Известный своими многочисленными оговорками президент США Джо Байден на этот раз заявил, что российский лидер Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке".Отвечая на вопрос журналистов касательно гипотетического ослабления вертикали российской власти вследствие произошедшего 24 июня вооруженного мятежа, Байден заявил, что затрудняется ответить, однако полагает, что Путин явно проигрывает войну в Ираке, а также проигрывает войну у себя дома.Кроме того, по мнению Байдена, президент России в какой-то мере стал "изгоем во всем мире", а именно в странах НАТО, Евросоюза, а также в Японии. Большая часть человечества, как известно, отнюдь не солидарна со странами "золотого миллиарда" в отношении России.Президент США с завидной регулярностью в ходе комментариев для прессы и во время публичных выступлений допускает в своей речи оговорки и путается в словах.Так, например, американский лидер перепутал должность прибывшего в США с официальным визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди. Байден также, рассказывая о военной службе своего сына, перепутал Ирак с Ираном. Выступая в баре в Ирландии, президент США перепутал название новозеландской команды по регби с названием не пользующейся популярностью среди ирландцев британского парамилитарного формирования.Только за время, прошедшее с начала текущего года, Байден успел также перепутать Китай с Канадой, название пострадавшего от стихийного бедствия города в штате Миссисипи, а также упомянул меры, направленные на разоружение "советников по внутренней политике", перепутав последних с лицами, осужденными по обвинениям в совершении домашнего насилия.