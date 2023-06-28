Вооруженный конфликт на Украине негативно сказывается на состоянии психики граждан страны. Об этом заявила супруга главы киевского режима Елена Зеленская в интервью украинской прессе.Жена украинского президента привела данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с ними, в ближайшие годы каждый пятый украинец рискует столкнуться с развитием психических заболеваний, и это связано, по мнению Зеленской, с продолжающимся вооруженным конфликтом.Елена Зеленская отметила, что о «выносливости» украинских граждан якобы говорит весь мир, но у всего есть свои пределы, и сейчас есть риск, что население «сломается». Из-за этого в стране могут распространиться психические заболевания.Впрочем, к распространению психических недугов подталкивают Украину и ее действующие власти. Чего, например, стоит предложение представителей офиса Зеленского запретить все наличные деньги в стране, чтобы «победить коррупцию»? Сам глава украинского государства тоже не выглядит адекватным человеком, и на это обращали не раз внимание и западные средства массовой информации, которые сложно заподозрить в пророссийской позиции.Вопрос относительно продолжающегося вооруженного конфликта всецело зависит тоже от украинских властей. Именно киевский режим принципиально отвергает любую идею мирных переговоров, совершенно не жалея свое население и отправляя сотни тысяч украинских мужчин на бессмысленную гибель.