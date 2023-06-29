Сегодня в России отмечается День кораблестроителя

Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают действующие работники, специалисты и ветераны военной и гражданской судостроительной отрасли России.
Это один из самых молодых профессиональных праздников в современной истории страны. Установлен он был Постановлением Правительства РФ № 659 от 30 мая 2017 года по инициативе Минпромторга России и акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Получается, что в этом году официально отмечать его все, кто так или иначе связан с отечественным судостроением, будут в седьмой раз.
Выбрать подходящую дату помогли архивариусы из Российского исторического общества, которые отыскали указ царя Алексея Михайловича, подписанный в этот день в 1667 году. Согласно царскому распоряжению, в России впервые на государственные средства и по государеву заказу на специально отстроенной для этого верфи в селе Дединово Коломенского уезда был построен первый русский военный корабль — фрегат «Орел». К тому же, учреждение праздника отечественных корабелов состоялось ровно через 350 лет после выхода этого царского указа.
На самом деле, история русского судостроения имеет более древние корни. Самое древнее судно, обнаруженное археологами на территории Руси, датируется пятым веком до нашей эры. Первые палубные суда строили на Руси в 12 веке, а организованное морское судостроение началось в конце 15 века. Тогда же в Соловецком монастыре была основана и первая отечественная верфь.
Парадоксально, но веками шаг за шагом осваивая все новые сухопутные территории, постепенно превращаясь в крупнейшее в мире государство, наша страна долгое время почти не имела постоянного прямого выхода к самым судоходным южным и западным морям. Отсюда и флот, как военный, так и торговый, вплоть до Петровских времен, в России был в основном речным, а морские суда строились очень редко, да и то в основном иноземными мастерами.
Первую казенную верфь для постройки военных судов по указу Петра I заложили в июне 1693 года в Архангельске, на тот момент фактически северной морской столице России. Затем, после основания Санкт-Петербурга, в новой столице была построена крупнейшая в стране судостроительная верфь Адмиралтейства. Отсюда со стапелей сошел и первый самый крупный для российского флота 54-пушечный корабль «Полтава». Уже к 1714 году Россия имела свой парусный флот, а к 1725 году был создан регулярный военно-морской флот страны.
Вторым важным этапом в развитии российского судостроения стало, на удивление до тех времен, фактически мирное присоединение Крымского полуострова к Российской империи во времена правления императрицы Екатерины II, что обеспечило выход к Черному и Средиземному морям. По указу императрицы в 1783 году был основан славный Черноморский флот, одно из самых грозных и боевых морских соединений России.
Сегодня корабельная отрасль в России — одна из передовых, в чем-то не уступающая и космической. Наша страна единственная в мире, успешно строящая и эксплуатирующая в северных широтах атомные ледоколы. Самые большие в мире подводная лодка и ледокол разработаны и построены на российских верфях, а Рыбопромысловый флот СССР – тоже первый в мире.
В России действует более тысячи предприятий, занятых в судостроении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, палубного и других видов оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также занимающихся наукой в области кораблестроения и морской техники. За гражданское, а сейчас и военное, судостроение в стране отвечает созданная в 2007 году указом президента РФ «Объединенная судостроительная корпорация», ставшая крупной отраслью машиностроения и ВПК России.
Особое внимание в последние годы руководство России уделяет модернизации и пополнению новыми надводными и подводными судами Военно-морского флота Вооруженных сил Российской федерации. И здесь нашим корабелам есть чем похвастаться. Они обеспечивают спуск на воду не только современных кораблей, многие подлодки и надводные суда оснащены вооружениями, не имеющими аналогов в мир. Все это делает ВМФ России грозой силой, способной надежно обеспечить безопасность нашей страны как вблизи морских границ, так и в нейтральных водах и в дальних походах по Мировому океану.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех работников судостроительной отрасли страны, смежников, ветеранов-корабелов с профессиональным праздником! Благодаря вашему труду, Россия была, есть и будет великой морской державой.