Военное обозрение
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Как Алжир выбирает русский путь

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Как Алжир выбирает русский путь



Кто вне конкуренции?


Активное и быстрое сближение Алжира и России впервые наглядно проявилось в ходе переговоров президентов обеих стран в Москве в середине июня. Обусловлено оно, прежде всего, схожестью ситуаций в ближнем зарубежье обеих стран. И стремлением двух стран максимально повысить уровень национальной и региональной военно-политической безопасности.

Эти факторы предопределяют также отсутствие конкуренции между двумя странами на европейском рынке нефти и газа. Плюс к тому Алжир отвергает санкции Запада против России. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на переговорах с Владимиром Путиным, что

«сегодня Алжир испытывает давление иностранных государств, но это не сможет повлиять на наши отношения. Поддержка со стороны России, в том числе в обеспечении нашей страны оружием, позволяет ей сохранять независимость». Глава Алжира подчеркнул, что «никакое иностранное давление никогда не повлияет на дружественные и взаимовыгодные алжиро-российские отношения: Алжир и Россия всегда поддерживают друг друга».

Соответственно, между Россией, как лидером ЕАЭС, притяжение которого становится всё сильнее, намечается создание зоны свободной торговли. Об этом на ПМЭФ-2023 практически синхронно заявили алжирский министр торговли и развития экспорта Тайеб Зитуни и министр экономического развития РФ Максим Решетников.


СВО в Северной Африке?


Тем временем имеет место и «алжирская Новороссия». Если подробнее, Алжир неизменно поддерживает борьбу за свободу западносахарского населения. Оно этнически близко к населению алжирской части Сахары и выступает против оккупации Западной Сахары марокканскими войсками.

Напомним, что в этой экс-испанской колонии, сопредельной с Алжиром – Мадрид ушёл оттуда в конце 1975 – уже почти 50 лет продолжается война между Марокко и повстанцами «промарксистского» фронта «POLISARIO», созданного ещё в начале 1970-х с помощью Алжира и Ливии.

В 1976 году Фронт провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, но марокканская агрессия продолжалась, а в середине 70-х годов в САДР с юга вторглись войска Мавритании. Повстанцы выстояли, и к настоящему времени САДР официально признают свыше 70 стран, в том числе до 30-ти африканских.


Неофициальное представительство САДР с 1983 года имеется и в Москве. В декабре 2022 года были проведены очередные консультации РФ с представителями САДР. Было подтверждено, что РФ выступает за самоопределение Западной Сахары: это совпадает с позицией Алжира.

Не признать, но уважать


ООН неоднократно декларировала право Западной Сахары на самоопределение, но марокканцы эти резолюции игнорируют. К середине 1980-х мавританские войска были выведены из Западной Сахары, что вызвало резкое обострение взаимоотношений Мавритании с Рабатом, сохраняющееся поныне. Причем в Марокко по-прежнему претендуют на большую часть Мавритании, целостность и суверенитет которой поддерживают Алжир и Россия.

Военно-техническую помощь Марокко в этом конфликте оказывают США, Испания и Франция. Это связано и с тем, что с начала 2000-х Рабат фактически сдал в долгосрочную концессию компаниям Запада колоссальные запасы фосфоритов в районе Бу-Краа – на севере Западной Сахары (эти запасы и в других районах САДР).

Их экспортная добыча нарастает: по запасам этого сырья САДР занимает 4-е место в мире. В Западной Сахаре разведаны крупные, притом высококачественные ресурсы медной, марганцевой, железной, ураноториевой руд, золота, титана, цинка. А на морском шельфе САДР предполагаются крупные нефтегазовые запасы.

Режим Франко, вопреки давлению транснациональных структур, не предоставлял в регионе концессии западным фирмам, резонно опасаясь потери Западной Сахары («антиконцессионная» линия в отношении Запада проводилась и в испанской до 1969 года Экваториальной Гвинее). Впоследствии выяснилось, что те структуры организовывали, впрочем, неудавшиеся покушения на каудильо в конце 60-х – начале 70-х…

Алжирские нефте- и газопоставки в Европу налажены с середины 60-х годов прошлого века. Начиная со второго полугодия 2022 года они стали быстро расти, как по трубопроводам, так и морским экспортом СПГ. При этом Алжир, как и прежде, не намерен конкурировать с РФ на европейском нефтегазовом рынке.

Ради гарантий долгосрочных контрактов в Алжире традиционно выступают за согласованную с Москвой нефте- и газоэкспортную политику. Характерно в этой связи, что по трубопроводам в Европу алжирские нефть и газ поставляются через дружественный Алжиру Тунис и «малодружественное», повторим, Марокко.


Памяти настоящего полковника


Сегодня редко вспоминают тот факт, что Алжир не позволил использовать свою территорию для агрессии НАТО против Ливии в 2011 году. Но от санкций против Алжира Запад воздержался, ибо алжирские нефте- и газопоставки поныне обеспечивают около 15 % совокупного нефте- и газопотребления региона ЕС.

И дело не только в том, что алжирский СПГ поставляется среди прочих адресов и в США. Уже не так давно – в 2021 году Алжир не разрешил ВВС Франции десантироваться через алжирское воздушное пространство в экс-французских Мали и Буркина-Фасо (бывшая Верхняя Вольта).

Это вызвало в буквальном смысле зубовный скрежет в Париже, но каким-либо образом «наказывать» Алжир Франция по понятным причинам не решилась. В том же году Алжир разорвал дипотношения с Марокко, ибо с марокканской территории были новые попытки прорвать весьма обширную границу с Алжиром (почти 1 600 км).

Ранее подобное уже было – как после 1963 года, в начале 70-х, так и уже в начале 90-х гг. и позже... При этом все нападения проводились с участием иностранных наёмников. Сообщалось, что целью этих операций были захват Алжирского региона Сахары.

Там, как известно, находятся крупные запасы ураноториевой руды, и, таким образом, реальна перспектива создания в регионе аналогов «двух Суданов» (с 2011 года существуют Судан и Южный Судан). Но не случилось.

Кроме того, в Алжире помнят о политической и военно-технической советской помощи алжирским повстанцам с 1955 года. Тогда Алжир кровавой ценой добился в конце концов к 1962 году независимости от Франции.

Не без поддержки от СССР, прежде всего политической, Алжир добился ликвидации в 1966 году эксклава Франции на алжирском юге. Это забытый регион Регган-Хоггар, где проводились испытания французского ядерного и ракетного оружия. Характерно, что Алжир и поныне требует от Парижа компенсации за ущерб, причиненный этими испытаниями.
Автор:
Использованы фотографии:
msk-news.net, arabic.sputniknews.com, universe-tss.su, realnoevremya.com,
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7 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:08
    0
    Как Алжир выбирает русский путь

    Да очень просто. В отличие от «евро» Россия не ходила с походами в Африку и не имела там колоний.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 06:46
      0
      Просто.
      Францию ослабили сша и англия.
      Немцы не дают дармовых плюшек, но помогают французам.
      Алжиру нужен и союзник и свой член сб оон.
  2. U-58
    U-58 Сегодня, 04:17
    +1
    Материал на серьёзную тему, два автора и... столько грамматических ошибок, что кушать не могу!
  3. Daniyar NAURYZ
    Daniyar NAURYZ Сегодня, 04:27
    -2
    Характерно, что Алжир и поныне требует от Парижа компенсации за ущерб, причиненный этими испытаниями.

    А вот Токаев -- умничка! Он ничего не требует от России за ущерб, причиненный испытаниями ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, и высохшее Аральское море, загубленное недальновидной хозяйственной политикой Кремля. Ведь его сын и фиктивно разведенная жена (держащаяся в тени обладательница польско-русско-еврейского ФИО -- Надежда Давыдовна Познанская) живут в Москве, стерегут семейный свечной заводик. А сам Токаев -- в длительной командировке среди аборигенов. Спецзадание-с!
    1. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 05:50
      +2
      Ещё 50 лет назад первый секретарь Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов сказал:" Арал умрёт,воду заберет хлопок!" ( цитата не дословная за давностью лет).На каком то Сьезде КПСС он, под давлением Брежнева ,с горячая пообещал собирать 6 млн. т и страна надорвалась,термин " хлопкорабы " это от туда!
      При чем здесь Россия?
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 06:49
      0
      Арал - часть экологии.
      Возьмите воду для пастбищ. И весь мир будет смеяться над таким использовпнием.
      Ежели не нравится последствия ядерной испытаний-получите компенсации, испортите отношения с правоприемницей ссср(а др республики развивали свой потенциал в ядер технолргиях и тп?).
      И станьте полуколонией китая(уйгуров-хаха).
      С потерей "казацких", сибирских земель.
      И западного туркестана.
      Все не однозначно.
      За все можно заплатить
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 07:13
    0
    Алжирские нефте- и газопоставки в Европу налажены с середины 60-х годов прошлого века.

    Алжир не лезет в мировую политику, а его безопасность гарантирована одной из лучших армий в Африке вооруженной современными обазцами, произведенными в России. Эти два фактора помогают Алжиру достаточно долго избегать значимых потрясений в политике и экономике. Хотя, и там не всё так просто. Вся правящая верхушка состарилась, назревает смена поколений во власти. Экономика также едва держится на плаву, запасы углеводородов в старых месторождениях истощаются, уровень добычи грозит упасть, а на разработку новых требуются колоссальные инвестиции, которых в стране нет. Огромная часть бюджета тратится на оборону. В стране не так спокойно, регулярно вспыхивают восстания, число недовольных растет. Очень трудно предпожить, что ждет эту страну в будущем...