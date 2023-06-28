Военное обозрение
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Швейцарские власти отклонили запрос местной компании на поставки танков Украине

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Швейцарские власти отклонили запрос местной компании на поставки танков Украине

Швейцарские власти выработали решение по вопросу возможной продажи танков третьим странам. Причём, говоря о «третьих странах», вопрос упирался и продолжает упираться в одну страну. И страна эта – Украина.


Началось с того, что одна из швейцарских компаний вознамерилась продать для нужд ВСУ 96 танков. Такие вопросы на корпоративном уровне, по известным причинам, не решаются. И Швейцария в этом плане исключением не является. Соответственно, компании понадобилось разрешение на реализацию крупной партии танков. Был подан запрос.

В течение определённого времени официальные власти Швейцарии заявку рассматривали, но затем был дан отказ. Запрос отклонили.

Ответ приводится пресс-службой Федерального совета Швейцарии. Это орган власти конфедерации, который одновременно является и правительством, и коллективным главой Швейцарского государства.

В Федеральном совете сочли запрос компании нереализуемым в связи с тем, что к настоящему моменту Швейцария юридически сохраняет свой военный и политический суверенитет.

При этом нельзя забывать, что в Швейцарии отдельные политики уже высказываются за то, чтобы суверенитет этот оставить в прошлом. Де-факто это уже произошло. Подтверждением тому является поддержка Берном санкций против России. Но де-юре Швейцария пока нейтральна, и продажа танков Украине правительственным органом заблокирована.
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9 комментариев
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 15:38
    -4
    Не пора ли РФ, объявить поставщиков оружия ВСУ - УЧАСТНИКАМИ конфликта, со всеми вытекающими последствиями и - не бояться применить ТЯО, ибо черта по не применению оного - уже давно пройдена.
    Чем далее правительство РФ бездействует, тем более недруги усиливают давление на РФ и вооружают ВСУ. То ли КОМПРАДОРЫ при власти, то ли - совсем слабовольные личности при власти в РФ...crying
    1. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 15:40
      +3
      Не знаю как кто, но я вот сгорать в реале ядерного конфликта не хочу.

      СССР во Вьетнам поставлял и советников и технику. США не спешили объявлять СССР участником конфликта.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 16:35
        +1
        При этом во Вьетнаме данный вопрос даже не понимался. А ранее, в Корее, отдельные Американские генералы выступали за объявление СССР и Китая (за его почти "миллион" добровольцев) участниками конфликта "со всеми вытекающими". И это на фоне превосходства США в ядерном оружие. За исключением этих отдельных генералов желающих не нашлось.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:43
    0
    Похоже, что фотка реально из Швыцарии. Антырэстно, танки по автостраде прут на резиновых накладках на гусеницах али просто так?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:49
    0
    одна из швейцарских компаний вознамерилась продать для нужд ВСУ 96 танков
    Это что же за компания, у которой образовался такой "излишек" танков? Пока швейцарские власти отказали в запросе на продажу, а вот на долго ли посмотрим.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:55
    0
    . Де-факто это уже произошло. Подтверждением тому является поддержка Берном санкций против России. Но де-юре Швейцария пока нейтральна, и продажа танков Украине правительственным органом заблокирована.
    . Время идёт, ситуация может изменится... в какую сторону??? Да фиг её знает.
  5. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 15:57
    0
    Цитата: Ганкутсу_
    Не знаю как кто, но я вот сгорать в реале ядерного конфликта не хочу.

    Швейцария - НЕ входит(пока!) в НАТО.fellow
  6. alystan
    alystan Сегодня, 16:20
    0
    При этом нельзя забывать, что в Швейцарии отдельные политики уже высказываются за то, чтобы суверенитет этот оставить в прошлом. Де-факто это уже произошло. Подтверждением тому является поддержка Берном санкций против России.

    Де-факто это произошло гораздо раньше, когда пресловутая швейцарская банковская тайна лопнула как мыльный пузырь под нажимом мирового покегегемона и власти этой "нейтральной" страны выдала американскому минфину данные на всех американских вкладчиков, убежавших туда от американских же налоговиков.

    Национальный совет Швейцарии («нижняя» палата парламента) в 2010 году одобрил соглашение о передаче властям США данных нескольких тысяч клиентов банка UBS, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

    Но еще в феврале 2009 года США получили информацию о 250 «уклонистах», а банк UBS был оштрафован на 780 миллионов долларов.

    Но вскоре после этого американские власти заявили о расширении проводившегося расследования, потребовав раскрыть информацию о 50 тысячах вкладчиков UBS.

    Давление со стороны Вашингтона, пригрозившего судебными разбирательствами, усиливалось, и в августе 2009 года стороны нашли компромисс и договорились о передаче данных только на 4,5 тысячи вкладчиков швейцарского банка.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:46
    0
    Швейцария юридически сохраняет свой военный и политический суверенитет.
    fool Нейтралитет. Какой суверенитет, если по щелчку США, банки Швейцарии расстались с гарантией тайны вкладов? request