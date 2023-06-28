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Представитель МИД РФ: Попытки разрешить украинский конфликт без участия России обречены на провал

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Представитель МИД РФ: Попытки разрешить украинский конфликт без участия России обречены на провал

Попытки определить исход вооруженного конфликта на Украине на так называемом "саммите мира" без участия России заведомо обречены на провал. Нет веры любым заявлениям, сделанным в ходе этого мероприятия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.


Захарова также подчеркнула, что Москва призывает страны, которые по-настоящему стремятся к мирному урегулированию украинского кризиса, отказаться от участия в этой инициативе. По словам представителя МИД РФ, присутствие на этом мероприятии представителей этих стран необходимо Западу лишь для создания видимости широкой международной поддержки итогов саммита, что, в свою очередь, направлено на отдаление перспективы мирного урегулирования.

Основной целью "саммита" является попытка убедить мировое сообщество в безальтернативности так называемой "формулы мира", представленной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что предоставляемая Западом киевскому режиму финансовая помощь разрушает суверенитет этой страны и ведет к росту ее внешнего долга, который уже превышает 120 миллиардов долларов. Запад представляет так, якобы средства на погашение украинского госдолга планируется взять у России, однако это не соответствует реальному положению дел.

Захарова отметила, что вероятно выплачивать долги Киева придется следующим поколениям украинцев, причем делать это они будут не деньгами, а природными ресурсами и остатками национальной экономической базы и государственного суверенитета.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:06
    +4
    Странное заявление ,мы что собрались оставить часть Украины подконтрольную западу?Или это надо понимать как информационную войну.
    1. Комментарий был удален.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:07
    +2
    выплачивать долги Киева придется следующим поколениям украинцев, причем делать это они будут не деньгами, а природными ресурсами

    Здесь Захарова права, да мы это и без нее знаем.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:11
      +1
      Заштатники тянут на этот "саммит"страны БРИКС.Вот в чем заковыка.Хотят разрушить эту организацию
    2. ian
      ian Сегодня, 18:11
      0
      Откуда они возьмуться, эти поколения? Кто не станет россиянами, станут поляками, венграми и прочими "эвропейцями". Кто ж будет платит?
  3. Комментарий был удален.
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:19
    +1
    Напоминает очередную беззубую озабоченность...
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:21
    -2
    Да плевать кто там и чего будет кому выплачивать, главное-не мы!
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:30
    +4
    Закончился бы побыстрей этот украинский конфликт. Но этому не видно ни конца ни края...
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 18:55
      0
      Цитата: Лешак
      Закончился бы побыстрей этот украинский конфликт.

      Просто по щелчку пальцев закончиться он не может, он должен закончиться на каких-то условиях. Лично вы, к примеру, на каких условиях готовы, чтобы он закончился?
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:54
    0
    Представитель МИД РФ: Попытки разрешить украинский конфликт без участия России обречены на провал
    . Без нас и за счёт нас у них НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
    А так, мы и без них все решим и сделаем как надо!!!
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:54
    0
    Представитель МИД РФ: Попытки разрешить украинский конфликт без участия России обречены на провал
    . Без нас и за счёт нас у них НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
    А так, мы и без них все решим и сделаем как надо!!!
  9. костя1
    костя1 Сегодня, 18:56
    0
    Забавно-действительно сложно помирить двух дерущихся-без участия-одного из них