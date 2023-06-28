Украинский военнопленный рассказал о мобилизации в ВСУ: «У нас всех почти забрали, старики остались»

Кто не хотел идти — забрали насильно. На улицах вылавливают. Да у нас всех почти забрали, только калеки и старики остались

Высокие потери украинских формирований на фронте заставляют киевский режим ужесточать принудительную мобилизацию в ВСУ. О том, что происходит на Украине, российским военным корреспондентам рассказывают попавшие в плен к ВС РФ украинские боевики.По словам одного из военнопленных, немолодого мужчины, небольшие поселки и хутора на Украине просто опустошаются. Фактически в ВСУ насильно мобилизуют всех мужчин, бросая их без подготовки и вне зависимости от состояния здоровья, в «контрнаступление».- рассказывает военнопленный по имени Михаил Цыпин.Всех мобилизованных практически сразу бросают «на передок», как называют в народе линию боевого соприкосновения. Сейчас военкоматы (на Украине их называют территориальными центрами комплектования) уже не смотрят ни на возраст, ни на состояние здоровья мобилизуемых, не говоря уже о наличии опыта службы в армии.Фактически речь идет о геноциде президентом Владимиром Зеленским и его кликой мужского населения постсоветской Украины. Вполне понятно, почему миллионы украинских граждан уже покинули страну, а многие мужчины готовы платить любые деньги, только бы им удалось прорваться через украинскую границу.Киевский режим не считается с потерями украинских формирований, представляя мобилизационный ресурс «неисчерпаемым», но это не так. Рано или поздно, но людские ресурсы у Киева закончатся, однако заокеанских покровителей режима Зеленского такая перспектива, судя по всему, отнюдь не пугает.