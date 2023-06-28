Украинский генштаб рассказал об атаках ВС РФ в районе Белогоровки на Красно-Лиманском направлении

Сегодня наибольшая активность ВС РФ наблюдалась на Артемовском, Красно-Лиманском и Марьинском направлениях. Это следует из традиционной вечерней сводки генерального штаба ВСУ, в которой противник анализирует действия наших войск в течение дня.Как отмечает украинское командование, российские войска активно действовали в районе Белогоровки на Красно-Лиманском направлении. Здесь они предпринимали атаки на украинские позиции. Факт успешных действий ВС РФ на данном направлении уже давно косвенно подтверждается сообщениями украинских военных о «сложной обстановке» в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества.Помимо Красно-Лиманского направления, ВС РФ пытались атаковать украинские позиции на Артемовском направлении – в районе населенных пунктов Орехово-Василевка, Богдановка, Белая Гора. Кроме того, наша артиллерия обстреливала места расположения украинских войск, техники и вооружений в Часовом Яре, Ивановском (Красном), Хромово (Артемовском) и некоторых других населенных пунктах.В Марьинке продолжаются упорные бои российских войск с украинскими формированиями, которые все еще удерживают часть города. ВС РФ пытаются выбить ВСУ из населенного пункта. Кроме того, на Донецком направлении ВС РФ активно действовали и у Авдеевки, где наши бойцы также пытаются атаковать украинские позиции, ведут беспрерывные артиллерийские обстрелы мест размещения ВСУ в этом населенном пункте.Как утверждается в украинской вечерней сводке, на Запорожском и Южно-Донецком направлениях российская армия сейчас сосредоточена на отражении попыток контрнаступления ВСУ. Поскольку об «успехах» генштаб противника не распространяется, вероятно, хвастать ВСУ нечем. Поэтому ВСУ, оставаясь «в своем репертуаре», отыгрываются на гражданской инфраструктуре. Например, в результате обстрела города Пологи в Запорожской области РФ вспыхнул пожар в локомотивном депо, сообщил местный политик Владимир Рогов – лидер движения «Мы вместе с Россией!».