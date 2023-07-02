Деревянное Средневековье: эпоха фахверка и сундука



Фахверковый дом в Амстердаме. Рис. Класа Янсона Висхера. 1608–1625 гг.

«Я дам дровосекам, твоим слугам,

которые рубят деревья,

двадцать тысяч коров смолотой пшеницы,

двадцать тысяч коров ячменя,

двадцать тысяч батов вина

и двадцать тысяч батов оливкового масла».

Вторая книга Паралипоменон, 2:10



«Плотник, выбрав дерево,

протягивает по нему линию,

остроконечным орудием делает на нем очертание,

потом обделывает его резцом и округляет его».

Книга Исхода, 44:13



Хайнц Зегер, брат-пильщик. Прежде чем работать с деревом, его следует напилить на брусья и доски. Этим как раз и занят пильщик, который стоит на деревянном брусе, который лежит на двух стойках, и распиливает его пополам продольной рамочной пилой. Под брусом лист бумаги остался белым, изображения на нем нет, что, видимо, предполагает, что там должна была быть нарисована яма. В ней должен был находиться второй пильщик и тянуть пилу вниз. Одному пильщику с распиловкой столь массивного бруса такой тяжелой пилой было бы просто не справиться. 1425 год. Amb. 317.2° Folio 39 recto (Mendel I)



Ханс Стенгер, брат-плотник. Изображен на фоне строящегося фахверкового дома. Он измеряет балку, которая крепится к козлам с помощью двух скоб. На земле лежат различные инструменты: пила, топор, металлические скобы, шнур с катушкой. Иллюстрация 1607 года. Средневековье уже явно закончилось, но все приемы работы ничуть не стали отличаться от тех, что применялись в 1425 году! Amb. 317b.2° Folio 73 recto (Mendel II)



Столяр-брат Карл. Карл стоит за рабочим столом и строгает рубанком заготовку, зажатую дюбелями. Стамеска и молоток лежат на столе, а рамочная пила висит на стене. На переднем плане на полу стоит уже готовая мебель, сундук и шкаф. 1425 год. Amb. 317.2° Folio 21 recto (Mendel I)



Средневековый трехногий табурет. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Свадебный сундук кассоне XIV в. Задняя стенка. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Крышка этого сундука



Кассоне из Италии, Флоренции или Лукки, 1485–1495 гг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Столяр-брат Питер. На иллюстрации он стоит перед почти законченной работой – большим шкафом, и прилаживает к нему полку. Деревянные молотки и стамески лежат позади него на верстаке, на котором лежит доска, а на стене на заднем плане висит рамочная пила. Перед верстаком стоит небольшой сундучок без крышки, над которым тоже, видимо, идет работа. Карниз шкафа украшен богатой резьбой. 1444 год. Amb. 317.2° Folio 66 verso (Mende II)



Шкаф креденца. Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева. Фото автора



Резьба по дереву была очень популярна в Европе и все Средневековье, и в Новое время… Резной алтарь 1636 года с местом для распятия. Италия. Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева. Фото автора



Токарь по дереву, брат Линхард Дрекслер. Иллюстрация из «Книги двенадцати братьев» показывает нам его за работой на токарном станке с ножным приводом. В руке у него резец, которым он обрабатывает зажатую в станке заготовку – что-то напоминающую деревянную трубу – возможно, это будет деревянная пивная кружка. Токарный станок приводится в движение кожаным ремнем, который прикреплен к педали и соединен с рычагом, выполняющим функцию пружины. Работать на таком станке было, несомненно, тяжело, так как приходилось одновременно действовать и руками и ногой. 1425 год. Amb. 317.2° Folio 18 verso (Mendel I)



Токарный станок. Иллюстрация из книги «Венера и Марс. Средневековая домашняя книга из собрания принцев Вальдбургских Вольфегг». Мюнхен 1997 г.



Свадебный сундук. Италия, XVI в. Ореховое дерево. Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева. Фото автора



Шкаф-бюро, Голландия, XVII в. Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева. Фото автора

P. S.

[/i]Древесина в качестве поделочного материала играла в Средневековье исключительно важную роль. Деревом пахали, деревом сражались, из дерева строили дома и корабли, деревом топили очаги и печи. Поэтому профессии, связанные с обработкой древесины, тогда очень ценились.Изначально почиталась профессия лесоруба, поскольку именно его топором изводились леса под пашню. Высоко ставилась профессия плотника, строившего дома – ведь плотником был и сам отец Иисуса Христа. Ну а какой же дом мог быть без мебели? И если крестьяне худо-бедно сами мастерили скамьи, лавки и столы, то сделать уже тот же сундук, с плотно прилегающей к нему крышкой, им было уже не по силам и требовалось обращаться к специалисту, то есть столяру.Здесь следует заметить, что хотя предметом работы и плотника, и столяра является работа с деревом, между ними имеется существенная разница. Плотник занят созданием деревянных конструкций крупного размера (таких как, скажем, дома и корабли) и зачастую он делает все с нуля, используя набор соответствующих плотницких инструментов. А вот у столяра инструменты более деликатного свойства, как и сама его работа, которая заключается в изготовлении предметов быта и мебели из древесины разных пород.На иллюстрациях из «Книги двенадцати братьев» представлено довольно много плотников за работой, причем многие из них показаны за работой по постройке дома.Дома, изображенные на этих же иллюстрациях, как правило, принадлежат к фахверковому типу, то есть это дома каркасной конструкции, типичной для крестьянской архитектуры многих стран Центральной и Северной Европы. Причем среди горожан-бюргеров такие дома тоже пользовались большой популярностью. Строились они везде, где росли леса и было достаточно глины, но не хватало строительного камня или же он был слишком уж дорог. Жилые дома такого типа строили в X–XI веках, а к XVI веку мастерство их строителей достигло такого совершенства, что фахверковые дома приобретали прямо-таки изысканный вид: а их строители соревновались между собой в создании самых сложных узоров, образованных их каркасной конструкцией.Суть конструкции состояла в том, чтобы между четырьмя опорными столбами создать конструкцию из поперечных и продольных балок, а все пространство между ними заполнить кирпичом или даже саманом (смешанной с рубленым камышом или соломой глиной). Это было и экономически выгодно, и в достаточной степени дешево. Чтобы саман держался в стене и не выпадал, под него готовили плетеное основание из тонких веток, которые вставляли в заранее сделанные пазы внутри балок. Глина со временем высыхала, от чего между заполнением и элементами каркаса возникали щели. Но их заделывали шерстью, смешанной с известью. Изнутри саман закрывали деревянными, в том числе и резными, панелями.Балки для таких домов пилили большими пилами, а то даже и вытесывали просто топорами. С помощью долота в них проделывались пазы для связи, и их прочно скрепляли друг с другом. Кладку белили известью с мелом, а каркас оставляли темным, естественного цвета дерева. Это создавало своеобразный узор: конструкция превращалась в декоративный мотив.Фасад дома средневековые зодчие строили уступами, то есть вверху он был шире, чем внизу, хотя и не намного. Делалось это для того, чтобы защитить его от губительной влаги. Благодаря таким выступам, дождевая вода, попадая на фасад, стекала не с этажа на этаж и не лилась на фундамент, а попадала на землю перед домом, что было уже не так страшно. Фахверковые дома были очень теплыми, сухими и, как мы сегодня бы их назвали – экологичными, но требовали регулярного ремонта и обновления. Так что тем же плотникам сидеть тогда без работы не приходилось!Но вот дом построен и… Какая же в нем в Средние века стояла мебель?Понятно, что мебель знати и горожан сильно отличалась от крестьянской. Поэтому мы начнем с тех, на кого в то время все так или иначе равнялись – с владетельных сеньоров.В раннем Средневековье, когда знатным господам часто приходилось переезжать из замка в замок, мебель была в основном… переносной и состояла из складных стульев, табуретов, сундуков-кроватей, кроватей из точеных стоек и стержней, обеденных столов на козлах, легко разбиравшихся на части.Но особое значение в ту пору, да и впоследствии тоже, имели сундуки, в которых хранилась одежда, деньги и все прочие ценности. В Северной Европе мебель делали из сосны, а на юге – из дуба, причем инструментов было немного: топор, пила и, возможно, какой-то рубанок.Сундук и в замке, и в убогой крестьянской лачуге был самым почетным предметом. И продолжалось такое отношение к сундуку не годы – столетия. Так что Средневековье вполне можно было бы назвать «эпохой сундука».Но, несмотря на то, что мебели было мало, и конструкция её была проста, декор мебели был очень богат. Ее покрывала искусная резьба из плетеных узоров и резные фигурки людей и животных.Работу столяра существенно облегчила изобретенная в начала XIV века в Аугсбурге лесопильная мельница с водяным приводом больших рамочных пил. Затем уже в начале XVI века в Регенсбурге научились нарезать из дерева тонкую фанеру, что позволило украшать мебель не только резьбой, но и интарсией из разноцветного дерева.Во второй половине XV века прямоугольная форма сундука приобретает новое звучание. Его поверхности заполняются растительным и фигурным декором, подножие оказывается сильно профилированным, углы тоже начинают украшать. Сундук становится настоящим произведением искусства. В период его расцвета (1470–1510) украшением сундуков заняты Ботичелли, Филиппино Липпи, Поллайоло и Пьетро ди Козимо.В Венеции роскошные сундуки делали вплоть до XVI века, ставили их на львиные лапы, украшали масками, гербами, путти (маленькими фигурками человечков).Родственной сундуку была «касса-панка», то есть скамья-сундук с высокой задней стенкой и такой же высоты боковыми стенками. Особенной пышностью отличались свадебные сундуки кассоне для хранения приданого невесты. Сундуки были разными в разных местностях. Сундуки были люнебургские (самые консервативные по своему виду), южнонемецкие и итальянские и тирольские. Но во всех случаях отмечается их «парадность».В то же время в убранстве жилого помещения в XV веке все большее значение приобретал привычный всем нам сегодня шкаф, представлявший собой тогда по сути два сундука, поставленных один на другой. Теперь он появляется не только в сакристиях* и ратушах, но и – в новой функции – в обычных домах.Для хранения посуды и столовых приборов начали изготовлять «креденца» – больших или меньших размеров шкафы с двумя дверками и с выдвижными ящиками под откидной доской. Украшались такие шкафы очень богато: пластическими розетками, филенчатыми обрамлениями и пилястрами, колоннами и гермами**. Шкаф, как и сундук, стал поистине монументальным сооружением, весь облик которого говорил о богатстве и возможностях его владельца.Совсем особое назначение исполняла и такая новинка, как шкаф-кабинет – с откидной или выдвижной деревянной панелью для письма и с различными выдвижными ящиками для хранения письменных принадлежностей. Такие шкафы заказывали себе банкиры и купцы, они проводили за ними немало времени.Появился еще и шкаф с выдвижными ящиками – двумя наверху и тремя внизу, а также книжный шкаф, поскольку книги теперь стали печатать, и их стало значительно больше – с решетчатой филенкой или в виде простого книжного стеллажа.Отражением стремления состоятельных граждан к роскошному образу жизни теперь еще стала и кровать, превратившаяся в часть архитектуры стены. Она снабжалась повышенным изголовьем и стояла на сундукообразном постаменте на приступках. Около 1500 года на постамент ее ставить перестали, а затем в период Высокого Ренессанса она превратилась в поистине великолепное произведение искусства с каннелированными (то есть прорезанными вертикальными канавками) и профилированными колоннами, на которых покоился балдахин из брусьев.Столы перестали делать разборными, и они также становятся произведениями искусства. Их делают опирающимися на две-три опоры, украшенные фигурами грифонов и кариатид. Популярными становятся низкие столики на точеных ножках. Все это потребовало совершенствования технологии обработки дерева и, в частности, применения токарного станка.Работать приходилось на таком станке вдвоем: один двигал луком, другой обрабатывал деталь. В принципе, если станок был мал, да и сами обрабатываемые детали невелики по размерам, то можно было на таком станке работать и одному человеку: одной рукой приводить деталь во вращение, а другой держать резец.Только вот такая конструкция имеет целый ряд недостатков.Первый – наличие холостого хода. То есть заготовка на таком станке крутилась то в одну сторону, то в другую, тогда как обтачивать ее можно было лишь при вращении ее в одну сторону. В противном случае на древесине получались задиры (а только с древесиной на таком станке и можно было работать!) и неровности.Второй проблемой была слишком малая скорость вращения детали.Наконец третья проблема заключалась в том, что точно обрабатывать дерево было невозможно. Ведь мастеру приходилось держать резец в руках. А рука могла дрогнуть, нога – качнуться не с той силой...Так что, если те же самые точеные балясинки для мебели на этом станке и можно было точить, то уже какие-то сложные детали с высокой точностью изготовить на нем было практически невозможно. Но вот для деталей мебели такой станок годился вполне.Точили на подобных станках деревянные тарелки, блюда, пивные кружки, деревянные подсвечники и точеные ножки и стойки для кроватей, полок и кресел. Одним словом, для мастеров, работавших с деревом в начале XV века, это было вполне подходящее, а главное – вполне доступное приспособление, позволяющее изготавливать более или менее одинаковые детали цилиндрической формы.А около 1600 года с помощью такого же старого станка начали вытачивать и ножки для нового типа кресла – голландского, представлявшие профилированные балясины. На такие же точеные ножки начали ставить и табуреты, и круглые столы всего на одной опоре. Кровати в XVI веке также получили точно такие же точеные опоры для балдахина.*В католических храмах ризница называется сакристия. Она представляет собой помещение, которое располагается сбоку или впереди алтаря, в котором хранятся принадлежности культа (священные сосуды и богослужебные облачения священнослужителей, богослужебные книги и т. д.), а также совершается облачение священнослужителей и некоторые другие обряды.**Герма – колонна в виде человеческой фигуры.А вот это обложка авторской книги «Блестящее Средневековье: рыцари и замки». Книга вот-вот поступит в печать и, скорее всего, выйдет уже к новому учебному году.По сути в ней все то же самое, о чем на ВО рассказывалось в течение многих лет в самых разных статьях, но только все это собрано воедино, дано в соответствующей литературной обработке и снабжено прекрасным оформлением в виде миниатюр из старинных манускриптов и личных фотографий автора.Выпускает эту книгу издательство «АСТ-Эксмо».