Вооруженные силы Российской Федерации 28 июня продолжили активные боевые действия сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции. О действиях ВС РФ рассказывается в традиционной сводке Министерства обороны Российской Федерации.
На Донецком направлении российским войскам удалось успешно отбить несколько атак противника в районах Артемовска, Петровского, Веселого и Первомайского, находящихся в Донецкой Народной Республике. В результате боев на данном направлении были уничтожены более 240 боевиков ВСУ, 2 бронемашины, 2 пикапа и САУ «Krab» польского производства.
Продолжались сегодня бои и в районе Времевского выступа, что на Южно-Донецком направлении. Здесь нашим войскам удалось с помощью тяжелых огнеметных систем (ТОС), артиллерии и авиации отбить две атаки ВСУ в сторону н.п. Старомайорское (ДНР). Каждая атака предпринималась противником силами одной мотопехотной роты.
На Запорожском направлении российские авиация и артиллерия продолжали наносить удары по позициям резервов ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое. Под Марфополем ВС РФ удалось уничтожить диверсионно-разведывательную группу противника. Потери ВСУ на данном направлении составили до 235 боевиков, 2 танка, 3 бронемашины, 2 автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Даже командование ВСУ отмечает наличие здесь определенных успехов российских войск. Сегодня ВС РФ нанесли поражение личному составу и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Под Тимковкой наши бойцы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. На данном направлении противник потерял 3 автомобиля и до 30 боевиков.
ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Но эти атаки были отражены, а в районе Серебрянского лесничества ВС РФ пресекли действия двух ДРГ противника. Кроме того, авиация и артиллерия наносили удары по позициям ВСУ в районе Червоной Дибровы, Невского и ряда других населенных пунктов. Всего на данном направлении удалось уничтожить до 115 боевиков ВСУ, 2 бронемашины, 3 пикапа, РСЗО «Град», САУ «Акация» и гаубицу Д-30.
Наконец, на Херсонском направлении российские военные уничтожают диверсионные группы противника, которые безрезультатно пытаются создать плацдарм на левом берегу реки Днепр. Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 50 боевиков, 3 автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
Стоит отметить, что в Краматорске ВС РФ нанесли удары по пункту командного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, также были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а под Новопавловкой в ДНР – склад боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.