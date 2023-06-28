Швейцарские власти отклонили запрос местной компании на поставки танков Украине

Швейцарские власти выработали решение по вопросу возможной продажи танков третьим странам. Причём, говоря о «третьих странах», вопрос упирался и продолжает упираться в одну страну. И страна эта – Украина.
Началось с того, что одна из швейцарских компаний вознамерилась продать для нужд ВСУ 96 танков. Такие вопросы на корпоративном уровне, по известным причинам, не решаются. И Швейцария в этом плане исключением не является. Соответственно, компании понадобилось разрешение на реализацию крупной партии танков. Был подан запрос.
В течение определённого времени официальные власти Швейцарии заявку рассматривали, но затем был дан отказ. Запрос отклонили.
Ответ приводится пресс-службой Федерального совета Швейцарии. Это орган власти конфедерации, который одновременно является и правительством, и коллективным главой Швейцарского государства.
В Федеральном совете сочли запрос компании нереализуемым в связи с тем, что к настоящему моменту Швейцария юридически сохраняет свой военный и политический суверенитет.
При этом нельзя забывать, что в Швейцарии отдельные политики уже высказываются за то, чтобы суверенитет этот оставить в прошлом. Де-факто это уже произошло. Подтверждением тому является поддержка Берном санкций против России. Но де-юре Швейцария пока нейтральна, и продажа танков Украине правительственным органом заблокирована.