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Западная пресса сообщила, что ЧВК «Вагнер» якобы могут разместить в заброшенной воинской части в Белоруссии

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Западная пресса сообщила, что ЧВК «Вагнер» якобы могут разместить в заброшенной воинской части в Белоруссии

Бойцы ЧВК «Вагнер» в случае передислокации в Белоруссию якобы могут быть размещены на территории заброшенной воинской части под Минском. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на собственные источники.


Одно из западных изданий публикует спутниковые снимки некогда функционировавшей, а теперь заброшенной воинской части. СМИ сообщает, что речь идет о деревне Цель в 90 километрах от столицы Белоруссии Минска. Как утверждает издание, сейчас в воинской части, которая до последнего времени была заброшенной, якобы начались строительные работы.

По данным западной прессы, в советское время здесь была база ракетных войск. Затем ее закрыли. Территория части обнесена бетонным забором.


Однако украинские эксперты восприняли информацию о том, что в деревне Цель могут быть размещены «музыканты» из российской ЧВК с недоверием. По их мнению, скорее речь может идти о размещении на этой базе российских военнослужащих из состава находящегося на территории Белоруссии контингента.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вчера заявил, что предложил бойцам ЧВК «Вагнер» разместиться на территории одной из заброшенных воинских частей в республике. Там «музыканты» могут находиться, пока будет решено, чем им предстоит заниматься. Решение о переброске части ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, вероятно, было принято 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с куратором ЧВК Евгением Пригожиным.
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13 комментариев
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  1. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 20:09
    +2
    Почему "западная пресса", если сам Лукашенко прямо сказал это в интервью? Как говорится, автор, учите матчасть...
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 20:37
      0
      Цитата: AC130 Ganship
      Почему "западная пресса", если сам Лукашенко прямо сказал это в интервью?
      Батька молодец, он вообще много чего сказал о том что происходило в тот день. Вот только смотреть нужно полную версию:
      https://boevojlistok.ru/40717-oleg-carev-ochen-interesno.html
      его выступления, а у нас гоняют только обрезанную.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:11
    +3
    Бойцы ЧВК «Вагнер» в случае передислокации в Белоруссию якобы могут быть размещены на территории заброшенной воинской части под Минском.
    Завидуйте молча. Батька им коттеджи построит, военный городок, он может.
  3. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 20:11
    +1
    до западной прессы новости стали доходить, как до утки - на пятые сутки
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:17
    +1
    О чём бы писали статьи на ВО если бы не западная пресса... Эти поводы дают со скоростью пулемёта MG.
  5. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 20:18
    +3
    Цитата: AC130 Ganship
    Почему "западная пресса", если сам Лукашенко прямо сказал это в интервью? Как говорится, автор, учите матчасть...

    Боятся. Говорить правду, высказывать свое мнение. За полтора года все это вранье "въелось в кровь" - теперь не могут иначе, только со ссылкой на "запад" - уж там не соврут...
    И такая заметка попалась:
    "Пишет НЕЗЫГАРЬ:"При приближении Вагнера к столице, по свидетельству аэропорта Внуково-3 и некоторых других, количество вылетов бизнес-джетов резко возросло. По некоторым данным за рубеж (Турция, ОАЭ) вылетели Абрамович, Кудрин, Вексельберг, Потанин, отдельные руководители ЦБ, ряд чиновников Минфина, Ростеха, а также Минобороны и других силовых структур, фактически оставив Президента в непростой ситуации. Ни один из олигархов, сторонников либерал-монетаризма во власти и общественной сфере, не высказался в поддержку Президента, в лучшем случае отделавшись молчанием. Так же, как и Набиуллина, Борисов, Шувалов, Эрнст, Добродеев, руководители госкорпораций, имеющих собственные добробаты или ЧВК.""
    1. AUL
      AUL Сегодня, 20:38
      0
      Ну так мало ли, как оно могло повернуться? Вот и выжидали. Зато теперь все трубят о единстве, сплоченности и всенародной поддержке. Уже можно, безопасно.
      Интересно, а те, кто ломанулся тогда из страны - они вернутся на прежние должности?
  6. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 20:23
    +4
    ... могут быть размещены на территории заброшенной воинской части под Минском.

    Очередной фейк про заброшенные воинские части в Белоруссии. Батька ничего не забросил, все пустующие гарнизоны, военные городки, ангары и хранилища в полном порядке. Да, там нет техники, но все готово для ее размещения.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 20:43
      +2
      Цитата: Evgenijus
      Батька ничего не забросил

      Его хозяйственность иногда просто поражает. Интересно как Вагнер развернется без задерживающих факторов от Путина. Теперь МО РФ придется не просто. Некому будет затыкать дыры в Сирии, Африке и Донбассе за продуктовые пайки которые Путин обещал посчитать. Все така 86 млрд руб, а это почти 3.5 млн. руб на одного бойца. А ведь это почти в 2 раза меньше чем стоимость снабжения одного солдата РФ в мирное время.
    2. Podvodnik
      Podvodnik Сегодня, 20:48
      0
      . Батька ничего не забросил,


      Естественно. Он же сам в интервью сказал:"У нас усе сарайчики целые"
      Молодец, что тут скажешь.
  7. Aken
    Aken Сегодня, 20:30
    0
    Поднапряглись, щеневмерлые. Хотя зря. Вильнюс тоже хороший город.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:37
    0
    Во всей этой истории мне больше всего жаль бойцов " Вагнера". Мне плевать,кто там из них судим или не судим. Все мы тут,не без греха. Но люди честно и стойко сражались. А теперь на них позор,несмываемый. И все из за тупости,недальновидности Пригожина. Вот уж точно- подлец! Устроить попытку кровопролития во всей стране да еще во время СВО. Я не питаю особой любви к Шойгу,но и обвинять человека и унижать на весь интернет и СМИ считаю- низостью.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:45
    0
    Да в принципе все равно где их разместят. Кто будет содержать эту толпу? Батьке это шайка нужна только как дармовая боевая единица. Повар за свой счет содержать ее не будет. Посмотрим что будет дальше. На мой взгляд, ЧВК надо оставлять, но законодательно регламентировать права и обязанности. Еще надо убить куратора и пару одиозных командиров.