Польша получила первую партию американских танков Abrams для дивизии на востоке страны

Сегодня сухопутные войска Польши получили от США 14 первых танков Abrams американского производства. Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Польши. В церемонии встречи боевых машин принял участие министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Известно, что Варшаве пока передали уже бывшие в употреблении американские боевые машины. Но польское руководство не очень переживает по данному поводу. Полученные от США танки Варшава планирует передать в механизированную дивизию, дислоцирующуюся на востоке страны.
Речь идет о 1-й Варшавской танковой бригаде, которая входит в состав 18-й механизированной дивизии. По словам Мариуша Блащака, полученные от США танки «закроют Брестские ворота». То есть, министр национальной обороны Польши не скрывает, что танки приобретаются для использования на восточном направлении.
Переданные Польше танки ранее находились на вооружении танковых подразделений Корпуса морской пехоты США. Пока Польша получила лишь одну роту танков Abrams. Затем Варшаве передадут еще три роты таких танков. Таким образом, в 2023 году Польша обзаведется танковым батальоном Abrams, а в 2024 году, если все будет идти по плану, она получит уже второй батальон американских танков.
Напомним, что в 2022 году власти Польши подписали с представителями США контракт на приобретение 250 танков Abrams M1A2 SEPv3. Первые танки начнут поставлять в конце 2024 года, а к концу 2026 года поставки танков должны быть завершены. В 2023 году польским руководством был подписан еще один контракт на приобретение 116 танков Abrams в версии M1A1.