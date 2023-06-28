Западная пресса: ВС РФ опережают ВСУ по возможностям артиллерии и беспилотной авиации

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации значительно превосходят ВСУ по количеству и качеству своей артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает информационное агентство France Presse.
По утверждению агентства, российские войска могут позволить себе вести массированный артиллерийский огонь. По технологиям беспилотной авиации Россия тоже оказалась впереди Украины. Теперь у нее больше дронов, и они, как правило, лучше украинских.
Между тем, из-за недостатка боеприпасов украинские артиллеристы не могут вести массированный огонь. На каждую цель требуется тратить не больше трех-пяти снарядов. В отличие от Украины, запасы снарядов у России едва ли не безграничны.
Кроме того, сообщает агентство, российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» довольно эффективно уничтожают украинские артиллерийские орудия, а у ВСУ, в свою очередь, сопоставимых барражирующих боеприпасов нет. На Украине ведутся разработки в данном направлении, но опыта пока очень мало, а боевые действия не способствуют налаживанию работы предприятий.
Большим плюсом российских БПЛА, и на это и ранее обращала внимание западная пресса, является их невысокая стоимость. Благодаря дешевизне, дроны Россия выпускает в промышленном количестве, а на фронте они очень эффективны, уничтожая военную технику западного производства – и танки, и самоходные артиллерийские установки.
Сейчас украинские военные, по утверждению агентства, считают «Ланцеты» наиболее опасной угрозой со стороны российских войск, отмечая, что раньше ВС РФ не использовали их столь интенсивно, как теперь. Постоянное использование таких БПЛА говорит о наращивании их производства на российских военно-промышленных предприятиях.