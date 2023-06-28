Западная пресса сообщила, что ЧВК «Вагнер» якобы могут разместить в заброшенной воинской части в Белоруссии

Бойцы ЧВК «Вагнер» в случае передислокации в Белоруссию якобы могут быть размещены на территории заброшенной воинской части под Минском. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на собственные источники.Одно из западных изданий публикует спутниковые снимки некогда функционировавшей, а теперь заброшенной воинской части. СМИ сообщает, что речь идет о деревне Цель в 90 километрах от столицы Белоруссии Минска. Как утверждает издание, сейчас в воинской части, которая до последнего времени была заброшенной, якобы начались строительные работы.По данным западной прессы, в советское время здесь была база ракетных войск. Затем ее закрыли. Территория части обнесена бетонным забором.Однако украинские эксперты восприняли информацию о том, что в деревне Цель могут быть размещены «музыканты» из российской ЧВК с недоверием. По их мнению, скорее речь может идти о размещении на этой базе российских военнослужащих из состава находящегося на территории Белоруссии контингента.Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вчера заявил, что предложил бойцам ЧВК «Вагнер» разместиться на территории одной из заброшенных воинских частей в республике. Там «музыканты» могут находиться, пока будет решено, чем им предстоит заниматься. Решение о переброске части ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, вероятно, было принято 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с куратором ЧВК Евгением Пригожиным.