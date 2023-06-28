Военное обозрение
Войти Регистрация

Жена президента Украины испугалась распространения психических заболеваний в стране из-за вооруженного конфликта

26
Жена президента Украины испугалась распространения психических заболеваний в стране из-за вооруженного конфликта

Вооруженный конфликт на Украине негативно сказывается на состоянии психики граждан страны. Об этом заявила супруга главы киевского режима Елена Зеленская в интервью украинской прессе.


Жена украинского президента привела данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с ними, в ближайшие годы каждый пятый украинец рискует столкнуться с развитием психических заболеваний, и это связано, по мнению Зеленской, с продолжающимся вооруженным конфликтом.

Елена Зеленская отметила, что о «выносливости» украинских граждан якобы говорит весь мир, но у всего есть свои пределы, и сейчас есть риск, что население «сломается». Из-за этого в стране могут распространиться психические заболевания.

Впрочем, к распространению психических недугов подталкивают Украину и ее действующие власти. Чего, например, стоит предложение представителей офиса Зеленского запретить все наличные деньги в стране, чтобы «победить коррупцию»? Сам глава украинского государства тоже не выглядит адекватным человеком, и на это обращали не раз внимание и западные средства массовой информации, которые сложно заподозрить в пророссийской позиции.

Вопрос относительно продолжающегося вооруженного конфликта всецело зависит тоже от украинских властей. Именно киевский режим принципиально отвергает любую идею мирных переговоров, совершенно не жалея свое население и отправляя сотни тысяч украинских мужчин на бессмысленную гибель.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:41
    0
    Это да, трудно с ней не согласиться про количество психо-фашистов на окраине, а вот головка супруга тревогу не вызывает?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:48
      +1
      Вооруженный конфликт на Украине негативно сказывается на состоянии психики граждан страны. Об этом заявила супруга главы киевского режима Елена Зеленская в интервью украинской прессе.

      Зеленская сама со своим муженьком своими действиями к этому свою руку и приложила!
      А терерь вот упирает для Запада на ЖАЛОСТЬ к украинскому народу!
      Мол, вооружай Запад Укрорейх больше и быстрее, чтобы всё быстрее закончилось, - или всем совсем плохо будет!

      Так что пусть Зеленская со своим муженьком-наркоманом во главе Укрорейха не вякает!
      Ибо, как говорится: Каков поп - таков и приход! Да и попадья ему под стать!
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: Uprun
      Это да, трудно с ней не согласиться про количество психо-фашистов на окраине, а вот головка супруга тревогу не вызывает?

      Да какая там "головка супруга"?
      Кстати, у него их две и нижняя - основная...
      Эта нация вконец ополоумела:
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:14
        +2
        Дейстчительно, без ПСЕРОДАКТИЛЕЙ у шароварных явно дело не обошлось.... lol wassat

        зы Прочитал, , ржал до потери пульса. ПСЕРОДАКТИЛИ - ЭТО КРУТО!
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:20
          -1
          Елена Зеленская отметила, что о «выносливости» украинских граждан якобы говорит весь мир, но у всего есть свои пределы, и сейчас есть риск, что население «сломается». Из-за этого в стране могут распространиться психические заболевания.

          ЛДНР укронацисты обстреливают и убивают уже 10 год. Бедные люди, молчат и терпят.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: Uprun
      Это да, трудно с ней не согласиться про количество психо-фашистов на окраине, а вот головка супруга тревогу не вызывает?


      Головка супруга тревогу у неё давно не вызывает.Они же не живут вместе.То же самое можно сказать и про голову Зеленского.
  2. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 15:42
    +1
    Тут обвинение правильное, ибо действия В.Зеленского - привели к: разгрому экономики Украины, смерти СОТЕН ТЫСЯЧ украинцев, а главное - МОЛОДЁЖИ, эмиграции до ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ граждан ... Такое можно предъявить и нашим стратегам: из-за непродуманных действий. Нас - тоже ввергли в долгосрочную войну с соседней Украиной, с БОЛЬШИМИ отрицательными последствиями.

    Вывод: очевидно, имеем АНТИславянский план истребления граждан соседних славянских стран, с последующей ВЕКОВОЙ враждой. Кто авторавтор? Явно сионисты! Кто исполнитель? Действующие правительства государств...crying
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:43
    +1
    Жена да убоится мужа своего..Это все,что надо знать по психиатрии в данной ситуации
  4. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 15:45
    +3
    поздно спохватились, там давно уже галоперидол надо с самолетов распылять
  5. Люмира
    Люмира Сегодня, 15:46
    +2
    Таблеток на всех не хватит, начни, дорогая, с супруга.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:46
    0
    Это она по мужу и его окружению судит? Так надо меньше ему дурь возить со всего света.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:48
    +1
    Жена президента Украины испугалась распространения психических заболеваний в стране из-за вооруженного конфликта
    . Да ладно, больно то её волнует, что и как у них в стране, с народишоком происходит... могилизация по плану, бабло капает/скирдуется, где надо....
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:48
    +1
    Жена украинского президента привела данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с ними, в ближайшие годы каждый пятый украинец рискует столкнуться с развитием психических заболеваний,


    Опоздала она. Уже больше одной пятой.
    Лучше б от мужа порошок прятала.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 15:59
      +1
      Цитата: Бывший солда
      Лучше б от мужа порошок прятала.

      Это чревато:
      "Спустя 12 часов после отказа от наркотиков появляются первые симптомы. Человек ищет очередную дозу, чтобы избавиться от нервного напряжения, болевого синдрома, бессонницы, тремора, высокой температуры тела. В первый день отмечается расширение зрачков, слабость, бессонница, слюнотечение и частое чихание. Спустя 48 часов обостряются судороги, появляется ломота в суставах. Состояние заметно ухудшается на третий день. Пропадает аппетит, появляются расстройства желудочно-кишечного тракта. Они сопровождаются болями в животе, рвотой, жидким стулом. Если человек вводил препараты внутривенно, то вены начинают чесаться.

      Спустя 3-4 дня у человека исчезает нервное напряжение и агрессия. Психика угнетается настолько сильно, что он не может плакать и кричать. В голове постоянно крутятся мысли о суициде на фоне глубокой депрессии и полного отсутствия интереса к жизни. Кожа бледнеет, вокруг глаз появляются темные круги, глаза тускнеют. Из-за сильного обезвоживания и отсутствия аппетита происходит резкая потеря веса. Всего за неделю человек может резко сбросить до 10-15 кг."
  9. Тополь
    Тополь Сегодня, 15:49
    0
    есть риск, что население «сломается». Из-за этого в стране могут распространиться психические заболевания.

    Т.е. пока у них всё хорошо, нацизм и фашизм - это норма для них? Даже представить страшно, что будет, если население "сломается".
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:50
    +1
    Жена президента Украины испугалась распространения психических заболеваний в стране
    один муж чего стоит
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      Жена президента Украины испугалась распространения психических заболеваний в стране
      один муж чего стоит

      -Ну, голубчик, как Вам наше лечение?
      -Знаете, доктор, полная фигня Ваше лечение!
      -???
      -Я ведь раньше кем был? Наполеоном!!! А сейчас, после этого долбанного лечения, я просто Вова Зеленский.
    2. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 16:49
      0
      Жена президента Украины испугалась распространения психических заболеваний в стране

      один муж чего стоит



  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:51
    +1
    в ближайшие годы каждый пятый украинец рискует столкнуться с развитием психических заболеваний

    Какой нахрен каждый пятый?))) Смешно.
    Уже сейчас 90% имеют острое неизлечимое психическое заболевание, которое называется "русофобия".
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:57
    0
    в ближайшие годы каждый пятый украинец рискует столкнуться с развитием психических заболеваний
    По моему у них уже сегодня каждый второй этим страдает. В том числе ее муженек посылающий на смерть тысячи своих соотечественников.
    Сегодня посмотрел украинский ролик (Бутусова), как ВСУшники на БМП пытаются эвакуировать раненных и сами один за другим подрываются на противопехотных минах теряя ступни ног. Зрелищный и хорошего качества. Пишут, что Бутусов потом его удалил, но весь интернет не подотрешь. Советую посмотреть. После такого у бойцов нормы с психикой точно не будет.
  13. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 16:04
    +1
    Дама знает, что говорит! Видимо, достаточно много с мужем общалась! :)
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:01
      0
      Пока нет. Но уже начала что-то подозревать! laughing Сдаётся мне, теперь деньги на лечение будут клянчить.
  14. Single-n
    Single-n Сегодня, 16:09
    +1
    То есть когда скакали ради кружевных трусов все было норм?
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:02
      0
      Только не "ради", а "вокруг"! laughing
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:19
    0
    Там СМИ Украины иногда гонит такую пургу ,что свихнуться можно легко .Представляю как там тяжело жить здравомыслящему человеку .Это клоунада 24 ч в сутки
  16. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 17:18
    0
    Цитата: Лешак
    Так надо меньше ему дурь возить со всего света.

    Представил, вот приехала жена зе и привезла гостинцы в виде дури..