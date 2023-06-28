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Представитель Кремля анонсировал проведение переговоров по украинскому кризису со спецпосланником папы Римского

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Представитель Кремля анонсировал проведение переговоров по украинскому кризису со спецпосланником папы Римского

В Москве пройдут переговоры с участием помощника президента России по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова и спецпосланника папы Римского Франциска кардинала Дзуппи.


Как сообщил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков, в ходе переговоров планируется обсудить ситуацию, связанную с вооруженным конфликтом на Украине и возможные способы урегулирования украинского кризиса политико-дипломатическим путем. Российские власти приветствуют стремление главы католической церкви внести свой вклад в процесс урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что РФ поддерживает диалог с Ватиканом, направленный на урегулирование вооруженного конфликта на Украине, а также ценит взвешенную позицию, озвучиваемую Ватиканом и лично понтификом.

Ранее папа Римский Франциск подчеркнул, что возвращение Украине присоединившихся к России регионов и возврат к границам 1991 года, на котором настаивает президент Украины Владимир Зеленский, является политическим вопросом, решать который напрямую либо через посредников должны все стороны конфликта. Таким образом, понтифик уклонился от призывов главы киевского режима поддержать представленный им "мирный план".

В ходе своего визита в Ватикан Зеленский также призывал Франциска публично осудить проведение Россией спецоперации на Украине, однако тот отказался.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:15
    0
    Ну и нам этот посланник "божий" ничего хорошего не предложит.
  2. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 15:16
    0
    Решали уже политическим путём. Политики Запада оказались шулерами. А сейчас - "карты под стол, стволы на стол..."
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:18
    0
    Посланник божий после Москвы поедет в Киев?
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 15:21
    +1
    это конечно хорошо, вот только ватикан ничего не решает