Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен мощный ракетный удар по объекту военного назначения в городе Краматорске, расположенном на оккупированной киевским режимом части Донецкой Народной Республики. По сообщению Министерства обороны РФ, удар наносился по пункту управления 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.Однако кроме официальных данных от российского военного ведомства, в сети появились и первые сообщения о прилете ракеты ВС РФ с противоположной стороны. Британский наемник по имени Петер фактически подтвердил, что ракетный удар был нанесен по пункту базирования боевиков ВСУ и иностранных «солдат удачи».По словам иностранца, под завалами множество солдат.На кадрах мы можем наблюдать большое количество мужчин в военной форме – это и военнослужащие ВСУ, и иностранные наемники и инструкторы, которые тоже находились в данном пункте дислокации. О количестве погибших и раненых в результате прилета украинский режим ничего не сообщает. Но нет сомнений, что значительное количество боевиков ВСУ, включая и иностранцев, были уничтожены и ранены в результате ракетного удара.Уже известно, что после прилета по Краматорску был уничтожен украинский нацист Артем Суховей из националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ как террористическая организация).Также при ракетном ударе был ранен некто Ник Дакворт – гражданин США, наемник, который приехал на Украину воевать в рядах ВСУ. Но, как сообщают российские военкоры, жертв при ударе по пункту украинских войск в Краматорске может быть намного больше.