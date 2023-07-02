Как Алжир выбирает русский путь

Кто вне конкуренции?

«сегодня Алжир испытывает давление иностранных государств, но это не сможет повлиять на наши отношения. Поддержка со стороны России, в том числе в обеспечении нашей страны оружием , позволяет ей сохранять независимость». Глава Алжира подчеркнул, что «никакое иностранное давление никогда не повлияет на дружественные и взаимовыгодные алжиро-российские отношения: Алжир и Россия всегда поддерживают друг друга».

СВО в Северной Африке?

Не признать, но уважать

Памяти настоящего полковника

Активное и быстрое сближение Алжира и России впервые наглядно проявилось в ходе переговоров президентов обеих стран в Москве в середине июня. Обусловлено оно, прежде всего, схожестью ситуаций в ближнем зарубежье обеих стран. И стремлением двух стран максимально повысить уровень национальной и региональной военно-политической безопасности.Эти факторы предопределяют также отсутствие конкуренции между двумя странами на европейском рынке нефти и газа. Плюс к тому Алжир отвергает санкции Запада против России. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на переговорах с Владимиром Путиным, чтоСоответственно, между Россией, как лидером ЕАЭС, притяжение которого становится всё сильнее, намечается создание зоны свободной торговли. Об этом на ПМЭФ-2023 практически синхронно заявили алжирский министр торговли и развития экспорта Тайеб Зитуни и министр экономического развития РФ Максим Решетников.Тем временем имеет место и «алжирская Новороссия». Если подробнее, Алжир неизменно поддерживает борьбу за свободу западносахарского населения. Оно этнически близко к населению алжирской части Сахары и выступает против оккупации Западной Сахары марокканскими войсками.Напомним, что в этой экс-испанской колонии, сопредельной с Алжиром – Мадрид ушёл оттуда в конце 1975 – уже почти 50 лет продолжается война между Марокко и повстанцами «промарксистского» фронта «POLISARIO», созданного ещё в начале 1970-х с помощью Алжира и Ливии.В 1976 году Фронт провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, но марокканская агрессия продолжалась, а в середине 70-х годов в САДР с юга вторглись войска Мавритании. Повстанцы выстояли, и к настоящему времени САДР официально признают свыше 70 стран, в том числе до 30-ти африканских.Неофициальное представительство САДР с 1983 года имеется и в Москве. В декабре 2022 года были проведены очередные консультации РФ с представителями САДР. Было подтверждено, что РФ выступает за самоопределение Западной Сахары: это совпадает с позицией Алжира.ООН неоднократно декларировала право Западной Сахары на самоопределение, но марокканцы эти резолюции игнорируют. К середине 1980-х мавританские войска были выведены из Западной Сахары, что вызвало резкое обострение взаимоотношений Мавритании с Рабатом, сохраняющееся поныне. Причем в Марокко по-прежнему претендуют на большую часть Мавритании, целостность и суверенитет которой поддерживают Алжир и Россия.Военно-техническую помощь Марокко в этом конфликте оказывают США, Испания и Франция. Это связано и с тем, что с начала 2000-х Рабат фактически сдал в долгосрочную концессию компаниям Запада колоссальные запасы фосфоритов в районе Бу-Краа – на севере Западной Сахары (эти запасы и в других районах САДР).Их экспортная добыча нарастает: по запасам этого сырья САДР занимает 4-е место в мире. В Западной Сахаре разведаны крупные, притом высококачественные ресурсы медной, марганцевой, железной, ураноториевой руд, золота, титана, цинка. А на морском шельфе САДР предполагаются крупные нефтегазовые запасы.Режим Франко, вопреки давлению транснациональных структур, не предоставлял в регионе концессии западным фирмам, резонно опасаясь потери Западной Сахары («антиконцессионная» линия в отношении Запада проводилась и в испанской до 1969 года Экваториальной Гвинее). Впоследствии выяснилось, что те структуры организовывали, впрочем, неудавшиеся покушения на каудильо в конце 60-х – начале 70-х…Алжирские нефте- и газопоставки в Европу налажены с середины 60-х годов прошлого века. Начиная со второго полугодия 2022 года они стали быстро расти, как по трубопроводам, так и морским экспортом СПГ. При этом Алжир, как и прежде, не намерен конкурировать с РФ на европейском нефтегазовом рынке.Ради гарантий долгосрочных контрактов в Алжире традиционно выступают за согласованную с Москвой нефте- и газоэкспортную политику. Характерно в этой связи, что по трубопроводам в Европу алжирские нефть и газ поставляются через дружественный Алжиру Тунис и «малодружественное», повторим, Марокко.Сегодня редко вспоминают тот факт, что Алжир не позволил использовать свою территорию для агрессии НАТО против Ливии в 2011 году. Но от санкций против Алжира Запад воздержался, ибо алжирские нефте- и газопоставки поныне обеспечивают около 15 % совокупного нефте- и газопотребления региона ЕС.И дело не только в том, что алжирский СПГ поставляется среди прочих адресов и в США. Уже не так давно – в 2021 году Алжир не разрешил ВВС Франции десантироваться через алжирское воздушное пространство в экс-французских Мали и Буркина-Фасо (бывшая Верхняя Вольта).Это вызвало в буквальном смысле зубовный скрежет в Париже, но каким-либо образом «наказывать» Алжир Франция по понятным причинам не решилась. В том же году Алжир разорвал дипотношения с Марокко, ибо с марокканской территории были новые попытки прорвать весьма обширную границу с Алжиром (почти 1 600 км).Ранее подобное уже было – как после 1963 года, в начале 70-х, так и уже в начале 90-х гг. и позже... При этом все нападения проводились с участием иностранных наёмников. Сообщалось, что целью этих операций были захват Алжирского региона Сахары.Там, как известно, находятся крупные запасы ураноториевой руды, и, таким образом, реальна перспектива создания в регионе аналогов «двух Суданов» (с 2011 года существуют Судан и Южный Судан). Но не случилось.Кроме того, в Алжире помнят о политической и военно-технической советской помощи алжирским повстанцам с 1955 года. Тогда Алжир кровавой ценой добился в конце концов к 1962 году независимости от Франции.Не без поддержки от СССР, прежде всего политической, Алжир добился ликвидации в 1966 году эксклава Франции на алжирском юге. Это забытый регион Регган-Хоггар, где проводились испытания французского ядерного и ракетного оружия. Характерно, что Алжир и поныне требует от Парижа компенсации за ущерб, причиненный этими испытаниями.