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Украинские СМИ раскрыли информацию о гибели замкомандира нацбатальона при ударе по лагерю военнопленных в 2022 году

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Украинские СМИ раскрыли информацию о гибели замкомандира нацбатальона при ударе по лагерю военнопленных в 2022 году

Еще в июле 2022 года в лагере для военнопленных в Еленовке в результате ракетного удара погиб заместитель командира националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ как террористическая организация) подполковник Дмитрий Букарев, известный под позывным «Белотур». Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на сообщение сестры нациста Лады Лисовой.


По утверждению родственницы, житель Черкасской области Букарев еще в 2014 году ушел добровольцем участвовать в операции против жителей Донбасса. Он служил в известном украинском националистическом формировании, дослужился до должности заместителя командира батальона и звания подполковника.

После начала российской специальной военной операции Букарев участвовал в боях против ВС РФ в Мариуполе, попал в плен в числе прочих нацистов. Родственница сообщает, что у боевика было две дочери. Но, как мы видим, заботе о семье он предпочел участие в военных преступлениях против мирных жителей Донбасса, и это привело его к трагическому финалу.

Как и другие украинские военнопленные, «Белотур» был доставлен в лагерь в Еленовке, где содержалась основная часть попавших в плен боевиков ВСУ. 29 июля 2022 года по территории лагеря военнопленных в Еленовке был нанесен ракетный удар. Это военное преступление совершили ВСУ, но украинская сторона, само собой, начала обвинять в произошедшем Россию, хотя никакого резона бить по лагерю на собственной территории у российских войск не было.

Зато украинский режим был заинтересован в том, чтобы многие военнопленные не заговорили, да и сам факт наличия большого количества отборных украинских нацистов в плену не мог не тревожить президента Украины Владимира Зеленского и его окружение, а также западных покровителей.
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4 комментария
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 17:51
    +3
    к бандере отправился, к чему всю жизнь и шел
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:04
    +1
    Подробности: пострадал от канибализма... Зажарили однокорытники по стаду.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:14
    +2
    Подох "Максим" да хрен с ним. Так и не понял, что автор хотел сказать этой статьёй. request
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:18
    0
    Да,и самое интересное то,что его семье не положено неплохое пособие по потере "кормильца"....Сдох в плену от "дружественного огня"..Какая досада.. belay