Военное обозрение
Войти Регистрация

Британский наемник опубликовал кадры последствий удара ВС РФ по пункту дислокации ВСУ в Краматорске

17
Британский наемник опубликовал кадры последствий удара ВС РФ по пункту дислокации ВСУ в Краматорске

Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен мощный ракетный удар по объекту военного назначения в городе Краматорске, расположенном на оккупированной киевским режимом части Донецкой Народной Республики. По сообщению Министерства обороны РФ, удар наносился по пункту управления 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.


Однако кроме официальных данных от российского военного ведомства, в сети появились и первые сообщения о прилете ракеты ВС РФ с противоположной стороны. Британский наемник по имени Петер фактически подтвердил, что ракетный удар был нанесен по пункту базирования боевиков ВСУ и иностранных «солдат удачи».

По словам иностранца, под завалами множество солдат.

На кадрах мы можем наблюдать большое количество мужчин в военной форме – это и военнослужащие ВСУ, и иностранные наемники и инструкторы, которые тоже находились в данном пункте дислокации. О количестве погибших и раненых в результате прилета украинский режим ничего не сообщает. Но нет сомнений, что значительное количество боевиков ВСУ, включая и иностранцев, были уничтожены и ранены в результате ракетного удара.




Уже известно, что после прилета по Краматорску был уничтожен украинский нацист Артем Суховей из националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ как террористическая организация).


Также при ракетном ударе был ранен некто Ник Дакворт – гражданин США, наемник, который приехал на Украину воевать в рядах ВСУ. Но, как сообщают российские военкоры, жертв при ударе по пункту украинских войск в Краматорске может быть намного больше.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:20
    0
    Британский наемник опубликовал кадры последствий удара ВС РФ по пункту дислокации ВСУ в Краматорске


    И на статью себе нафоткал.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 18:24
      +11
      Цитата: Orange-Bigg
      И на статью себе нафоткал.

      Да кто ж его посодит? Он же британский!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:25
        +1
        Ну да это же светлый эльф аж из туманного альбиона.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:34
        +3
        Цитата: михаилл
        Да кто ж его посодит? Он же британский!

        Там уже нашли крайних)))
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:50
      +3
      Это им за общагу! Надеюсь ещё будет и скорее.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 18:58
        0
        И желательно чтобы им это прилетало стабильно и без перерывов на обед! Пусть спят и едят на бегу! Сучно им у себя жилось?! Ну тогда всё! Развлекайтесь и веселитесь уворачиваясь от снарядов и ракет!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:20
    +6
    Я так понимаю,что это кабак при гостиннице.Был.Вместе с посетителями ..
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 18:27
      +1
      Да там вроде кроме ресторана и треть гостиницы снесло начисто.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:48
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Я так понимаю,что это кабак при гостиннице.Был.Вместе с посетителями ..

      При боевых действиях, для каждого кабака и гостиницы найдутся свои Рогозины winked
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 18:29
    +8
    На кадрах мы можем наблюдать большое количество мужчин в военной форме
    Aмериканцы всегда наносят второй удар через 10-15 минут как раз для отправки таких мужчин за радугу.
  4. NAP
    NAP Сегодня, 18:30
    +5
    В наших телеграм канал видел всё об этом, видео британских и американских инструкторов и их дохлых побратымов под завалами... А мирные украинцы, которые пострадали пусть держатся подальше от скоплений укровояк как от чумных и лучше скидывают нам координаты для последующих ударов. Слабовато вдарили, надо было сразу же вторую посылать для добива.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 18:32
    0
    В такие места бы одаб-9000 закинуть, жаль, что слишком большая и доставить её без потери носителя не получится...(((
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:34
    +6
    Поговаривают что уже пошли некролог по военным.( информация с украинской стороны ) Ждём .Под раздачу попали кроме наёмников и всушники с азовцами*.Простые военные в ресторанах не сидят и в гостиницах не живут.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 19:00
      0
      Да уж! Можно сказать **На окраине их ждал горячий приём!** И это будет чистой правдой!
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 18:52
    +2
    Надо было ещё раз туда ударить, чтобы накрыть сочувствующих.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:02
    0
    Эх, сейчас бы еще одну ракету туда! Что бы не думали , что два раза в одно место не прилетает. Боялись что бы даже подходить к развалинам.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:06
    0
    Британский наемник опубликовал кадры последствий удара ВС РФ по пункту дислокации ВСУ в Краматорске
    . Понятно, что отмороженные есть везде, но, такие кадры заставят и их подумать, а стоит ли ехать на такое "сафари"? Уж больно часто и сильно бьют, любителей пострелять в русских!
  10. Комментарий был удален.