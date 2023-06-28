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Врио главы Запорожской области: Украинские бойцы погибают и лежат на полях, их тела ВСУ не убирают

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Врио главы Запорожской области: Украинские бойцы погибают и лежат на полях, их тела ВСУ не убирают

На Запорожском направлении, где украинские формирования осуществляют контрнаступление, командиры ВСУ специально не убирают с поля боя тела погибших. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы Запорожской области РФ Евгений Балицкий.


Как отметил глава региона, украинское командование специально не хочет убирать тела погибших боевиков ВСУ, чтобы они разлагались, распространяя трупный запах. Таким образом украинская сторона пытается «выкурить» российских военных из занимаемых ими окопов. Но это не помогает, подчеркнул Балицкий.

Украинские бойцы, которые наступают, погибают и лежат на полях, идет трупный запах – смрад стоит ужасный. Они специально не убирают трупы. Когда идет в нашу сторону ветер, они бросают дымовую шашку, определяют направление движение ветра

- рассказал врио главы Запорожской области в эфире телеканала «Россия 24».

Конечно, находиться в окопах в такой ситуации очень тяжело. Марлевые повязки не могут спасти от ужасающего запаха. Но российские воины все равно показывают себя очень стойкими людьми.

Вероятно, такую тактику посоветовали украинским командирам их кураторы из стран НАТО, которым абсолютно безразличны потери личного состава ВСУ, количество погибающих украинцев, а также то, что будет с телами погибших. Такое отношение к павшим сослуживцам находится за привычными для нас рамками. В русской культуре не принято так обращаться даже с телами погибших противников, не говоря уже о своих боевых товарищах.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Евгения Балицкого
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9 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 15:00
    -5
    Они специально не убирают трупы

    Само собой. Им драпать нужно побыстрее. Убирая трупы можно самому к ним отправиться. Да и потери так легче скрыть от общественности.
    Они и раненых не торопятся забирать. Просто у всу с эвакуацией проблемы.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:08
      -5
      Надо что то делать с массовым забоем украинских добровольцев на линии фронта.
      Собачек привезти из Мариуполя. Они привычные. Обглодают до костей. Неплохо, когда очередной переводчик книжек Юнгера или владелец крафтового ганделыка в Киеве навечно ляжет и будет сожран псами-людоедами. Это прекрасно, когда возомнившие себя сверхлюдьми недолюди разлагаются.
      Слава Русской Артиллерии!
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:14
      +1
      Цитата: Anarchist
      Они специально не убирают трупы

      Само собой. Убирая трупы можно самому к ним отправиться. Да и потери так легче скрыть от общественности.
      Они и раненых не торопятся забирать. Просто у нас с эвакуацией проблемы.

      Не понятно! Они и раненых..... и у нас с эвакуацией.
      Про кого говорите/ пишете???
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 15:21
        -1
        Спасибо! Исправил. Т9 иногда подшучивает.
    3. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 15:16
      +1
      Им и похоронные выплачивать не хочется скажут пропалбезвести.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:06
    +2
    украинское командование специально не хочет убирать тела погибших боевиков ВСУ, чтобы они разлагались, распространяя трупный запах.
    Какая страна такое отношение и к убитым солдатам. Даже здесь проявляется изуверство, но уже по отношению к своим и для достижения какой-то призрачной цели. Они и раненых своих часто бросают.
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 15:12
      -1
      В,на, Украине сатанизм "цветёт пышным цветом", так что ни чего удивительного. На Высшем плане они уже проиграли, в нашей проявленной реальности всё происходит с некоторым временным отставанием. Бесы они и есть бесы. Термобарические боеприпасы на их руководящие дурные головы.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 15:22
      -1
      Цитата: rotmistr60
      здесь проявляется изуверство, но уже по отношению к своим и для достижения какой-то призрачной цели.

      Цель вполне конкретная- "чтобы они разлагались, распространяя трупный запах". Т.к. трупы лежат ближе к российским позициям и ветер летом преимущественно западный, то российским военнослужащим приходится испытывать больший дискомфорт, терять аппетит, плохо спать и, соответственно, их боеспособность снижается. Все очень продуманно.
  3. Victor777
    Victor777 Сегодня, 15:27
    0
    Вороны и дикие свиньи не голодают.
    ....

    Не секрет , что дикие животные едят трупы.