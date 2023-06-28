Владимир Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ и четвертым в мире

В прошлом году товарооборот увеличился на 12 процентов и превысил три триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется: за январь – апрель взаимная торговля прибавила еще одиннадцать процентов

И это помогает сохранить производства, переориентироваться на поставки потребителям двух наших стран

Ничто так не сближает друзей, как наличие общих агрессивных врагов. И касается это не только отношений между людьми, но и межгосударственных союзов.Многоступенчатый процесс создания Союзного государства России и Белоруссии был начат еще в середине 90-х годов прошлого века, соответствующий договор президенты двух стран подписали в 1999 году, а в следующем документ ратифицировали парламенты двух стран. Однако именно после начала СВО и введения беспрецедентных санкций, давления и угроз со стороны Запада сотрудничество Москвы и Минска стало развиваться наиболее стремительно во всех сферах, включая экономическую и военно-политическую.Причем сотрудничество это шагнуло за рамки межправительственных договоров и договоренностей между главами двух государств и ушло вглубь, на уровень плотного взаимовыгодного партнерства региональных субъектов двух братских стран. И результаты такого взаимодействия не заставили себя ждать.В итоговом видеообращении к участникам X Форума регионов России и Белоруссии, завершающим свою работу в Уфе, президент РФ Владимир Путин назвал Республику Беларусь главным торговым партнером России в СНГ и четвертым в мире.— сообщил российский президент.Таких результатов, отметил Путин, удалось добиться в том числе за счет развития экономических связей, торговых отношений и партнерства в других сферах именно на межрегиональном уровне. Среди субъектов, лидирующих в сотрудничестве с РБ, российский президент назвал Дальний Восток, Сибирь, Республику Крым и Севастополь. Что важно, подчеркнул глава государства, заинтересованность в подключении к межрегиональному взаимодействию проявляют и новые регионы России.Способствует межрегиональной интеграции снятие торговых и административных барьеров, сближение законодательств двух государств. В условиях бойкота со стороны западных стран, РФ и Белоруссия развивают внутренние рынки, создают новые кооперационные союзы и логистические цепочки.— подчеркнул глава российского государства.Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова ранее сообщила, что регионы Белоруссии и России на форуме в Уфе подписали соглашения и контракты на 110 миллиардов рублей.