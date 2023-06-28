Украинские бойцы, которые наступают, погибают и лежат на полях, идет трупный запах – смрад стоит ужасный. Они специально не убирают трупы. Когда идет в нашу сторону ветер, они бросают дымовую шашку, определяют направление движение ветра

На Запорожском направлении, где украинские формирования осуществляют контрнаступление, командиры ВСУ специально не убирают с поля боя тела погибших. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы Запорожской области РФ Евгений Балицкий.Как отметил глава региона, украинское командование специально не хочет убирать тела погибших боевиков ВСУ, чтобы они разлагались, распространяя трупный запах. Таким образом украинская сторона пытается «выкурить» российских военных из занимаемых ими окопов. Но это не помогает, подчеркнул Балицкий.- рассказал врио главы Запорожской области в эфире телеканала « Россия 24 ».Конечно, находиться в окопах в такой ситуации очень тяжело. Марлевые повязки не могут спасти от ужасающего запаха. Но российские воины все равно показывают себя очень стойкими людьми.Вероятно, такую тактику посоветовали украинским командирам их кураторы из стран НАТО, которым абсолютно безразличны потери личного состава ВСУ, количество погибающих украинцев, а также то, что будет с телами погибших. Такое отношение к павшим сослуживцам находится за привычными для нас рамками. В русской культуре не принято так обращаться даже с телами погибших противников, не говоря уже о своих боевых товарищах.