Верховная рада Украины окончательно отменила дополнительные выплаты в 30 тысяч гривен военным в тылу

Киевское руководство, окончательно развалив экономику страны, изыскивает всевозможные лазейки для экономии бюджетных средств. Не обошли стороной и военнослужащих, содержание которых уж очень дорого обходится полностью подсевшей на западные кредиты и дотации Украине.Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале, что на минувшей сессии парламентарии окончательно отменили выплаты мобилизованным военнослужащим в размере 30 тысяч гривен (около 70 000 руб по текущему курсу), находящимся не на передовой, а в тылу.Доплату в этой сумме мобилизованные бойцы ВСУ начали получать с весны прошлого года. Причем деньги начислялись вне зависимости от их нахождения в зоне боевых действий или в тылу. С февраля этого года Минобороны Украины отменило доплаты для тех, кто нес тыловую службу. Однако 10 апреля Верховная рада проголосовала за законопроект о возвращении этих выплат проходящим службу в тылу военным, спасателям и полицейским.После этого правительство Украины обратилось в Верховную раду с требованием пересмотреть решение, сославшись на отсутствие денег в бюджете. Парламентарии не стали отказывать руководству страны и подготовили новый законопроект № 9342, который и был принят сегодня во втором чтении, написал Железняк.Данным законом утверждены и другие решения, касающиеся денежного обеспечения и других нормативных вопросов для военнослужащих и сотрудников силовых органов Украины. Доплаты участвующим в боях военным в размере 30-100 тысяч гривен будут производиться на прежних условиях. Срочники, как и ранее, будут получать надбавку в размере 6000 гривен в месяц, а курсанты военных училищ по 2350 гривен.Семьи погибших бойцов должны получить по 100 тыс гривен единовременно, что интересно, по столько же будут начислять тяжело раненым, но уже ежемесячно. Правда, на лечении они могут находиться не более четырех месяцев.Озадачились украинские депутаты и массовыми сообщениями, которые прорываются даже через украинскую пропаганду, об отправке на фронт неподготовленных бойцов. Законодатели прописали, что к боевым действиям не могут привлекаться мобилизованные, не прошедшие минимальный курс базовой военной подготовки, который должен составлять не менее месяца. Другой вопрос, насколько эта норма будет выполняться военкоматами и командирами ВСУ, особенно с учетом огромных потерь в ходе «контрнаступления».