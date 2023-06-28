В поликлиниках Луцка на Украине начали выдавать йодид калия на фоне обсуждения риска аварий на АЭС

Дети города Луцка, являющегося административным центром Волынской области Украины, начали получать в поликлиниках йодид калия, считающийся средством от облучения. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на местные паблики.Распоряжение о выдаче несовершеннолетним жителям Луцка йодида калия поступило от управления здравоохранения областной гражданской администрации на фоне обсуждения риска аварий на украинских атомных электростанциях. Детям советуют не есть таблетки сразу, а носить с собой «на всякий случай».Напомним, что до Запорожской атомной электростанции от Луцка довольно далеко. Именно о рисках аварии на Запорожской АЭС в результате ее постоянных обстрелов предупреждают мир представители Российской Федерации. Однако рядом с Луцком расположена Ровенская атомная электростанция.Не исключено, что киевский режим в контексте явных неудач с контрнаступлением на Запорожском направлении готовит какую-либо провокацию на одной из атомных электростанций страны.Отметим, что еще неделей ранее многие украинцы бросились в аптеки скупать йодид калия. Этому способствовало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские войска якобы собираются устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции.Но, как мы понимаем, если киевский режим начинает пугать некоей «аварией на АЭС», то нельзя исключать, что именно он и собирается ее подготовить, и не обязательно это должна быть Запорожская атомная электростанция.