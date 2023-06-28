Боевики киевского режима физически не располагают силами, достаточными для того, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию. АЭС продолжает работать в штатном режиме, на территории объекта не проводилось никакого минирования. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В эфире телеканала "Россия-24" врио главы региона подчеркнул, что ВСУ продолжают постоянные обстрелы периферийной энергетической инфраструктуры АЭС, однако ситуация находится под контролем. По словам Балицкого, противник не обладает физической возможностью осуществить захват ЗАЭС. Это обусловлено тем, что украинская армия утратила свой наступательный потенциал в ходе бездарной попытки наступать на южном направлении фронта.Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности – на станции функционирует шесть энергоблоков, каждый из которых способен выдавать мощность в 1 гигаватту.Ранее высказывалось предположение, что боевики киевского режима могут попытаться устроить ядерную катастрофу на российской Запорожской атомной электростанции.Как отметил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty отставной сотрудник американской разведки Скотт Риттер, украинское руководство может попытаться отдать приказ об атаке на ЗАЭС, чтобы затем обвинить российскую армию в произошедшей ядерной техногенной катастрофе, как это было в случае с подрывом плотины Каховской ГЭС.