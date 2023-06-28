Власти России должны «сами просить», чтобы Украину приняли в состав НАТО. Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде глава киевского режима Владимир Зеленский.Как отметил украинский лидер, страны НАТО якобы «обороняются, а не уничтожают», и не нападают на соседей. Поэтому Россия, которая, как считает Зеленский, «входит в эпоху мятежей», должна быть заинтересована в безопасности на своих границах. Соответственно, подытожил украинский лидер, «Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО».Подобное заявление Зеленский, вероятно, счел забавным «уколом» России, но получилось не очень смешно. Во-первых, страны НАТО только в течение последних двадцати лет отметились участием во множестве конфликтов, в том числе в странах, расположенных очень далеко от границ Североатлантического альянса. Войска НАТО, к примеру, воевали в Афганистане или Ираке, член НАТО Франция задействовала свою армию в многочисленных авантюрах на Африканском континенте.Во-вторых, Россия не переживает «эпоху мятежей». События 24 июня не продлились дольше суток, вопрос был решен, в отличие от Украины, где действующая власть как раз и была рождена в результате государственного переворота 2014 года, когда был свергнут последний легитимный президент Украины Виктор Янукович.К тому же, кому, как не Зеленскому, знать, что стремление Украины в НАТО и стало одной из причин текущего вооруженного конфликта, который является настоящей трагедией постсоветской Украины и привел к оттоку миллионов граждан, к разрушению экономики, гибели сотен тысяч молодых мужчин в зоне боевых действий.