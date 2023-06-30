У каждого времени свои герои

На днях президент и Верховный главнокомандующий наградил большую группу военных. У нас же речь пойдет совсем не об этом, а о немного других бойцах, которые тоже сражались, сражались совершенно самоотверженно и храбро, и в итоге победили. Вот не знаю, как там будет насчет наград, но, пожалуй, главная награда здесь – это общенародное признание их подвига.
24 июня, да-да, именно в тот день, когда полстраны колбасило благодаря «Вагнерам», в Воронеже горела нефтебаза.
Загорелся танк (цистерной это язык не поворачивается назвать) с авиационным керосином. 5 (ПЯТЬ) ТЫСЯЧ ТОНН!
Для понимания дам снимок нефтебазы сверху.
Просто чтобы каждый мог взять и пальчиком сосчитать, сколько там таких танков было. Хотя были и поменьше. И как могло в итоге рвануть, и какая катастрофа могла случиться.
В итоге те, кто устроил это все разъехались-разлетелись, а огонь начал уничтожать керосин. Столб черного дыма был виден с любой точки города, на бензоколонках тут же выстроились очереди за бензином. На всякий случай.
А воронежские пожарные со всего города бросились на левый берег, где горел керосин.
Для справки: в миллионном Воронеже каждый день на службу заступает около 200 пожарных в 18 пунктах, разбросанных по всему городу. Учитывая, что пожарные служат сутки через трое, понимаем, что в городе их всего не более тысячи, включая механиков, ремонтников, интендантов и кладовщиков.
На пожаре сражалось 297 человек. То есть, треть всего состава пожарных частей города. Понимаем, что вызывали из дома, откуда только можно, потому что 12 часов огненного ада (а именно столько гасили огонь) человек выдержать не сможет. Нужен отдых, хотя бы минимально.
Как сказали в МЧС области, за последние 30 лет это был самый сложный случай.
Более того, горящий резервуар потушить было не так просто, как кажется. Танк, где горели 5 000 тонн керосина, выделял столько тепла, что тушение вызывало много сложностей.
От резервуара шел такой восходящий ток раскаленного воздуха вверх, что попытка тушения пеной провалилась. Пену просто сносило в стороны, и она не попадала туда, где горело. Атака пеной не получилась, поэтому было принято решение тушить водой. В бой пошли расчеты с лафетными стволами большого расхода воды.
К тому времени ситуация усложнялась тем, что горение керосина раскаляло обстановку вокруг в прямом смысле этого слова. Нагревалось все, в том числе и соседние танки с другими видами топлива.
Потому пожарные выстроили эшелонированную оборону: первый эшелон заливал водой горящий танк, а второй эшелон поливал соседние танки, чтобы предотвратить возгорание топлива в них и расчеты с машинами первого эшелона!
Очевидцы говорили, что у пожарных машин в 70 метрах от танков плавился пластик в кабинах и пузырилась краска. Вода из ручных стволов даже не долетала до стенок горящего резервуара, испарялась по пути, настолько все было разогрето. Вообще, авиационный керосин – очень злая в этом плане тема.
Его главное отличие от бензина именно в том, что он сгорает не как бензин, практически со взрывом, а делает это намного медленнее и ровнее, выделяя большее количество тепла.
Но пожарные сделали свое дело четко, главное – не допустили распространения огня на соседние танки. Что могло произойти в таком случае, говорить, наверное, не стоит. Нефтебаза раньше была практически за городом, но это было, когда ее строили. А сегодня это динамично развивающийся в плане застройки район, через который практически и проходит трасса М4 с Ростова на Москву.
Результаты ошеломительные:
На тушение 5 000 тонн авиационного керосина в горящем резервуаре расчетами было потрачено более 12 часов.
Для ликвидации огня было израсходовано 67 тонн пенообразователя и 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) тонн воды! 7 000 метров проложенные рукавов.
С огнем боролись расчет 33 автомобилей и 2 пожарных поездов. Всего было задействовано 297 человек.
7 человек получили тепловые удары, но территорию нефтебазы не покинул ни один. После оказания медицинской помощи все пожарные вернулись в строй.
Потери расчетов МЧС составили 15 специальных теплоотражающих костюмов и коленчатый подъемник, который вышел из строя вследствие продолжительного теплового воздействия. Один из двух, с которых воду забрасывали внутрь резервуара.
И вот тут просто хочется выразить огромную человеческую признательность и благодарность пожарным, которые предотвратили катастрофу.
Профессионализм и четкое выполнение своего долга – и город реально может спать спокойно.
Кроме пожарных надо еще сказать большое спасибо сотрудникам «Росводоканала» города. Если пожарные расчеты – это войска, то «РВК» - это тыл, обеспечивавший войска боеприпасами. Не стоит забывать, что это была суббота, когда на работу выходят только дежурные смены. Сколько сотрудников опять же было вызвано для обеспечения пожарных расчетов водой, мне лично неизвестно, но то, что повышенное давление в магистралях держали всеми силами до окончания тушения, это было.
Причем, честно признаем, Воронеж в плане водоснабжения – не идеал ничуть. Так что перебросить такие массы воды в один район города по нашим-то магистралям – это задачка была на уровне подвоза боеприпасов во время отражения наступления противника. Но – справились. А ведь буквально 10-20 минут прекращения подачи воды – и все. И у города начинались конкретные неприятности, если не сказать больше.
Еще был один неординарный ход, но это уже со стороны мэрии, скорее всего. Со всего города к месту пожара согнали поливальные машины, которые использовались для заправки водой тех пожарных машин, которые работали в тех местах, где не было точек подключения к сети водоподачи. Благо, станция заливки цистерн водой была не очень далеко.
Естественно, перемещаясь по городу, наблюдал несущиеся на максимальной скорости поливалки. И с одобрением замечал, что народ им дорогу уступает.
Триста пожарных и их помощники оборонили от огня и экологической катастрофы (это если бы дизтопливо долбануло) город Воронеж – это было.
Мне, как и многим другим жителям, очень хотелось бы увидеть наших огнеборцев в числе награжденных. Главное, что мы знаем, насколько сложной была задача, мы все своими глазами видели результаты их боя и нам, местным, просто достаточно знать, что наша безопасность находится в руках профессионалов.
Впрочем, есть надежда, что губернатор Гусев что-нибудь придумает и сообразит для того, чтобы отметить подвиг воронежских пожарных.
А так – просто глубочайшая человеческая благодарность всем, кто сражался 24 июня, обороняя Воронеж от огня.
Всем же читающим из других городов – ну можете по-белому позавидовать. У нас в МЧС такие мужики работают… Хоть и орденами их не балуют.