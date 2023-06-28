Молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары и другие национальности, проживающие в Республике Молдова, хотят, чтобы все их уважали, абсолютно все из стран Содружества

Правительство Молдовы одобрило выход республики из Межпарламентской ассамблеи стран-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Соответствующие решение на сегодняшнем заседании принял кабмин страны. Теперь последнее слово за молдавскими законодателями, так как парламент должен рассмотреть этот законопроект.– заявил молдавский премьер Дорин Речан, не уточнив, кого же из этого списка в СНГ не уважают...Отметим, что ранее официальный Кишинёв расторг соглашение с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. По мнению властей, положения данного документа якобы не применяются должным образом на практике, а стало быть, он уже утратил свою эффективность. Более того, как считает министр экономического развития и цифровизации РМ Дмитрий Алайба, выход страны из международной организации якобы идёт вразрез с её европейским курсом. Также о «нецелесообразности» партнёрства с СНГ высказалась и глава молдавского государства Майя Санду, полагающая, что оно не приносит никакой выгоды гражданам республики. Видимо, Санду забывает о том, что ВВП Молдавии в значительной степени состоит из переводов граждан страны, которые работают в странах СНГ, прежде всего в России.Напомним, что инициатором выхода Молдавии из МПА этого объединения выступил спикер законодательного органа Игорь Гросу. Председатель молдавского парламента аргументировал это тем, что страна больше не желает быть частью образования, основателем которого является «государство-агрессор». Прослеживается западная директива и даже риторика.