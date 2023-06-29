На Запале рост бедности среди детей связали с конфликтом на Украине, «позабыв» о факторе санкций США и вмешательстве НАТО в политику ряда стран мира

Сегодня четверть детей по всему миру вынуждена жить в бедности или за чертой бедности, чему способствовал, прежде всего, рост цен на продукты питания и электроэнергию из-за начавшихся боевых действий на Украине.Об этом заявляет французская газета Le Figaro, сославшись на данные неправительственной организации (НПО) KidsRights. Как отмечает издание, последствия украинского конфликта лишь обострили и без того имевшиеся до этого проблемы с нарушением прав детей, к чему привели такие негативные факторы, как пандемия Covid-19 и изменение климата.Также, по информации, имеющейся в распоряжении вышеупомянутой НПО, в рейтинге, состоящем из 193 государств, лучшими странами по качеству жизни были признаны Швеция, Финляндия и Исландия, в то время как к странам с наихудшим уровнем жизни относятся Чад, Судан и Афганистан.В то же время, отмечается в докладе организации, особенно негативно украинский кризис сказался на более чем 7 млн детей с Украины, многие из которых были вынуждены спасаться бегством из своей страны.Что же касается негативных последствий коронавирусной инфекции, то и здесь дела обстоят не самым лучшим образом: всё это привело к инфляции и ослаблению систем здравоохранения во всём мире. Особенно пагубно это сказалось и на программах вакцинации. Так, согласно вышеуказанному источнику, в период с 2019 по 2021 годы порядка 67 млн детей так и не смогли привиться по графику ввиду антиковидных ограничений.Изменение климата – ещё одна, не меньшая, опасность для человечества, особенно в некоторых странах Азии, где дети ощущают на себе высокое воздействие, вызванное природными катаклизмами. Среди прочего в докладе уделяется внимание и таким проблемам, как гражданская война в Судане наряду с действующим в Афганистане запретом на получение высшего образования представительницами женского пола.Тем временем в KidsRights не исключают того факта, что растущая бедность могла стать вероятной причиной увеличения смертности среди детей младше 5 лет на Мадагаскаре и в Нигере. Этот же социальный феномен привёл и к увеличению числа работающих детей. Таким образом, основатель и руководитель данной неправительственной организации Марк Дюллаэр призывает другие страны и НКО срочно вмешаться в ситуацию с тем, чтобы обеспечить детям надлежащую защиту и уберечь их от этой катастрофы, подчёркивает издание.При этом организация ни слова не говорит, например, о том, что бедность среди детей вызвана подрывом странами НАТО социально-экономической обстановки в таких странах как Ливия, Сирия, Ирак, целом ряде других, а также бесконечными американскими санкциями, уже введёнными и продолжающими вводиться по всему миру.