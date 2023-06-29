Пушки КС-19 для украинской артиллерии

Орудия КС-19 на украинской базе, март 2023 г. Фото Readovka
С февраля прошлого года украинская артиллерия несет большие потери в вооружениях. Их удалось частично восполнить за счет поставок иностранных орудий, но и эта матчасть попадает в список потерь. В таких условиях киевский режим прибегает ко всем доступным мерам. В частности, недавно было решено снять с хранения давно устаревшие морально и физически зенитные орудия КС-19. По всей видимости, в эксплуатацию хотят вернуть максимально возможное число таких изделий.
Снятые с хранения
От советской армии сухопутные войска Украины унаследовали широкую номенклатуру полевой артиллерии. Орудия практически всех типов использовались в боях с 2014 г. При этом зенитные пушки КС-19, по неизвестным причинам, до недавнего времени оставались на хранении. Согласно доступным данным, у украинской армии было ок. 180 таких изделий.
О возвращении КС-19 в строй стало известно в конце марта 2023 г. На украинских ресурсах появилось короткое видео, снятое на неком военном объекте в неизвестном месте. В кадр попало 11 изделий КС-19 в неудовлетворительном техническом состоянии: с частично осыпавшейся краской, со следами ржавчины и спущенными колесами лафетов.
По всей видимости, орудия сняли с хранения и доставили на ремонтную базу для восстановления и возвращения в эксплуатацию. Впрочем, голос за кадром утверждал, что показанные КС-19 являются трофеями и ранее принадлежали российской армии. Теперь их планируют использовать против якобы бывших хозяев. Очевидно, что такие утверждения не соответствуют действительности.
Другие пушки с хранения. Фото Readovka
Судя по видимому состоянию, 11 орудий КС-19 с хранения нуждались не только в стандартной расконсервации, но и в мелком или даже среднем ремонте. Однако проведение необходимых процедур и работ позволяло вернуть орудия в эксплуатацию и отправить в зону боевых действий для усиления артиллерийских подразделений и сухопутных войск в целом.
Орудия на фронте
Именно это и произошло. Уже в начале апреля появились первые свидетельства присутствия украинских КС-19 в зоне боевых действий. Были опубликованы фотографии и видео, показывающие работу с таким вооружением. Так, в одном из видеороликов демонстрировалась буксировка пушки по грунтовой дороге при помощи одного из штатных грузовиков украинской армии.
В другом видео демонстрировалась боевая работа либо учебные стрельбы. Место и время их проведения не сообщались. В объектив попала батарея из четырех КС-19, выставленных на прямую наводку. Также показали выстрел нескольких орудий. Куда и с каким результатом стреляли, не уточнялось.
Впоследствии в разных источниках появились новые сведения об эксплуатации украинских КС-19. Так, согласно некоторым, применение орудий на фронте стало возможным благодаря иностранной помощи. Неназванная зарубежная страна или страны передали киевскому режиму 100-мм унитарные боеприпасы к старому зенитному орудию.
Возка орудия КС-19 в зоне боевых действий, март-апрель 2023 г. Фото Telegram / Dambiev
Несколько дней назад «Российская газета» сообщила, что устаревшие пушки поступили на вооружение 241-й бригады территориальной обороны Киева. Численность изделий в этом соединении и планы по дальнейшему развертыванию пока остаются неизвестными.
Вопросы обучения
По всей видимости, украинские ремонтные структуры не ограничились только 11 известными орудиями и продолжили восстанавливать имеющиеся КС-19. В запасе имеется порядка 170-180 пушек, и максимальное их количество попытаются отремонтировать и вернуть в строй – конечно, если позволит их техническое состояние.
Тем временем, командование проводит подготовку к получению подобной матчасти. 27 июня хакерская группа «Берегини» опубликовала любопытный документ, добытый в информационных сетях киевского режима. Как оказалось, в июне украинский НИИ ракетных войск и артиллерии подготовил и издал методическое пособие по эксплуатации 100-мм зенитной пушки КС-19.
«Методичний посiбник» собрали из фрагментов нескольких оригинальных документов из пятидесятых-шестидесятых годов. Из руководств по эксплуатации, службе и ремонту взяли основные части, схемы и рисунки, дополнили таблицами стрельбы и перевели все это на украинский язык. В таком виде новое пособие пошло в печать и теперь будет распространяться в артиллерийских подразделениях.
Выпуск «посiбника» указывает на то, что командование собирается полноценно возвращать орудия КС-19 на службу. Несмотря на ограниченное количество, такие изделия позволят переоснастить некоторое число подразделений. Соответственно, личный состав необходимо обучить использованию этого вооружения и снабдить необходимыми инструкциями.
Батарея КС-19 на позиции. Фото Telegram / "Военкоры русской весны"
Технические особенности
КС-19 (индекс ГРАУ 52П-415) представляет собой буксируемое зенитное орудие калибра 100 мм. Оно было разработано во второй половине сороковых годов и производилось около 10 лет. За это время изготовили более 10 тыс. орудий, как исходной, так и модернизированных версий. Производство было прекращено в связи с появлением более эффективных зенитных ракетных комплексов. По мере перевода ПВО на современные ЗРК, 100-мм орудия выводились в резерв.
Артиллерийская система выполнена на двухосном буксируемом лафете-повозке с домкратами. Общая длина изделия в походном положении – более 9,2 м. Масса – ок. 9,4 т. Скорость возки по шоссе ограничена 35 км/ч. Развертывание на позиции занимает несколько минут. Расчет – 7 чел.
Орудие имеет 100-мм нарезной ствол длиной 60,7 клб. Предусмотрен щелевой дульный тормоз; используется полуавтоматический затвор. Конструкция лафета дает углы вертикальной наводки до +85° и обеспечивает круговое горизонтальное наведение. Скорострельность – 14-15 выстр./мин. Максимальная дальность выстрела по наземной цели, в зависимости от типа снаряда, превышает 21 км, досягаемость по высоте – 15,4 км.
Пушка КС-19 могла использовать как уже существующие 100-мм унитарные выстрелы, так и несколько новых типов боеприпасов. В боекомплект включались зенитные снаряды, осколочные и осколочно-фугасные, бронебойные разного действия и т.д. Осколочно-фугасные снаряды имели массу до 15,6-16 кг и несли не более 1,4-1,7 кг взрывчатого вещества. Наиболее совершенные бронебойные на дистанции 1 км могли пробить не менее 180 мм гомогенной брони.
Сомнительные перспективы
Применение орудий КС-19 в исходной зенитной роли давно не имеет никакого смысла. Киевский режим использует такие пушки в составе полевой артиллерии для стрельбы по наземным объектам. При этом изделия КС-19 не могут претендовать на звание самого эффективного или мощного украинского вооружения, а также не лишены недостатков.
Пушки ведут огонь. Фото Telegram / "Военкоры русской весны"
В целом КС-19 способна дополнять другие полевые орудия и выполнять функции гаубицы или пушки для стрельбы прямой наводкой. Табличные огневые характеристики позволяют ей поражать ряд различных целей, вплоть до легкой бронетехники. При грамотном применении, такое оружие может дополнить системы большего калибра и решать поставленные огневые задачи. Однако совместное использование систем разных калибров может затруднять организации боевой работы.
Имеется целый ряд недостатков. Прежде всего, это моральное и физическое устаревание пушек, имеющихся на Украине. Самые новые изделия КС-19 уже отметили свое 65-летие, а кроме того, состояние орудий с хранения оставляет желать лучшего. Все это не способствует получению высоких эксплуатационных характеристик, а также приводит к дополнительным рискам.
Большой проблемой в нынешних условиях является буксируемое исполнение. На покидание позиции после стрельбы требуется несколько минут, и пушка рискует попасть под ответный огонь артиллерии или иных средств. При этом орудие и его расчет имеют минимальную защиту, что увеличивает риски их поражения любыми огневыми средствами.
Попытки перевооружения
Таким образом, киевский режим все еще пытается восстановить потенциал своих вооруженных формирований, в т.ч. артиллерии. Имевшийся в начале прошлого года парк орудий практически полностью уничтожен, а поставки из-за рубежа не помогли восполнить понесенные потери. Из-за этого приходится возвращать на службу морально и физически устаревшие зенитные пушки.
Перспективы такого «перевооружения» в целом понятны. Оно позволит дооснастить некоторое количество артиллерийских подразделений и продлить их активное существование. Однако применение буксируемых систем приводит к известным рискам, которые к тому же усугубляются ограниченным числом орудий. Очевидно, что изделия КС-19 не смогут повлиять на общую ситуацию и только пополнят список украинских потерь.