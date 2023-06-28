Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский военнопленный рассказал о мобилизации в ВСУ: «У нас всех почти забрали, старики остались»

14
Украинский военнопленный рассказал о мобилизации в ВСУ: «У нас всех почти забрали, старики остались»

Высокие потери украинских формирований на фронте заставляют киевский режим ужесточать принудительную мобилизацию в ВСУ. О том, что происходит на Украине, российским военным корреспондентам рассказывают попавшие в плен к ВС РФ украинские боевики.


По словам одного из военнопленных, немолодого мужчины, небольшие поселки и хутора на Украине просто опустошаются. Фактически в ВСУ насильно мобилизуют всех мужчин, бросая их без подготовки и вне зависимости от состояния здоровья, в «контрнаступление».

Кто не хотел идти — забрали насильно. На улицах вылавливают. Да у нас всех почти забрали, только калеки и старики остались

- рассказывает военнопленный по имени Михаил Цыпин.


Всех мобилизованных практически сразу бросают «на передок», как называют в народе линию боевого соприкосновения. Сейчас военкоматы (на Украине их называют территориальными центрами комплектования) уже не смотрят ни на возраст, ни на состояние здоровья мобилизуемых, не говоря уже о наличии опыта службы в армии.

Фактически речь идет о геноциде президентом Владимиром Зеленским и его кликой мужского населения постсоветской Украины. Вполне понятно, почему миллионы украинских граждан уже покинули страну, а многие мужчины готовы платить любые деньги, только бы им удалось прорваться через украинскую границу.

Киевский режим не считается с потерями украинских формирований, представляя мобилизационный ресурс «неисчерпаемым», но это не так. Рано или поздно, но людские ресурсы у Киева закончатся, однако заокеанских покровителей режима Зеленского такая перспектива, судя по всему, отнюдь не пугает.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:41
    +4
    Чистят хутора и посёлки чтобы не было информационного шума.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 18:44
      +3
      После нашей победы можно спокойно ехать и улучшать их генофонд не боясь конкуренции.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:52
        +7
        Их генофонд?..Да как бы они такие же ,как и мы по менталитету.Не имею в виду западенщину..Своим бы генофондом заниматься в первую очередь..А то,Иван в окопы,а Махмуд -на его место..
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:46
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Чистят хутора и посёлки чтобы

      чтобы их земли передать за долги клики, хозяевам "из за бугра".
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:51
      +7
      Зачистка территории от местного населения. Прямо как при покорении Америки. Часть аборигенов истребили, другую в резервации! Правда свалят всё на Россию. Хотя армия РФ стоит на месте и тихо кушает пончики. Но аборигенов гонят на убой как в мясорубку. Удивительно как жовто-блакитные не замечают этого! Вот что значит эффективная промывка мозгов! Ни одного мятежа, ни одного оставления фронта и сдачи в плен батальоном, полком, дивизией или армией! Ни одного покушения на Зеленского! Просто удивительно!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:03
        +1
        Цитата: северный кавказ
        Удивительно как жовто-блакитные не замечают этого! Вот что значит эффективная промывка мозгов!

        Эффективная промывка !!!
      2. рюрикович
        рюрикович Сегодня, 19:05
        0
        Цитата: северный кавказ
        Правда свалят всё на Россию

        Так и так на Россию уже ВСЕ валят. ЕМНИП, "кошка бросила котят - это Путин виноват" request
        Цитата: северный кавказ
        Удивительно как жовто-блакитные не замечают этого!

        Я после "небесной сотни" и каструль на голове ничему не удивляюсь yes request
        Цитата: северный кавказ
        Ни одного мятежа, ни одного оставления фронта и сдачи в плен батальоном, полком, дивизией или армией!

        Если сзади совсем отмороженные в спину стреляют, кругом глаза и уши,то где ж тут сдашься. сдаются, если получается,маленькими группами и то, уже наверняка, когда знают, что сзади не застрелят smile
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:52
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Чистят хутора и посёлки чтобы не было информационного шума.

      В идеале, это называется - гробовая тишина.
  2. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 18:50
    +6
    Почему-то эта ситуация на Украине не вызывает у меня ни сожаления, ни хотя бы малейшего сочувствия населению. Ведь хатаскрайники сами виноваты в таком положении.
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:54
    +5
    Кто не хотел идти — забрали насильно. На улицах вылавливают.

    Чего тогда бодаетесь до последнего? fool
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:57
    +2
    Ну, старики-то остались, значит еще цели Майдана не выполнены
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:02
    0
    А меня такой вопрос: евреев мобилизуют?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:03
    0
    За что скакали, то и получили... хатыскайники туда же!
    Восточная часть бывшей Украины опустеет на долго... впрочем и до западенцев дело дойдёт, никто их жалеть не будет.
  7. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 19:07
    0
    В деревнях - может быть, т. к. оттуда по ряду причин проще мобилизовать и это менее "болезненно". В городах, вероятно, мобилизационного потенциала хватит надолго. В общем я не разделяю посыл, что "скоро воевать будет некому". Украина - это большая страна.