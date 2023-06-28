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Президент США заявил, что Россия «проигрывает войну в Ираке»

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Президент США заявил, что Россия «проигрывает войну в Ираке»

Известный своими многочисленными оговорками президент США Джо Байден на этот раз заявил, что российский лидер Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке".


Отвечая на вопрос журналистов касательно гипотетического ослабления вертикали российской власти вследствие произошедшего 24 июня вооруженного мятежа, Байден заявил, что затрудняется ответить, однако полагает, что Путин явно проигрывает войну в Ираке, а также проигрывает войну у себя дома.

Кроме того, по мнению Байдена, президент России в какой-то мере стал "изгоем во всем мире", а именно в странах НАТО, Евросоюза, а также в Японии. Большая часть человечества, как известно, отнюдь не солидарна со странами "золотого миллиарда" в отношении России.

Президент США с завидной регулярностью в ходе комментариев для прессы и во время публичных выступлений допускает в своей речи оговорки и путается в словах.

Так, например, американский лидер перепутал должность прибывшего в США с официальным визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди. Байден также, рассказывая о военной службе своего сына, перепутал Ирак с Ираном. Выступая в баре в Ирландии, президент США перепутал название новозеландской команды по регби с названием не пользующейся популярностью среди ирландцев британского парамилитарного формирования.

Только за время, прошедшее с начала текущего года, Байден успел также перепутать Китай с Канадой, название пострадавшего от стихийного бедствия города в штате Миссисипи, а также упомянул меры, направленные на разоружение "советников по внутренней политике", перепутав последних с лицами, осужденными по обвинениям в совершении домашнего насилия.
Использованы фотографии:
Wikipedia/The White House
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25 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:41
    +6
    Пусть байден лучше досидит до конца срока .Если Харрис станет президентшей она загубит всё .
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:43
      +4
      Самоходный Джо совсем берега попутал wassat
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:47
        +1
        Кстати,Леонид Ильич тоже однажды,выступая в Баку перепутал Азербайджан с Афганистаном.Эту оговорку даже не стали вырезать из телерепортажа
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 19:50
          +3
          Просто перфокарты перепутала для деда методистка.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:49
      +2
      Цитата: tralflot1832
      .Если Харрис станет президентшей она загубит всё .

      Там столько классных кандидатур еще... Окасио-Кортес... А может вообще Маска? А, черт, он африканский... А то было бы весело - на Укре один наркоман президентом, в США - другой... Ну если Укра еще будет через год.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 20:34
        +1
        wassat бидону все одинаково ---- что советники, что насильника! Может, путаницы и нет никакой? Открыл ужасную am правду
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:45
    +5
    Я сегодня только Байдена похвалил за железную логику про дочку-ниггершу..А он опять за свое...
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 20:28
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Я сегодня только Байдена похвалил за железную логику про дочку-ниггершу..А он опять за свое...

      Это же Дед Бидон... если учесть, что он старенький и как-то раз пожал руку воздуху... то все вопросы о отпадают сами собой.
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:45
    +8
    Надо его на второй срок протолкнуть. Он самый талантливый и перспективный перзидент сша за все время. Он самый старательный и лучше всех выполняет задачу по.......развалу США. России нужен такой перзиден. Поэтому что не успеет доделать за первый - добьет на втором.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 20:17
      +1
      Землекоп , вы забыли добавить одну вещь .
      От него надо только подальше красную кнопку запрятать . А то не дай Бог нажмет не зная что это такое .
      В остальном , да , пусть и на третий срок намыливается , хотя и нельзя больше двух .
      1. AUL
        AUL Сегодня, 20:30
        0
        Цитата: Кузнец 55
        В остальном , да , пусть и на третий срок намыливается , хотя и нельзя больше двух .

        Ну, если нельзя, но очень хочется, то можно и на третий. Только Валентину Николавну туда в командировку послать надо.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:47
    +1
    А затем добавил, что это ему сообщил лично Косыгин
  5. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:01
    +2
    А Россия ещё и в Ираке ведёт войну?!.
    Когда она успевает однако?..
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:10
    +3
    Байдену трудновато быть адекватным в его возрасте,а тут ещё такое в штатах творится.Это точно не мы?
  7. палестинец
    палестинец Сегодня, 20:10
    +2
    диктатор Айболит еще не свергнут с берегов Лимпопо??)))))))))
  8. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 20:12
    0
    Деменция страшная вещь, а как если кнопки перепутайт, хотя в принципе это невозможно. Им осталось радужного президента выбрать. Тот точно все помешает.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:14
    +2
    С деда бидона совсем крышка съезжает. В моём детстве на бидончик с молоком крышку бинтом обвязывали чтобы на велосипеде довезти можно было, ему тоже надо так укрепить. wink laughing
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:18
    +1
    президент США Джо Байден на этот раз заявил, что российский лидер Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке".
    recourse Это нам повезло, он нам мог припомнить англо-бурскую войну или Александра Македонского. Кто знает какие сказки ему читали на ночь.... request
  11. Ларкис
    Ларкис Сегодня, 20:18
    +2
    Мда... Бидон мне все больше и больше напоминает персонажа из советских садистких стишков.
    Старый дедуля гранату нашел
    Взял он ее и к обкому пошел
    Кинул дедуля гранату в окно
    Дедушка старый - ему все равно!
    В США все больше и больше как то треш происходит. Политики дегенераты, ихнее ЛГБТ, дегенеративная повесточка....Все чаще и чаще ловлю себя на мысли, что наверное все таки надо их познакомить с распадом оружейного плутония ну или чтобы над западным полушарием большой рой метеоритов прошел , естественно с вхождением в атмосферу
  12. К-50
    К-50 Сегодня, 20:18
    0
    Президент США заявил, что Россия «проигрывает войну в Ираке»

    Пин до сы!
    вы уж своего маразматика насильно уложите в гроб и крышку "двухсотками" забейте. Он вас скоро на альфу Центавра пешком отправит или спалит в ядерном огне.
    Вообщем сами выбирайте! fellow lol
  13. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 20:18
    +2
    Дедушка старый - ему все равно .....
  14. alystan
    alystan Сегодня, 20:27
    +1
    Я балдею с этого деда.
    Но еще больше с американцев-идиотов, которые терпят чудика и возможно даже верят всей его чуши.
    А еще больше удивляет покорность всего остального "просвещенного", значит умного, Запада.
    1. Ларкис
      Ларкис Сегодня, 20:43
      0
      Да все нормально. Утро в метро Нью Йорка. Битва ЛГБТ против "радужных" или BLM против черных.))
      https://dzen.ru/video/watch/649bf7a4693f856f34da41c9?share_
      P.S. ссылка корректно не отображвется
  15. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 20:44
    0
    Ээх дед, ему бы на берегу сидеть, рыбку ловишь попивая виски да конца ждать, а его толкают на камеры, по хорошему жаль его :(
  16. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 20:44
    0
    Президент США Джо Байден на этот раз заявил, что российский лидер Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке"
    Пусть бидон накануне выборов просто напомнит своим избирателям КАК он сам в кавычках "выиграл" войну в Афганистане и посмотрим как его после этой "победы" переизберут.