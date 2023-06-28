Премьер Эстонии и генсек НАТО анонсировали «сюрприз», касающийся членства Украины в альянсе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции пообещала некий "сюрприз", касающийся потенциального членства Украины в альянсе.По словам Каллас, "сюрприз" произойдет на саммите НАТО, который будет проходить в июле текущего года в Вильнюсе. Столтенберг никак не опроверг слова главы эстонского правительства, а также выразил уверенность, что лидеры стран-членов альянса на саммите "придут к единой позиции" по этому вопросу.Обращаясь к Столтенбергу, Каллас отметила, что, по ее мнению, единственной действительно работающей гарантией безопасности является членство страны в НАТО.Генсек НАТО в свою очередь подчеркнул, что в ходе грядущего саммита будут приниматься решения, как касающиеся долгосрочной практической поддержки Украине, так и направленные на укрепление политических связей НАТО с Киевом.По словам Столтенберга, в настоящее время продолжаются консультации относительно важных решений, которые необходимо принять руководству альянса. Генсек военного блока также выразил уверенность в том, что участники саммита достигнут единой позиции по возможному ответу на атлантические стремления Украины.Ожидается, что на саммите в Вильнюсе будет утвержден многолетний пакет практической поддержки Киева, а также пройдут обсуждения вопросов укрепления политических связей путем возможного согласования Совета НАТО - Украина.