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Командование ВСУ назвало количество прошедших обучение в Европе украинских военнослужащих

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Командование ВСУ назвало количество прошедших обучение в Европе украинских военнослужащих

В настоящее время в странах Европы уже прошли обучение 24 тысячи военнослужащих ВСУ. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.


Украинский генерал прокомментировал предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект по обязательному обучению офицеров английскому языку. По словам Наева, вооружение и военная техника, поставляемые «партнерами» Украины – странами НАТО, содержат почти всю техническую документацию на английском языке. Поэтому украинским военнослужащим просто необходимо знать иностранный язык, чтобы понимать инструкции и документацию.

Правда, генерал забыл рассказать о том, что без иностранных специалистов-наемников украинские формирования тоже уже практически не справляются. Качество принудительно мобилизованных украинцев оставляет желать лучшего, да и многие образцы западной военной техники обслуживают наемники, которые уже имеют опыт эксплуатации вооружения западного производства.

Что касается подготовленных в Европе украинских военнослужащих, то сам факт обучения в каком-либо германском или нидерландском учебном центре еще не гарантирует наличия качественных знаний и навыков по воинским дисциплинам. Преимущественно украинских военнослужащих готовили на скорую руку, и это очень хорошо заметно по потерям бронетехники западного производства, которую как раз и эксплуатировали подготовленные в Европе командиры и механики-водители.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий требование обязательного владения английским языком для государственных служащих и всего офицерского состава ВСУ, полиции и спецслужб.
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:59
    0
    Готовят контингент, который, потом, туда и отчалит... те, кто в полях не могилизируются.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:59
    0
    обязательного владения английским языком для государственных служащих и всего офицерского состава ВСУ, полиции и спецслужб.

    А почему не родной язык зе?
    Тоже надо включить в обязательную программу. laughing
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:59
    +1
    Командование ВСУ назвало количество прошедших обучение в Европе украинских военнослужащих
    У нас тоже каждый год ВУЗЫ выпускают тысячи юристов и экономистов, а практически эти системы функционируют слабовато request
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:00
    0
    А сколько из 24 тысяч за все время сыграло в ящик уже? А то тут с утра забавную статью видел, мол, НАТО подкинет железа - и сразу побегут к зиме в наступ... С авиацией... Я и поржал - значит к наступлению технику копили 1,5 года СВО, а до этого - 8 лет с Майдана - все Крым отбивать готовились. 24 тысячи тоже 9 лет собирали, обученых. А там автор наваял, что бац - ща за полгода все опять соберут и обучат!