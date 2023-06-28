Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны РФ провел телефонные переговоры с начальником Генштаба ВС Ирана

5
Министр обороны РФ провел телефонные переговоры с начальником Генштаба ВС Ирана

Сегодня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генералом Мохаммадом Багери. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.


Как отмечается в сообщении ведомства, Шойгу и Багери обсудили важные вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, а также международную обстановку и ситуацию в сфере региональной безопасности. Было решено, отмечается в сообщении, углублять диалог и развивать контакты в сфере обороны и региональной безопасности.

Понятно, что более подробную информацию о содержании разговора Шойгу с иранским генералом военное ведомство не раскрывает. Но контакты Москвы с Тегераном в последнее время стали очень частыми. Сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с главнокомандующим Силами правопорядка Исламской Республики Иран Ахмадрезой Раданом.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия двух государств по линии правоохранительных органов и спецслужб. Иран, отметим, смог пережить волну массовых беспорядков и попыток свержения государственной власти, инспирированную зарубежными агентами. Поэтому у Тегерана есть свой определенный опыт борьбы с дестабилизирующими факторами, который в некоторых аспектах может перенимать и Россия.

Напомним, что вчера министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу встречался с министром Революционных вооруженных сил Республики Кубы корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. Детальное содержание их переговоров также не афишируется.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:55
    -1
    Министр обороны РФ провел телефонные переговоры с начальником Генштаба ВС Ирана
    Пригожин в Белоруссию, Шойгу в Иран? feel Шойгу там не приживется. Я не злой, а так, по хохмить...
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 17:01
      -1
      Шойгу - военначальник и служит Отечеству! Пригожин - бизнесмен и блогер, служащий личным интересам и амбициям.
      Теперь минусуйте, подписчики блогера и верные подданные батьки-атамана.
    2. flSergius
      flSergius Сегодня, 17:02
      -1
      Он должен в парандже за Пригожиным в 5 метрах ходить.
  2. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 16:57
    0
    Да уходи уже..Скажи, что болею, плохо мне, как же сладка власть.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:04
    +1
    Впринципе Иран для нас неплохой союзник во многом. Космодром ближе к экватору, туризм на каспии и океане( можно в виде закрытого города чтоб исламистов не нервировать сиськами на пляжах), нефть, контроль суэца на входе и выходе(сирия). Вот где золотой век РФ начнется если начать Иран окучивать, Еще и контроль над траыиком товаров китая и ес до кучи. И ирану более чем выгодно-доступ к технологиям, ядерный зонтик, ресурсы.