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Польша получила первую партию американских танков Abrams для дивизии на востоке страны

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Польша получила первую партию американских танков Abrams для дивизии на востоке страны

Сегодня сухопутные войска Польши получили от США 14 первых танков Abrams американского производства. Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Польши. В церемонии встречи боевых машин принял участие министр национальной обороны Мариуш Блащак.


Известно, что Варшаве пока передали уже бывшие в употреблении американские боевые машины. Но польское руководство не очень переживает по данному поводу. Полученные от США танки Варшава планирует передать в механизированную дивизию, дислоцирующуюся на востоке страны.

Речь идет о 1-й Варшавской танковой бригаде, которая входит в состав 18-й механизированной дивизии. По словам Мариуша Блащака, полученные от США танки «закроют Брестские ворота». То есть, министр национальной обороны Польши не скрывает, что танки приобретаются для использования на восточном направлении.


Переданные Польше танки ранее находились на вооружении танковых подразделений Корпуса морской пехоты США. Пока Польша получила лишь одну роту танков Abrams. Затем Варшаве передадут еще три роты таких танков. Таким образом, в 2023 году Польша обзаведется танковым батальоном Abrams, а в 2024 году, если все будет идти по плану, она получит уже второй батальон американских танков.


Напомним, что в 2022 году власти Польши подписали с представителями США контракт на приобретение 250 танков Abrams M1A2 SEPv3. Первые танки начнут поставлять в конце 2024 года, а к концу 2026 года поставки танков должны быть завершены. В 2023 году польским руководством был подписан еще один контракт на приобретение 116 танков Abrams в версии M1A1.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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6 комментариев
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 20:08
    +2
    . Первые танки начнут поставлять в конце 2024 года, а к концу 2026 года поставки танков должны быть завершены. В 2023 году польским руководством был подписан еще один контракт на приобретение 116 танков Abrams в версии M1A1.
    такие бабки выбрасывать на ветер! К тому времени уже появятся ( в " товарных количествах) беспилотные модели не только летающие но и наземного применения, да уже и " двуногие" дроны " скоро начнут применяться в конфликтах! Никак не назвать эту польскую сделку выгодной! Американский металлолом по конским ценам!!!
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:14
    0
    Польша получила первую партию американских танков Abrams для дивизии на востоке страны
    fool Попытка Польши отсидеться под вонючей танковой задницей выглядит глупо. fool
  3. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 20:15
    +1
    Пшепаньство, как и наркокомандующий Гнидамир уповают на чудо-оружие Запада. Проходили. Было. Помним бесноватый ефрейтор тоже орал про вундервафли, чем закончилось - известно.
    Распиаренные "кошки" от Рейнметалла горят уже, эти "генералы" тоже будут, если в болотАх не потопнут.
  4. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 20:20
    +2
    Для кого поляки купили М1А1? Если сначала, для себя - последнюю версию?
  5. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 20:37
    0
    Проститутки. За собственный гонор приобретать танки втридорога. Ясновельможных ничего не учит...
    Их используют, подотрутся, и еще раз используют. А сами паны ничего не поймут при этом..

    Плакат 39-го года. Когда паны уповали на англо-французов, а те на помощь так и не пришли! Раненый пан показывает чемберлену разбомбленную Варшаву. "Англия - твое дело!". Мол, мы так рассчитывали, а вы так и не помогли!



    Ну, и как обычно, все виноваты, кроме самих поляков. Больше всех - Россия, естественно. Вот такая вот.. ущербно-нацистско-польская идеология..
  6. alystan
    alystan Сегодня, 20:42
    +1
    На первом фото слева от министра кажется, что у танка спаренный ствол.