Ходаковский рассказал, что значит иметь «собственную армию»: «Главный вопрос – каким целям ты служишь»

Это стало частью меня, придавало мне статус, вдохновляло меня, - но я и эти люди были всего лишь историческим инструментом, который должен был выполнить свою роль, и как бы ни скребли кошки - от этого нельзя было отходить

Главный вопрос, который встаёт в таком случае - каким целям и интересам ты служишь. Способен ли ты преодолеть собственную гордыню ради высших смыслов, или твоё эго победит?