Военное обозрение
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Президент Украины призвал легализовать медицинский каннабис и разместить в стране его производство

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Президент Украины призвал легализовать медицинский каннабис и разместить в стране его производство

На Украине необходимо разрешить употребление каннабиса в «медицинских» целях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в эфире украинского телевидения.


По утверждению Зеленского, в условиях вооруженного конфликта на Украине должны использоваться «лучшие мировые практики», даже те, которые прежде казались «необычными». Зеленский отметил, что это необходимо для того, чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы».

Для реализации данных задач, отметил Зеленский, необходимо легализовать на Украине «лекарства на основе каннабиса». Производство таких лекарств, отметил Зеленский, тоже надо разместить на территории Украины. Таким образом, фактически глава киевского режима фактически призвал превратить страну едва ли не в нарколабораторию, поскольку в сложившейся ситуации будет совсем непонятно, медицинский ли каннабис производят на территории Украины или какой-то еще.

Впрочем, о легализации медицинского каннабиса Зеленский говорил еще в 2020 году. Выдвигаясь в президенты страны, он поднял тему необходимости легализации медицинского каннабиса, Затем законопроект о легализации каннабиса регистрировался в Верховной Раде Украины, но депутаты не провели голосование.

В июне 2022 года, когда уже шла специальная военная операция, правительство Украины приняло решение о легализации использования марихуаны в научных и медицинских целях.
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29 комментариев
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  1. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 16:35
    +4
    Кто о чем, а вшивый о бане……………………………………….
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:36
      +2
      Белый порошок опять кончился?

      Самосад)))
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:45
        +3
        Цитата: Ilya-spb
        Белый порошок опять кончился?

        Самосад)))


        Импортозамещение.Вынужденное.А то помощь с Запада скоро того и гляди перекроют,а раскумариться Зе по-любому надо.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:35
    +6
    А чего уж..Давайте фермы коки,опиумного мака..Гуляй,рванина!
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:36
    +2
    От це дило! wassat
    И "дорожки" тоже надо средством от стресса объявить. Да чего там - ширяйтесь, шароварные....Всё лишь бы стресс снять.... wassat
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:42
      +4
      Цитата: Nexcom
      И "дорожки" тоже надо средством от стресса объявить.

      Не "дорожки", а "прямая линия с президентом"!
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:37
    +7
    Ну наконец то решился. Это чтобы его не обзывали наркошей, а он законно "поправлял" своё психическое здоровье. Ну и обкуренных проще на убой отправлять. Ай, зеля, "молодца"! lol
    1. неприкаянный
      неприкаянный Сегодня, 16:49
      +1
      Не скажите, если обкуриться до страха, то можно и сбежать куда глаза глядят или в окопе закопаться, видел таких обкуренных, им во всем глюки страшные мерещатся, а вот героинщики часто думают, что они лёгкие как мыльные пузыри и могут летать, прыгают с высоты -убиваются и часто колечатся, но боли не чувствуют. А Зеленский что-то мелко плавает, взял бы сразу герыч узаконил, вот бы поднялся, как нагличане в Китае, когда опиум утыркам втюхивали...
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:37
    +1
    Президент Украины призвал легализовать медицинский каннабис и разместить в стране его производство
    Боливийского не хватает или треба оптимизацию провести? feel Так гарные хлопцы с полей в шароварах весь урожай вынесут. feel Сорвут оптимизацию....
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:38
    +3
    К чему полумеры? Даешь метамфетамин вместо аспирина и цитрамона! wassat Почему фармацевтические заводы не участвуют?
  7. ASM
    ASM Сегодня, 16:39
    +3
    О, да он молодец. Сам своих же людей на наркоту подсадит. Ну что же, правильно, рагульский генофонд пора заменять... на русский.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:41
    +4
    Ситуация, описаная в песне - "крокодил не ловится, не растет КОКОС". Ну так хоть ганджубасом поля засеять...
    Кстати, еще одно сходство с Афганистаном. Там тоже при матрасах только наркоту и производили. Ну что, по афганскому сценарию? Зеля, ищи ремень покрепче - к шасси пристегиваться)))
    ПиСи: кстати, сейчас в Афгане производство мака упало до исторического минимума, всвязи с этим в США паникуют, что мол вместо качественного афганского герыча к ним пойдет волна синтетики... И правда - за что они там в Афгане 20 лет воевали? Ни-па-нят-на wassat
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:53
      0
      Ну как не понятно-за производство качественного герыча для америки.
  9. kristofer
    kristofer Сегодня, 16:41
    +1
    все веселей и веселей - предложили отказаться от наличных денег, только безнал, а теперь еще наркоту легализуют. не страна, а дикое поле
  10. стар
    стар Сегодня, 16:41
    +1
    Зеленский похоже готов монетизировать вообще все, что угодно.
    Дальше что он будет легализовывать - черную трансплантологию?
  11. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 16:41
    +1
    Зеля .... Блин в чем проблема..
    Нидерланского уже не хватает?
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:41
    +1
    Медицина тут бессильна.
    Успех наркологического лечения наркозависимых всегда и полностью связан с искренним желанием пациента избавится от этой зависимости.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:45
    +1
    Помощш.НАТО надо вложить в производство коки в той же Колумбии: будет профит.
  14. Фразах
    Фразах Сегодня, 16:46
    +1
    Клоун вовсю пропихивает хозяйские планы по разведению мака с коноплей на территориях, с рапса много бабла не срубишь . Затраты надо отбивать, заодно самому нос попудрить. В медицинских целях.
  15. Single-n
    Single-n Сегодня, 16:51
    0
    Ему бы поосторожнее.
    1. Адепты Джаа -они за мир:)) Да и цены на продукты могут подскочить:))
    2. Канада и Голландия могут обидеться. Это их корова и они ее доят:)
  16. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:51
    0
    Порошок денег стоит а грошей нэма. Приходится переходить на самосад. Импортозамещение в действии, и ведь добьются 100% успеха.
  17. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 16:52
    0
    Оно то конечно, смешно, но потом авгиевы конюшни разгребать нам и придётся.
  18. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:52
    0
    Президент Украины призвал легализовать медицинский каннабис и разместить в стране его производство

    Так это канабисом так мотивированы укропы, прыгая от одной мины к другой, в надежде на контрнаступ? Тогда да, надо легализовать корм для стада неадекватов, а то ведь возить издалека дорого. wassat
  19. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:53
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    А чего уж..Давайте фермы коки,опиумного мака..Гуляй,рванина!


    сколько человек умирает от алкашки и сиг в рф, инфаркты ту да же?

    рассказать что чувствуют люди с онкологией когда кончается обезбол или не действует?

    неужели не доходит что в рф любителей легкого наркотика овер до хрена
    и они его так или иначе находят, а порой уходят в химию

    в итоге бабло уходит цыганам поставщикам и крыши
    а люди нуждающиеся в траве (как облегчение боли)прыгают из окон
    1. Jonny_Su
      Jonny_Su Сегодня, 16:59
      0
      Причем химия в разы страшнее, но на нее подсаживаются в поисках новых ощущений.
  20. AVA77
    AVA77 Сегодня, 16:53
    0
    Канабис на войне?
    Ну это, сильно спорно.
    Кому как это наркотик не избирательного действия вставив,
    Это скорее это попытка заменить рынок пшеницы рынком конопли.
    Так то продают последние трусы чисто для запаха чтобы помастурбировать
  21. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:55
    0
    По утверждению Зеленского, в условиях вооруженного конфликта на Украине должны использоваться «лучшие мировые практики», даже те, которые прежде казались «необычными».

  22. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 16:57
    -1
    Разумно. Нам тоже можно легализовать траву и грибы. Зависимость от них меньше, чем от алкоголя, а желания пробовать убийственную соль снизится.
    Продавать в супермаркетах как алкоголь с 18 лет, дорого, собирать акцизы.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 17:06
      0
      Вот у себя там и пробуйте.... Одно пожелание, встретиться с наркошей на ломке в темном переулке...и будет вам счастье и ваше семье тоже.