстреляли "герои-танкисты" за 1000 баксов как в октябре 1993.....
  7. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 15:05
    +1
    Цитата: убей фашиста
    Не раз Говорил, что Ходаковский вдумчивый, разумный человек и командир.


    Только скелеты в его шкафу, не дают закрыть дверки.
    Чьи бойцы охраняли "свечные заводики" татарского упыря Ахметки?
    И почему-то в тяжелую минуту, кто-то отказался помочь имеющимися БМП и танками Стрелкову, который со своими "300 спартанцами" вооруженными СВТ и ДП27, пытался удержать Славянск.