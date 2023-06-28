Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент России провел встречу с главой Чеченской Республики после событий вокруг ЧВК «Вагнер»

11
Президент России провел встречу с главой Чеченской Республики после событий вокруг ЧВК «Вагнер»

Вчера президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Сначала об этом сообщил сам чеченский лидер, опубликовав совместную с главой государства фотографию в своем Telegram-канале. Затем факт встречи Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым подтвердила пресс-служба Кремля.


Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, он рассказал президенту о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике. Владимир Путин, в свою очередь, передал искренние поздравления мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха, отдельно попросив поздравить бойцов-мусульман, участвующих в специальной военной операции.

Отдельно Верховный Главнокомандующий попросил поздравить бойцов, несущих службу на СВО. Пожелал отважным ребятам успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач

- написал Рамзан Кадыров.

Примечательно, что встреча с Кадыровым состоялась вскоре после встречи президента с силовиками, а также после известных событий 24 июня вокруг ЧВК «Вагнер». Как известно, чеченские спецподразделения «Ахмат» в субботу, 24 июня, выдвигались к Ростову-на-Дону, где в тот день находились бойцы ЧВК «Вагнер». Тем самым, Рамзан Кадыров продемонстрировал поддержку президента страны и его политического курса, что, вне всяких сомнений, будет по достоинству оценено главой российского государства.

Владимир Путин также выступил перед российскими силовиками – военнослужащими и сотрудниками Минобороны, МВД, Росгвардии, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны, которые собрались на Соборной площади московского Кремля, а затем провел отдельную встречу с представителями Министерства обороны.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Рамзана Кадырова
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:50
    -2
    Президент России провел встречу с главой Чеченской Республики после событий вокруг ЧВК «Вагнер»

    Кадыров в отличии от Пригожина доехал до Кремля несмотря даже на Ростовские пробки.Как там говорится?Тише едешь дальше будешь. Фотку Путина и Кадырова из Кремля отправят Пригожину на WhatsApp?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Кадыров в отличии от Пригожина доехал до Кремля несмотря даже на Ростовские пробки.

      Кадыров на самолете летает.
      1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 16:54
    +1
    Как известно, чеченские спецподразделения «Ахмат» в субботу, 24 июня, выдвигались к Ростову-на-Дону, где в тот день находились бойцы ЧВК «Вагнер».

    А совсем недавно Кадыров называл Пригожина своим Старшим братом...
    М-да...
    1. velikoros-88
      velikoros-88 Сегодня, 17:13
      0
      Цитата: Морской Кот
      Как известно, чеченские спецподразделения «Ахмат» в субботу, 24 июня, выдвигались к Ростову-на-Дону, где в тот день находились бойцы ЧВК «Вагнер».

      А совсем недавно Кадыров называл Пригожина своим Старшим братом...
      М-да...

      Ну во первых Северный Кавказ это далеко не восток. На а во вторых и Пригожин ещё совсем недавно имел почти безупречную репутацию...
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:54
    0
    Тоже между прочим опасные заигрывания. Одна частная от другой, тоже частной, отличается мало. Повторю что я давно про вагнеров писал - "Ну допустим, там все завязано на ЛИЧНУЮ преданность Пригожина - Путину. А вдруг завтра Путину кирпич на голову упадет - и КОМУ будет служить эта АРМИЯ?"
    Вместо Пригожина Кадырова вписывайте
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:09
      +1
      Согласен с Вами.Тут даже не частная армия,а чуть ли не вся Чечня на чем угодно-на грузовиках,легковых,велосипедах(шучу)выехали на трассу "Кавказ"на Ростов.Видел их в районе Тихорецка.И они выполнят любой приказ Рамзана.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:55
    +2
    Лучше бы они обсудили ситуацию у Антоновского моста... как помочь нашей десантуре скинуть спецуру ВСУ...,а от этой встречи ВВП с Ахмадом ни холодно ни жарко никому.
    Не тем занимается наше руководство...второстепенные вопросы превращают в вопросы государственной важности...печалька.
    Да и потом десантников использовать как пехоту... what, что то в нашем королевстве неладно стало.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:58
    0
    Цитата: Bingo
    Тоже между прочим опасные заигрывания. Одна частная от другой, тоже частной, отличается мало. Повторю что я давно про вагнеров писал - "Ну допустим, там все завязано на ЛИЧНУЮ преданность Пригожина - Путину. А вдруг завтра Путину кирпич на голову упадет - и КОМУ будет служить эта АРМИЯ?"
    Вместо Пригожина Кадырова вписывайте


    ахмат входит в структуру росгвардии

    24 июня это подразделение получило приказ от кадырова а не от золотова

    весь мир всё понял, что это значит
  7. monetam
    monetam Сегодня, 16:58
    -2
    Кадыров в этом Кителе становится несколько походим на Фиделя Кастро...
    Эх, был бы жив сейчас Фидель ! Наверняка бы прислал своих бойцов в помощь !
    1. Задира
      Задира Сегодня, 17:13
      0
      Эх, был бы жив сейчас Фидель ! Наверняка бы прислал своих бойцов в помощь !

      Шутить изволите? Идеалы Кастро и Че Гевара были диаметрально противоположны идеалам нынешней олигархической власти в РФ
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:12
    0
    Цитата: Bingo
    вдруг завтра Путину кирпич на голову упадет - и КОМУ будет служить эта АРМИЯ?"

    what
    Кирпич на голову просто так никому не падает...все под Богом ходим...только вот некоторые люди уверовав в свое всемогущество ставят себя на уровень Бога...последствия после этого печальные происходят.