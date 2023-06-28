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Минобороны РФ: Российские войска нанесли удары по пункту командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске

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Минобороны РФ: Российские войска нанесли удары по пункту командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске

Вооруженные силы Российской Федерации 28 июня продолжили активные боевые действия сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции. О действиях ВС РФ рассказывается в традиционной сводке Министерства обороны Российской Федерации.


На Донецком направлении российским войскам удалось успешно отбить несколько атак противника в районах Артемовска, Петровского, Веселого и Первомайского, находящихся в Донецкой Народной Республике. В результате боев на данном направлении были уничтожены более 240 боевиков ВСУ, 2 бронемашины, 2 пикапа и САУ «Krab» польского производства.

Продолжались сегодня бои и в районе Времевского выступа, что на Южно-Донецком направлении. Здесь нашим войскам удалось с помощью тяжелых огнеметных систем (ТОС), артиллерии и авиации отбить две атаки ВСУ в сторону н.п. Старомайорское (ДНР). Каждая атака предпринималась противником силами одной мотопехотной роты.


На Запорожском направлении российские авиация и артиллерия продолжали наносить удары по позициям резервов ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое. Под Марфополем ВС РФ удалось уничтожить диверсионно-разведывательную группу противника. Потери ВСУ на данном направлении составили до 235 боевиков, 2 танка, 3 бронемашины, 2 автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Даже командование ВСУ отмечает наличие здесь определенных успехов российских войск. Сегодня ВС РФ нанесли поражение личному составу и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Под Тимковкой наши бойцы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. На данном направлении противник потерял 3 автомобиля и до 30 боевиков.

ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Но эти атаки были отражены, а в районе Серебрянского лесничества ВС РФ пресекли действия двух ДРГ противника. Кроме того, авиация и артиллерия наносили удары по позициям ВСУ в районе Червоной Дибровы, Невского и ряда других населенных пунктов. Всего на данном направлении удалось уничтожить до 115 боевиков ВСУ, 2 бронемашины, 3 пикапа, РСЗО «Град», САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

Наконец, на Херсонском направлении российские военные уничтожают диверсионные группы противника, которые безрезультатно пытаются создать плацдарм на левом берегу реки Днепр. Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 50 боевиков, 3 автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Стоит отметить, что в Краматорске ВС РФ нанесли удары по пункту командного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, также были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а под Новопавловкой в ДНР – склад боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.
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7 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:44
    +4
    Ракетным ударом в Краматорске наши войска уничтожили одного из комбатов 56 мотопехотной бригады ВСУ, который собрал в одном месте офицеров своего батальона и почти все управление 56 бригады, а также представителей вышестоящего командования. Вот так, повод для пьянки обнулил почти все командование 56 бригады и часть вышестоящего руководства ВСУ.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:19
      +1
      По Краматорску что-то кучно пошло -вчера там бар с отдыхающими американцами разбомбили, сегодня ПУ 56 бригады....
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 15:20
      0
      Хорошо, очень хорошо, коли правда так и было!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:01
    0
    Планомерно наносятся удары по командным и КНП противника выкашивая командный состав. У ВСУ и так нехватка командного состава младшего и среднего звена, а в результате ударов дефицит кадровых военных только растет. В такой ситуации ни какие ускоренные курсы или обучение за границей не помогут.
  3. Деревенский я......
    Деревенский я...... Сегодня, 15:11
    0
    Учитывая то, что украинские войска весьма разбавлены наёмниками из стран НАТО, не пора ли устроить охоту за "руководящими" организмами украины? Пользы может и будет чуть-чуть, но раздражающих русское население, провокационных заявлений будет явно меньше по количеству.
  4. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 15:11
    -1
    Цитата: rotmistr60
    Планомерно наносятся удары по командным и КНП противника выкашивая командный состав


    Хорошая новость.
    Плохо, что сегодня ни одна ракета не ударит по Киеву.
    В который приехал президент паскудной Польши- Дуда.

    Все знают, что на ПРП (планете розовых пони) страсть как бояться, наносить удары по Укрорейху, если там находятся представители высшей касты.
    Не важно белый ли это хозяин Мира- Бидон, или неприкосновенный шляхтич Дуда, или АннаЛена из Германии.
    Ни один волос не упадёт с их светлых голов, пока они в Киеве.
  5. Люмира
    Люмира Сегодня, 15:15
    0
    На Донецком направлении российским войскам удалось успешно отбить несколько атак противника

    войскам удалось с помощью тяжелых огнеметных систем (ТОС), артиллерии и авиации отбить две атаки ВСУ

    ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Но эти атаки были отражены, а в районе Серебрянского лесничества ВС РФ пресекли действия двух ДРГ противника

    Как-то грустно это все - отбили атаки, все атаки отражены, поймали кого-то.
    Вспомнилась реклама : «чо сидим (стоим) , чего ждём?»