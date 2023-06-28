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Премьер Эстонии и генсек НАТО анонсировали «сюрприз», касающийся членства Украины в альянсе

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Премьер Эстонии и генсек НАТО анонсировали «сюрприз», касающийся членства Украины в альянсе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции пообещала некий "сюрприз", касающийся потенциального членства Украины в альянсе.


По словам Каллас, "сюрприз" произойдет на саммите НАТО, который будет проходить в июле текущего года в Вильнюсе. Столтенберг никак не опроверг слова главы эстонского правительства, а также выразил уверенность, что лидеры стран-членов альянса на саммите "придут к единой позиции" по этому вопросу.

Обращаясь к Столтенбергу, Каллас отметила, что, по ее мнению, единственной действительно работающей гарантией безопасности является членство страны в НАТО.

Генсек НАТО в свою очередь подчеркнул, что в ходе грядущего саммита будут приниматься решения, как касающиеся долгосрочной практической поддержки Украине, так и направленные на укрепление политических связей НАТО с Киевом.

По словам Столтенберга, в настоящее время продолжаются консультации относительно важных решений, которые необходимо принять руководству альянса. Генсек военного блока также выразил уверенность в том, что участники саммита достигнут единой позиции по возможному ответу на атлантические стремления Украины.

Ожидается, что на саммите в Вильнюсе будет утвержден многолетний пакет практической поддержки Киева, а также пройдут обсуждения вопросов укрепления политических связей путем возможного согласования Совета НАТО - Украина.
Использованы фотографии:
Pixabay
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11 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:59
    +2
    лидеры стран-членов альянса на саммите "придут к единой позиции" по этому вопросу.
    recourse Если это про принятие Украины в НАТО и обстрел территории Украины это обстрел НАТО, то получается страна НАТО год обстреливает нашу территорию. request Валить нужно НАТО. request
    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала некий "сюрприз", касающийся потенциального членства Украины в альянсе.
    И начинать с Эстонии.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 17:07
      0
      Сюрприз? Зелику кокоса отсыпят? А то, он, болезный, решил канабис с голодухи легализовать)))
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Если это про принятие Украины в НАТО и обстрел территории Украины это обстрел НАТО, то получается страна НАТО год обстреливает нашу территорию.

      Точнее уже не обстрел, а ведёт войну, без объявления война, как это делал Гитлер.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:00
    +1
    Это как? Трибалты не под крышей нато войдут в шумерию? Ну так прибалтам тогда и непомогут. Впринципе скинуть балласт с бюджета ес да под шумок еде и тут бабла срубить этого не в ес не в сша не в англии не упустят, тем более что войсками напичкали выше крыши. А сами то уевропейцы после первых ударов не драпанут домой?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:00
    +2
    У меня есть морковка, только я тебе ее не покажу. "Сюрпризы" - это из детского сада, обычно дурно пахнет и не к месту.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: Uprun
      "Сюрпризы" - это из детского сада, обычно дурно пахнет и не к месту.

      Сюрприз это когда обкакался, и сказал - "мама когда придем домой, я тебе покажу сюрприз".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:01
    +2
    НАТО решит использовать 5 статью?Надо смотреть биржи и золото.Если нет изменений значит - будет словесный понос.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:04
    0
    Ну прям интрига года, сюрприз у них
    Наверняка внесут в свой устав какие-то поправки, подгонят под ситуацию на Украине. Или полное членство, или какое-нибудь временное решение, но с полным пакетом прав.
    Кто б сомневался!
    Ну, кроме наших комментаторов, конечно)
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:15
      0
      Цитата: sdivt
      Или полное членство, или какое-нибудь временное решение, но с полным пакетом прав.

      Обязанности воевать уже есть, а вот прав пока нет. Хотя одно право есть - умирать за англосаксов.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:10
    0
    Гарантией безопасности стран НАТО является нечленство Украины в НАТО
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:15
    0
    Surprise mazafaka!

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