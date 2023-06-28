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Врио губернатора Запорожской области заявил, что у ВСУ нет сил для захвата Запорожской АЭС

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Врио губернатора Запорожской области заявил, что у ВСУ нет сил для захвата Запорожской АЭС

Боевики киевского режима физически не располагают силами, достаточными для того, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию. АЭС продолжает работать в штатном режиме, на территории объекта не проводилось никакого минирования. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.


В эфире телеканала "Россия-24" врио главы региона подчеркнул, что ВСУ продолжают постоянные обстрелы периферийной энергетической инфраструктуры АЭС, однако ситуация находится под контролем. По словам Балицкого, противник не обладает физической возможностью осуществить захват ЗАЭС. Это обусловлено тем, что украинская армия утратила свой наступательный потенциал в ходе бездарной попытки наступать на южном направлении фронта.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности – на станции функционирует шесть энергоблоков, каждый из которых способен выдавать мощность в 1 гигаватту.

Ранее высказывалось предположение, что боевики киевского режима могут попытаться устроить ядерную катастрофу на российской Запорожской атомной электростанции.

Как отметил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty отставной сотрудник американской разведки Скотт Риттер, украинское руководство может попытаться отдать приказ об атаке на ЗАЭС, чтобы затем обвинить российскую армию в произошедшей ядерной техногенной катастрофе, как это было в случае с подрывом плотины Каховской ГЭС.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Maxim Gavrilyuk
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6 комментариев
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  1. Mikelanjelo
    Mikelanjelo Сегодня, 16:18
    +2
    Лучше бы он молчал. Где Антоновский мост уже высадились, выбили наших и закрепились. Бравады у наших слишком много
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 16:21
      -2
      Цитата: Mikelanjelo
      Лучше бы он молчал.

      Это он их так дразнит. Интересно, его слова с кем то согласованы или отсебятина
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:22
    +2
    Человек похоже не знает о чем говорит.Какая штатная работа АЭС в настоящее время?Она остановлена,идет выработка эл.энергии на собственные нужды.Слава богу без последствий.Про невозможность захвата..Ну,хорошо,коли так..Только хвалится надо идучи с рати
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:31
    +1
    Карта об обмелении Днепра говорит об обратном.Уже полно фото где по дну Днепра ходят не проваливаясь.Один плюс Днепр течёт непосредственно у Энергодара ,образуя водную преграду ,а стороны всу много километровый пляж отгрохали.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:34
    +2
    Цитата: Mikelanjelo
    Лучше бы он молчал. Где Антоновский мост уже высадились, выбили наших и закрепились. Бравады у наших слишком много

    Ваши подельники уже сгорели: их прожарили Солнцепёком.
  5. никникник
    никникник Сегодня, 17:06
    0
    у них вообще сил не останется если на передовую во главе поставить Скобееву, Соловьева и с криками урра атакавать. Сразу все ВСУшники разбегутся и наше МО не только Украину де... де..., но и всю Еаропу и США)