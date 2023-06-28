Украинские СМИ раскрыли информацию о гибели замкомандира нацбатальона при ударе по лагерю военнопленных в 2022 году

Еще в июле 2022 года в лагере для военнопленных в Еленовке в результате ракетного удара погиб заместитель командира националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ как террористическая организация) подполковник Дмитрий Букарев, известный под позывным «Белотур». Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на сообщение сестры нациста Лады Лисовой.По утверждению родственницы, житель Черкасской области Букарев еще в 2014 году ушел добровольцем участвовать в операции против жителей Донбасса. Он служил в известном украинском националистическом формировании, дослужился до должности заместителя командира батальона и звания подполковника.После начала российской специальной военной операции Букарев участвовал в боях против ВС РФ в Мариуполе, попал в плен в числе прочих нацистов. Родственница сообщает, что у боевика было две дочери. Но, как мы видим, заботе о семье он предпочел участие в военных преступлениях против мирных жителей Донбасса, и это привело его к трагическому финалу.Как и другие украинские военнопленные, «Белотур» был доставлен в лагерь в Еленовке, где содержалась основная часть попавших в плен боевиков ВСУ. 29 июля 2022 года по территории лагеря военнопленных в Еленовке был нанесен ракетный удар. Это военное преступление совершили ВСУ, но украинская сторона, само собой, начала обвинять в произошедшем Россию, хотя никакого резона бить по лагерю на собственной территории у российских войск не было.Зато украинский режим был заинтересован в том, чтобы многие военнопленные не заговорили, да и сам факт наличия большого количества отборных украинских нацистов в плену не мог не тревожить президента Украины Владимира Зеленского и его окружение, а также западных покровителей.