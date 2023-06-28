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В поликлиниках Луцка на Украине начали выдавать йодид калия на фоне обсуждения риска аварий на АЭС

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В поликлиниках Луцка на Украине начали выдавать йодид калия на фоне обсуждения риска аварий на АЭС

Дети города Луцка, являющегося административным центром Волынской области Украины, начали получать в поликлиниках йодид калия, считающийся средством от облучения. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на местные паблики.


Распоряжение о выдаче несовершеннолетним жителям Луцка йодида калия поступило от управления здравоохранения областной гражданской администрации на фоне обсуждения риска аварий на украинских атомных электростанциях. Детям советуют не есть таблетки сразу, а носить с собой «на всякий случай».

Напомним, что до Запорожской атомной электростанции от Луцка довольно далеко. Именно о рисках аварии на Запорожской АЭС в результате ее постоянных обстрелов предупреждают мир представители Российской Федерации. Однако рядом с Луцком расположена Ровенская атомная электростанция.

Не исключено, что киевский режим в контексте явных неудач с контрнаступлением на Запорожском направлении готовит какую-либо провокацию на одной из атомных электростанций страны.

Отметим, что еще неделей ранее многие украинцы бросились в аптеки скупать йодид калия. Этому способствовало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские войска якобы собираются устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции.

Но, как мы понимаем, если киевский режим начинает пугать некоей «аварией на АЭС», то нельзя исключать, что именно он и собирается ее подготовить, и не обязательно это должна быть Запорожская атомная электростанция.
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20 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:36
    -2
    Опоздали. Они на Запукрии там все йододефицитные - медицинский факт. кстати. потому и умственная отсталость косит.

    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 17:43
      0
      Крым на вашей карте, каким боком оказался?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:51
        -2
        Карта не моя. И исследования по этой теме - тоже не мои. Равно как и факт повальной умственной отсталости ципсоты. Дефицит йода - штука такая
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 17:57
          +1
          Хорошо. Сформулирую по другому. Зачем ДНР, ДНР, Крым и т.д. к "Запукрии" относить? Если бы вы написали что мол-де было исследование в таком то году на Украине, вот такие данные получены и привели эту карту то и вопросов бы не было. А так, очень двойственно ваш посыл выглядит.
          P.S. Ничего личного.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 18:00
            -1
            Буду писать статью о дебильности(диагноз такой) на Западной Украине - приведу и ссылки на исследования. А в посте достаточно примера. А кому охота докопаться до заклепок - пусть ищут поиском по картинке, откуда данные.
            Ничего, исессна, личного
        2. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 18:12
          +3
          Цитата: Bingo
          Карта не моя. И исследования по этой теме - тоже не мои. Равно как и факт повальной умственной отсталости ципсоты. Дефицит йода - штука такая


          Лучше уберите карту от греха подальше.За это вам могут статью впоять. Посягательство на территориальную целостность России. Недавно закон вышел,где предусмотрена ответственность за неправильные карты.
    2. gsev
      gsev Сегодня, 18:27
      -1
      Цитата: Bingo
      Они на Запукрии там все йододефицитные - медицинский факт.

      Йода достаточно только в приморских регионах. Именно поэтому при взятии власти большевиками в свои руки в соль продаваемую населению стали добавлять йод. На фоне респудлик Кавказа, Средней Азии и России дефицит йода на Украине в местных продуктах ярко не выражен.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:04
        0
        Цитата: gsev
        На фоне респудлик Кавказа, Средней Азии и России дефицит йода на Украине в местных продуктах ярко не выражен.

        Я вас расстрою - исследование 2011 года, украинское. И там йододефицитность и тогда и сейчас. В отличие от России. Это не "в местных продуктах" дело. А в здравоохранении, которого в селах Гуцулестана нет. Вот и образовалось такое... Скопище готовой ципсоты и прочих "батальонов Навоз" и майданных ценностей.
        ПиСи: а йода дохрена в молоке, яйцах, щавеле, репчатом луке... "На побережье"))) А витамин Д только в неграх водится, по такой логике? Пока негра не сожрешь - авитаминоз? А то он от солнца вырабатывается в подкожной)))
  2. grem
    grem Сегодня, 17:36
    -2
    Хотят Россию развести ,как на Чернобыле ? Ну ну ...
    Мы на это не подпишемся ..Пусть облако прет ,кто это все подорвал..падлыыыы
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:15
      0
      Из Луцка хотят скорее всего сделать что то типо Бахмута только при помощи какой то загогулины атомной.Кстати по площади города сопоставимы.
      Бахмут(Артёмовск) 41,6 км².
      Луцк 42 км².
  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 17:37
    0
    Йодид кальция - это типо все что необходимо украинским детям в случае аварии на АЭС ? Нормально позаботились. Теперь можно и ядерную войну начинать?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:28
      0
      А может там уже авария на АЭС,просто молчат или как вариант накрыли очередной склад с урановыми БОПСами.
  4. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 17:37
    +1
    Столтенберговский "сюрприз" к саммиту НАТО?
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:44
    +1
    Но, как мы понимаем, если киевский режим начинает пугать некоей «аварией на АЭС», то нельзя исключать, что именно он и собирается ее подготовить, и не обязательно это должна быть Запорожская атомная электростанция.

    ЗАЭС нужно ещё отвоевать, а Ровенская АЭС рядом и захватывать не нужно. Нацики на всё способны.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:47
    0
    "Целью настоящей работы является создание особого пищевого продукта, который может обладать радиозащитными свойствами и ускорять выведение из организма человека радиоактивных веществ. С учетом особенностей питания лиц, работающих с источника ионизирующего излучения предложена технология приготовления и рецептура зернового продукта со следующим ингредиентным составом, мас.%:
    пшеничная клетчатка 3-4
    семена кунжута 1,5-2
    гречневая мука 4-5
    курага 6-7
    сушеные плоды черноплодной рябины 3,5-4
    финики сушеные 5-6
    свекла свежая измельченная 6-7
    сушеная морская капуста 6-7
    зеленое яблоко 8,5-10
    сливочное масло 4-5
    мед пчелиный 4,5-5
    изюм светлый 2,5-3
    тыквенные семечки 2-3
    черная смородина (ягоды) 15-17
    отруби овсяные 14-15"
    Шаронова К.Ю., Клинцова Н.В., Гумеров Т.Ю., Решетник О.А., Хисматова А.Т. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ С РАДИОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ // Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования. – 2019. – № 2.
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:52
    +2
    Препараты йода не защищают от радиации, а всего лишь уменьшают поступление в организм радиоактивного йода. Нехватка йода приводит к отупению, переходу на мову и превращению человека в укра. Поэтому им и не советуют пить сейчас, не дай Бог прекратиться процесс превращения человека в украинца.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 18:18
      -1
      Цитата: Виктор Сергеев
      Препараты йода не защищают от радиации, а всего лишь уменьшают поступление в организм радиоактивного йода.

      Причем йод надо принять или непосредственно перед ядерным ударом или в самом начале.
  8. товарищ ШУХЕР
    товарищ ШУХЕР Сегодня, 17:54
    0
    Они там ещё бы попробовали нафталин нюхать!!!
    Галоперидол! Галоперидол колоть надо, в нём истинное спасение от Путина.
  9. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 18:00
    +1
    Точно что то готовят, давно разговоры идут. Иностранщины много там, они то и готовят, им плевать, заварят и уедут.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:39
    +1
    йодид калия, считающийся средством от облучения
    кем считающийся?!!!!!!!
    ну нельзя же такой бред писать!!!!
    автор хоть что-то прочти по теме прежде чем писать подобную ересь!
    слов просто нет
    единственная причина принятие данного препарата это предотвращение оседания в организме изотопа йода 131