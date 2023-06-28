Командование ВСУ назвало количество прошедших обучение в Европе украинских военнослужащих

В настоящее время в странах Европы уже прошли обучение 24 тысячи военнослужащих ВСУ. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.Украинский генерал прокомментировал предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект по обязательному обучению офицеров английскому языку. По словам Наева, вооружение и военная техника, поставляемые «партнерами» Украины – странами НАТО, содержат почти всю техническую документацию на английском языке. Поэтому украинским военнослужащим просто необходимо знать иностранный язык, чтобы понимать инструкции и документацию.Правда, генерал забыл рассказать о том, что без иностранных специалистов-наемников украинские формирования тоже уже практически не справляются. Качество принудительно мобилизованных украинцев оставляет желать лучшего, да и многие образцы западной военной техники обслуживают наемники, которые уже имеют опыт эксплуатации вооружения западного производства.Что касается подготовленных в Европе украинских военнослужащих, то сам факт обучения в каком-либо германском или нидерландском учебном центре еще не гарантирует наличия качественных знаний и навыков по воинским дисциплинам. Преимущественно украинских военнослужащих готовили на скорую руку, и это очень хорошо заметно по потерям бронетехники западного производства, которую как раз и эксплуатировали подготовленные в Европе командиры и механики-водители.Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий требование обязательного владения английским языком для государственных служащих и всего офицерского состава ВСУ, полиции и спецслужб.