Попытки определить исход вооруженного конфликта на Украине на так называемом "саммите мира" без участия России заведомо обречены на провал. Нет веры любым заявлениям, сделанным в ходе этого мероприятия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.Захарова также подчеркнула, что Москва призывает страны, которые по-настоящему стремятся к мирному урегулированию украинского кризиса, отказаться от участия в этой инициативе. По словам представителя МИД РФ, присутствие на этом мероприятии представителей этих стран необходимо Западу лишь для создания видимости широкой международной поддержки итогов саммита, что, в свою очередь, направлено на отдаление перспективы мирного урегулирования.Основной целью "саммита" является попытка убедить мировое сообщество в безальтернативности так называемой "формулы мира", представленной президентом Украины Владимиром Зеленским.Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что предоставляемая Западом киевскому режиму финансовая помощь разрушает суверенитет этой страны и ведет к росту ее внешнего долга, который уже превышает 120 миллиардов долларов. Запад представляет так, якобы средства на погашение украинского госдолга планируется взять у России, однако это не соответствует реальному положению дел.Захарова отметила, что вероятно выплачивать долги Киева придется следующим поколениям украинцев, причем делать это они будут не деньгами, а природными ресурсами и остатками национальной экономической базы и государственного суверенитета.