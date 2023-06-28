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Западная пресса: ВС РФ опережают ВСУ по возможностям артиллерии и беспилотной авиации

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Западная пресса: ВС РФ опережают ВСУ по возможностям артиллерии и беспилотной авиации

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации значительно превосходят ВСУ по количеству и качеству своей артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает информационное агентство France Presse.


По утверждению агентства, российские войска могут позволить себе вести массированный артиллерийский огонь. По технологиям беспилотной авиации Россия тоже оказалась впереди Украины. Теперь у нее больше дронов, и они, как правило, лучше украинских.

Между тем, из-за недостатка боеприпасов украинские артиллеристы не могут вести массированный огонь. На каждую цель требуется тратить не больше трех-пяти снарядов. В отличие от Украины, запасы снарядов у России едва ли не безграничны.

Кроме того, сообщает агентство, российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» довольно эффективно уничтожают украинские артиллерийские орудия, а у ВСУ, в свою очередь, сопоставимых барражирующих боеприпасов нет. На Украине ведутся разработки в данном направлении, но опыта пока очень мало, а боевые действия не способствуют налаживанию работы предприятий.

Большим плюсом российских БПЛА, и на это и ранее обращала внимание западная пресса, является их невысокая стоимость. Благодаря дешевизне, дроны Россия выпускает в промышленном количестве, а на фронте они очень эффективны, уничтожая военную технику западного производства – и танки, и самоходные артиллерийские установки.

Сейчас украинские военные, по утверждению агентства, считают «Ланцеты» наиболее опасной угрозой со стороны российских войск, отмечая, что раньше ВС РФ не использовали их столь интенсивно, как теперь. Постоянное использование таких БПЛА говорит о наращивании их производства на российских военно-промышленных предприятиях.
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:57
    0
    По сообщение с мес боев,бойцам то виднее-по БПЛА примерно равенство.А вот с дальнобойной артиллерией и разведкой у всук получше.У нас превосходство в системах залпового огня,ТОСы.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:06
      +1
      Согласно данным старшего научного сотрудника Королевского института оборонных исследований (RUSI) доктора Джека УОТЛИНГА (Jack Watling), современная артиллерия России улучшили свои возможности противодействия артиллерии противника (контрбатарейную борьбу). По утверждению британского эксперта, высказанному для Института современной войны офицерской школы ВС США Вестпойнт, теперь, по-видимому, российские ВС способны отвечать ответным огнем украинских артиллерийских систем всего за две минуты после их первого выстрела.

      Согласно показаниям Дж.Уотлинга, недавно вернувшегося из очередной исследовательской поездки на Украину, во время которой он провел многочисленные интервью с представителями ВСУ, современная артиллерия России смогла сократить процесс артиллерийского боя с интервала в 5 – 20 минут (в начале войны) до двух минут в настоящее время. Эксперт предполагает, что это было сделано не за счет внедрения новых систем, а исключительно благодаря упрощению технологического процесса. Огневые артиллерийские подразделения получили прямой доступ к необходимым данным для наведения на цель: обмен разведывательной и оперативной информацией был упрощен и значительно ускорен.

      https://invoen.ru/novosti/современная-артиллерия-россии-улучш/
    2. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 16:10
      +3
      Во время Великой Отечественной, наши жаловались на немецкую авиацию,а немцы на нашу,что работают более интенсивно чем своя.это и понятно, больше запоминается когда тебя бомбят,чем кого-то в далёкие.поэтому и на передке такие вещи,как по БПЛА довольно субъективны
  2. ЛМЛ
    ЛМЛ Сегодня, 15:58
    +3
    "ВС РФ опережают ВСУ по возможностям артиллерии и беспилотной авиации " - а почему всу , а не нато?
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 16:01
      +1
      Так где проигрывают "виновата Украина", а где превосходят "благодаря помощи НАТО"...
  3. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 15:59
    0
    Упс! Внезапно гэйропэйцы обнаружили, что в РФ (с её порванной экономикой) :) есть промышленность!

    Приблизительно также охреневали Наполеон и Гитлер, обнаружив, что в России бывает зима!

    Жертвы ЕГЭ и болонковской системы! :)
  4. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 15:59
    0
    Ещё бы современных взрывателей к нашим боеприпасам -чтобы не делали кратеров на местности, а поражали осколками всё что на поверхности, да связь поднять хотя бы до уровня ВСУ....
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:06
    +2
    российские войска могут позволить себе вести массированный артиллерийский огонь

    Видимо - это таки проклятые советские "галоши"...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:07
    +1
    Западная пресса: ВС РФ опережают ВСУ по возможностям артиллерии и беспилотной авиации
    . А они чего ожидали, что им во всем завсегда лафа будет, а у нас крокодил ловится не будет и кокос не расти?
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:08
    0
    Качество и количество определяет ход срока.
    Ждём третий год.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:08
    -2
    По БПЛА примерное равенство. Есть небольшое превосходство по БПЛА российского пр-ва с защищённой системой управления. Всё равно БПЛА пока что очень мало. Ооооочень нужны ВРД-камикадзе с боеголовкой в тоннах. Дальность, хотя бы 300км.
    По арте. У ВС РФ преимущество в кол-ве. У ВФУ в высокоточных корректируемых снарядах. Один высокоточный=100 обычных.
  9. Single-n
    Single-n Сегодня, 16:12
    +1
    Забавная статья. На Украине вроде бы немало арт систем с дальностью 50+ Да и всяких эскалибуров навезли немало. Про дроны я хз. Но куда пропали те же Свичблэйды?
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:17
    +1
    Потому что советская артиллерия на Окраине кончилась, а в НАТО артиллерия кончилась ВООБЩЕ. По факту от нее остались огрызки, не применимые как армейская артиллерия. Только для спецопераций. Химера, которая не работает как РСЗО, немецкая вундервафля PzH 2000 с паспортным значением - "максимум 50 выстрелов в сутки"(не мои слова, немцы рассказывали, что так рассчитаны, потому на Украине быстро из строя выходят, если из них по 200 в день палить), Три Топора на титановом лафете, а потому сверхдорогие - чисто десантная техника, а если десантов нет - нахрена она нужна? Она дороже и хрупкая, зараза, со своими стеклопластиковыми накатниками. НЕТ АРТИЛЛЕРИИ. От нее остался "спецназ", а спецназ войны не выигрывает, он - спец. назначения.
    А с беспилотниками вообще ржач - вы их делали для распила? Вот и сделали - воевать они просто принципиально не способны, все ваши завиральные "стратегические"(мишени) и "роевые"(распилы)
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:32
    -1
    Западная пресса: ВС РФ опережают ВСУ по возможностям артиллерии и беспилотной авиации
    fool ВС РФ опережают ВСУ во всем, кроме разведки и связи. request
  12. Deon59
    Deon59 Сегодня, 16:34
    -1
    Все превосходство Вооружённых сил России невелируется обороной . В обороне ни кто не выигрывал войны.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:41
      +2
      Цитата: Deon59
      В обороне ни кто не выигрывал войны.

      Всему свой час.
      Помните?
      Мы долго молча отступали, Досадно было, боя ждали, Ворчали старики: «Что ж мы? на зимние квартиры?

      Ни бижите спереду поровоза.
      З.Ы. "никто" слитно.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 17:03
        0
        Ни бижите спереду поровоза

        Вы это нарочно с ошибками написали?
        Не бегите впереди паровоза