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Молдавские власти близки к выходу республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ

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Молдавские власти близки к выходу республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Правительство Молдовы одобрило выход республики из Межпарламентской ассамблеи стран-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Соответствующие решение на сегодняшнем заседании принял кабмин страны. Теперь последнее слово за молдавскими законодателями, так как парламент должен рассмотреть этот законопроект.


Молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары и другие национальности, проживающие в Республике Молдова, хотят, чтобы все их уважали, абсолютно все из стран Содружества

– заявил молдавский премьер Дорин Речан, не уточнив, кого же из этого списка в СНГ не уважают...

Отметим, что ранее официальный Кишинёв расторг соглашение с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. По мнению властей, положения данного документа якобы не применяются должным образом на практике, а стало быть, он уже утратил свою эффективность. Более того, как считает министр экономического развития и цифровизации РМ Дмитрий Алайба, выход страны из международной организации якобы идёт вразрез с её европейским курсом. Также о «нецелесообразности» партнёрства с СНГ высказалась и глава молдавского государства Майя Санду, полагающая, что оно не приносит никакой выгоды гражданам республики. Видимо, Санду забывает о том, что ВВП Молдавии в значительной степени состоит из переводов граждан страны, которые работают в странах СНГ, прежде всего в России.

Напомним, что инициатором выхода Молдавии из МПА этого объединения выступил спикер законодательного органа Игорь Гросу. Председатель молдавского парламента аргументировал это тем, что страна больше не желает быть частью образования, основателем которого является «государство-агрессор». Прослеживается западная директива и даже риторика.
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4 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 15:50
    +1
    Дорого Молдавии обошлось правление румынки Санду. А сколько ещё её правительство успеет наворотить. Выйти из какой-либо организации гораздо легче, чем потом туда попасть обратно.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:52
    0
    они кого пугают?!
    всех гастриков на родину, въезд по трудовым визам
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:52
    0
    Ай нэ нэ нэ... сами такую выбрали! А то ж не знали, не понимали, чего и как она будет делать!
    Совет... продолжайте ай нэ нэ нэ!
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:56
    +1
    Правительство Молдовы одобрило выход республики из Межпарламентской ассамблеи стран-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
    Удивительно, что ни ещё откуда то не вышли, если легли под США, правда и не куда не вошли, пока только что падают.