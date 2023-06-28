Президент Украины призвал легализовать медицинский каннабис и разместить в стране его производство

На Украине необходимо разрешить употребление каннабиса в «медицинских» целях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в эфире украинского телевидения.По утверждению Зеленского, в условиях вооруженного конфликта на Украине должны использоваться «лучшие мировые практики», даже те, которые прежде казались «необычными». Зеленский отметил, что это необходимо для того, чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы».Для реализации данных задач, отметил Зеленский, необходимо легализовать на Украине «лекарства на основе каннабиса». Производство таких лекарств, отметил Зеленский, тоже надо разместить на территории Украины. Таким образом, фактически глава киевского режима фактически призвал превратить страну едва ли не в нарколабораторию, поскольку в сложившейся ситуации будет совсем непонятно, медицинский ли каннабис производят на территории Украины или какой-то еще.Впрочем, о легализации медицинского каннабиса Зеленский говорил еще в 2020 году. Выдвигаясь в президенты страны, он поднял тему необходимости легализации медицинского каннабиса, Затем законопроект о легализации каннабиса регистрировался в Верховной Раде Украины, но депутаты не провели голосование.В июне 2022 года, когда уже шла специальная военная операция, правительство Украины приняло решение о легализации использования марихуаны в научных и медицинских целях.