Президент России провел встречу с главой Чеченской Республики после событий вокруг ЧВК «Вагнер»

Отдельно Верховный Главнокомандующий попросил поздравить бойцов, несущих службу на СВО. Пожелал отважным ребятам успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач

Вчера президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Сначала об этом сообщил сам чеченский лидер, опубликовав совместную с главой государства фотографию в своем Telegram-канале. Затем факт встречи Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым подтвердила пресс-служба Кремля.Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, он рассказал президенту о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике. Владимир Путин, в свою очередь, передал искренние поздравления мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха, отдельно попросив поздравить бойцов-мусульман, участвующих в специальной военной операции.- написал Рамзан Кадыров.Примечательно, что встреча с Кадыровым состоялась вскоре после встречи президента с силовиками, а также после известных событий 24 июня вокруг ЧВК «Вагнер». Как известно, чеченские спецподразделения «Ахмат» в субботу, 24 июня, выдвигались к Ростову-на-Дону, где в тот день находились бойцы ЧВК «Вагнер». Тем самым, Рамзан Кадыров продемонстрировал поддержку президента страны и его политического курса, что, вне всяких сомнений, будет по достоинству оценено главой российского государства.Владимир Путин также выступил перед российскими силовиками – военнослужащими и сотрудниками Минобороны, МВД, Росгвардии, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны, которые собрались на Соборной площади московского Кремля, а затем провел отдельную встречу с представителями Министерства обороны.