Президент РФ прокомментировал сожжение священной книги мусульман в Швеции: «В России неуважение к Корану является преступлением»

В России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран

В отличие от ряда других государств, в России оскорбление чувств верующих подразумевает уголовную ответственность. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня посетил один из старейших городов страны Дербент в Республике Дагестан.Как отметил глава государства, отношения между мусульманами и православными в Российской Федерации скрепляют единство российского народа.- подчеркнул Владимир Путин, комментируя провокационную акцию с сожжением священной книги мусульман в столице Швеции Стокгольме.Напомним, что сегодня в Стокгольме, с разрешения шведской полиции, провокатор – «беженец» из Ирака сжег страницы из Корана. Этот варварский поступок, оскорбительный по отношению не только к мусульманам, но и к представителям других конфессий вообще, возмутил очень многих людей в России.Примечательно, что Швеция на протяжении последнего времени пытается вступить в Североатлантический альянс. Но пока против этого возражает Турция. Негативное отношение к вступлению Швеции в НАТО в Турции усилилось после предыдущего инцидента с сожжением Корана. Но власти Швеции, как оказалось, являются совершенно необучаемыми, поэтому они опять дали «добро» на откровенную провокацию.Вероятно, что позиция Анкары по членству Стокгольма в Североатлантическом альянсе после подобных акций станет еще более негативной. В этом можно не сомневаться, учитывая политические взгляды президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.