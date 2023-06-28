Министр обороны РФ провел телефонные переговоры с начальником Генштаба ВС Ирана

Сегодня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генералом Мохаммадом Багери. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.Как отмечается в сообщении ведомства, Шойгу и Багери обсудили важные вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, а также международную обстановку и ситуацию в сфере региональной безопасности. Было решено, отмечается в сообщении, углублять диалог и развивать контакты в сфере обороны и региональной безопасности.Понятно, что более подробную информацию о содержании разговора Шойгу с иранским генералом военное ведомство не раскрывает. Но контакты Москвы с Тегераном в последнее время стали очень частыми. Сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с главнокомандующим Силами правопорядка Исламской Республики Иран Ахмадрезой Раданом.На встрече обсуждались вопросы взаимодействия двух государств по линии правоохранительных органов и спецслужб. Иран, отметим, смог пережить волну массовых беспорядков и попыток свержения государственной власти, инспирированную зарубежными агентами. Поэтому у Тегерана есть свой определенный опыт борьбы с дестабилизирующими факторами, который в некоторых аспектах может перенимать и Россия.Напомним, что вчера министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу встречался с министром Революционных вооруженных сил Республики Кубы корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. Детальное содержание их переговоров также не афишируется.