Военное обозрение
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Верховная рада Украины окончательно отменила дополнительные выплаты в 30 тысяч гривен военным в тылу

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Верховная рада Украины окончательно отменила дополнительные выплаты в 30 тысяч гривен военным в тылу

Киевское руководство, окончательно развалив экономику страны, изыскивает всевозможные лазейки для экономии бюджетных средств. Не обошли стороной и военнослужащих, содержание которых уж очень дорого обходится полностью подсевшей на западные кредиты и дотации Украине.


Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале, что на минувшей сессии парламентарии окончательно отменили выплаты мобилизованным военнослужащим в размере 30 тысяч гривен (около 70 000 руб по текущему курсу), находящимся не на передовой, а в тылу.

Доплату в этой сумме мобилизованные бойцы ВСУ начали получать с весны прошлого года. Причем деньги начислялись вне зависимости от их нахождения в зоне боевых действий или в тылу. С февраля этого года Минобороны Украины отменило доплаты для тех, кто нес тыловую службу. Однако 10 апреля Верховная рада проголосовала за законопроект о возвращении этих выплат проходящим службу в тылу военным, спасателям и полицейским.

После этого правительство Украины обратилось в Верховную раду с требованием пересмотреть решение, сославшись на отсутствие денег в бюджете. Парламентарии не стали отказывать руководству страны и подготовили новый законопроект № 9342, который и был принят сегодня во втором чтении, написал Железняк.

Данным законом утверждены и другие решения, касающиеся денежного обеспечения и других нормативных вопросов для военнослужащих и сотрудников силовых органов Украины. Доплаты участвующим в боях военным в размере 30-100 тысяч гривен будут производиться на прежних условиях. Срочники, как и ранее, будут получать надбавку в размере 6000 гривен в месяц, а курсанты военных училищ по 2350 гривен.

Семьи погибших бойцов должны получить по 100 тыс гривен единовременно, что интересно, по столько же будут начислять тяжело раненым, но уже ежемесячно. Правда, на лечении они могут находиться не более четырех месяцев.

Озадачились украинские депутаты и массовыми сообщениями, которые прорываются даже через украинскую пропаганду, об отправке на фронт неподготовленных бойцов. Законодатели прописали, что к боевым действиям не могут привлекаться мобилизованные, не прошедшие минимальный курс базовой военной подготовки, который должен составлять не менее месяца. Другой вопрос, насколько эта норма будет выполняться военкоматами и командирами ВСУ, особенно с учетом огромных потерь в ходе «контрнаступления».
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11 комментариев
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  1. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 16:02
    +1
    Ничего страшного! Фронт уже потихоньку движется к тому, что ещё вчера было глубоким тылом! Так что укрским пока что тыловикам нужно всеми способами помогать скорейшему продвижению армии РФ на Дикий Запад! И выплаты вернутся! Ещё и боевые начнут платить! :)
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 16:20
      +1
      Границы передовой и тыла, они всегда размыты, так было всегда и украинское начальство будет трактовать это в свою пользу. Солдат водитель бензовоза, у него шанс вместе с содержимым взлететь на воздух едва ли не выше, чем у атакующего танка. Это всегда лакомый кусок для нашей артиллерии и беспилотников. Но этого солдатика смело могут записать в тыловики..
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:08
    +4
    А может нашим объявить для шароварных - сдаешься в плен - выплата, пригнал в плен технику - тоже доп. выплата, прилетел в плен на самолете - выплата, Химарс или Пэтриот пригнал - выплата??? ИМХО.

    зы Осел груженый золотом может легко взять неприступную крепость..... (с)
    А шароварные до денег - жадные.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:10
    0
    Верховная рада Украины окончательно отменила дополнительные выплаты в 30 тысяч гривен военным в тылу
    . Для того такая ускоренная могилизация идёт... что б "мяса" меньше осталось, экономия, однако.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:14
    0
    На украинских ресурсах ,родственникам погибших выплачивают многомиллионнные компенсации- врут наверно?Типовые памятники собрались устанавливать за счёт бюджета.Кто в теме,я только раз прочитал в криминальной хронике о разборках родственников за " гробоаые" ,там какие то не реальные суммы фигурировали,суммы трудны для восприятия.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:33
      +2
      У них по закону -15 млн.гривен за погибшего.Хотя,говорят разное-закон,что дышло.Там есть отказ в выплатах,если небоевая потеря,травма,приведшая к смерти итд.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:17
    +2
    Законодатели прописали, что к боевым действиям не могут привлекаться мобилизованные, не прошедшие минимальный курс базовой военной подготовки, который должен составлять не менее месяца.

    Сделать бойца, из гражданского пиджака ,за месяц ? А если у него рация или планшет для СУО
  6. HAM
    HAM Сегодня, 16:18
    0
    Толстомордые активно занимались "мобилизацией",а теперь их этой мордой об асфальт.....парламентарии считают что эти дружно рванут на фронт бабки рубить?? Скорее в Эвропу--навыки английского подтягивать......
  7. wanna
    wanna Сегодня, 16:25
    0
    Существует ли еще такая валюта, как гривна?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:55
      0
      Гривнищще. laughing
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  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:55
    0
    Ну что, сгорел сарай, гори и хата, чего желеть то раз сарай горит. Это чтоб спасатели и пожарники дружно за баблом в всу понеслись а инфраструктуру один фиг совок строил, не свое не жалко