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Министр иностранных дел России допустил, что США приказали Украине не использовать выступление ЧВК «Вагнер» для диверсий

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Министр иностранных дел России допустил, что США приказали Украине не использовать выступление ЧВК «Вагнер» для диверсий

23-24 июня, когда в России произошло выступление ЧВК «Вагнер», власти США вполне могли потребовать от киевского режима не вмешиваться в ситуацию. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра», фрагмент которого опубликовал МИД РФ на своем сайте.


Глава российского дипломатического ведомства отметил, что есть основания доверять информации об указании властей США украинскому режиму не использовать данные события для осуществления диверсий и провокаций на российской территории. Как отметил Лавров, когда началось выступление «вагнеровцев», Государственный департамент США приказал своим заграничным представительствам не комментировать сложившуюся ситуацию, чтобы никто не связывал происходящее с Вашингтоном.

Кроме того, Киев тоже получил указания от США, но несколько иного плана. По утверждению Лаврова, есть данные, что украинским властям запретили проведение каких-либо действий в это время. Поэтому активности со стороны ВСУ и украинских спецслужб в день выступления «вагнеровцев» не наблюдалось.

Не могу гарантировать на 100%, но это надежные сведения, похожие на правду

- подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава МИД России коснулся и темы урегулирования конфликта на Украине. По словам Лаврова, от стран Запада не поступали какие-либо серьезные предложения по вопросу урегулирования украинского конфликта. Европейские лидеры, которые заявляют прессе о своем стремлении позвонить президенту России Владимиру Путину и обсудить с ним перспективы урегулирования украинского конфликта, в действительности просто пиарятся, считает министр иностранных дел.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:09
    +1
    Лавров как всегда, так скажет,что его понимают только на той стороне.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:19
      0
      И я не понял: за кого он сейчас вписывается:?)
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:10
    +1
    власти США вполне могли потребовать от киевского режима не вмешиваться в ситуацию. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
    fool fool С чего взял. Оригинальная теория, хотя и высосана из пальца?
    Не могу гарантировать на 100%, но это надежные сведения, похожие на правду
    recourse А на 50%?
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:14
    +1
    Не могу гарантировать на 100%, но это надежные сведения, похожие на правду - подчеркнул Лавров.

    Чтобы Штаты - да не воспользовались ситуацией? И сами не воспользовались, и другим наказали?!
    Мы про одну и ту же страну говорим? Про США?

    Назовите мне хотя бы одну причину, почему Штатам не нужен провал Путина?

    И да, если это - "надежные сведения" (с), то, боюсь, "надёжный" источник Лаврова давно перекуплен и поёт чужим голосом...(
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:18
      0
      Как раз в этом случае, что запретили Украине - поступили грамотно.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:18
    0
    Всё таки странная ситуация, высказались все высокопоставленные лица государства кроме "виновников торжества" - Шойгу и Герасимова. what