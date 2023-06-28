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Президент РФ прокомментировал сожжение священной книги мусульман в Швеции: «В России неуважение к Корану является преступлением»

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Президент РФ прокомментировал сожжение священной книги мусульман в Швеции: «В России неуважение к Корану является преступлением»

В отличие от ряда других государств, в России оскорбление чувств верующих подразумевает уголовную ответственность. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня посетил один из старейших городов страны Дербент в Республике Дагестан.


Как отметил глава государства, отношения между мусульманами и православными в Российской Федерации скрепляют единство российского народа.

В России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран

- подчеркнул Владимир Путин, комментируя провокационную акцию с сожжением священной книги мусульман в столице Швеции Стокгольме.

Напомним, что сегодня в Стокгольме, с разрешения шведской полиции, провокатор – «беженец» из Ирака сжег страницы из Корана. Этот варварский поступок, оскорбительный по отношению не только к мусульманам, но и к представителям других конфессий вообще, возмутил очень многих людей в России.

Примечательно, что Швеция на протяжении последнего времени пытается вступить в Североатлантический альянс. Но пока против этого возражает Турция. Негативное отношение к вступлению Швеции в НАТО в Турции усилилось после предыдущего инцидента с сожжением Корана. Но власти Швеции, как оказалось, являются совершенно необучаемыми, поэтому они опять дали «добро» на откровенную провокацию.

Вероятно, что позиция Анкары по членству Стокгольма в Североатлантическом альянсе после подобных акций станет еще более негативной. В этом можно не сомневаться, учитывая политические взгляды президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:27
    +4
    Но власти Швеции, как оказалось, являются совершенно необучаемыми, поэтому они опять дали «добро» на откровенную провокацию.
    recourse Ну почему же. Может они не хотят в НАТО.. feel А тут гарантии от Эрдогана это круче чем от Байдена. request
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:31
      +1
      Причем тут НАТО? Это просто глупость и подлость на государственном уровне. Пригрозила только Турция. Но ведь есть еще масса мусульманских государств. Шведы не боятся,что могут некоторые их послы получат пинка под зад?..
  2. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 20:31
    0
    Может, шведы просто мазохисты? request
    Склонность к различным отклонениям это ведь так по-европейски.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:46
      0
      Цитата: Элизиум
      Может, шведы просто мазохисты?

      Сразу вспомнился фильм "Эвротур".
      -Это наше кодовое слово. Когда надоест, произнесите его.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:31
    +3
    Почему сжёг Коран беженец из Ирака? По моему мнению ,чтобы его обратно не выслали.Он теперь будет кричать : Я ваш буржуинский ,мне в Ирак совсем нельзя ,там секир башка будет .Да и ждём с нетерпением диснеевский мультфильм " Аттатюрк".
  4. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 20:34
    +4
    Я - православный христианин, считаю, что подобная "акция", поддержаная представителями шведского государства, в священный для мусульман праздник, является актом государственного сатанизма. Запад должен медленно и болезненно погибнуть.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:41
    +1
    Да это просто болезнь. Вот вопрос - почему например запрет ЛГБТ-символики - это по их мнению преступление, а не запрет, а глумление над Кораном - да так, похрен... Сама суть в том, что логика такая, что "этадругое"(ТМ)
    Ну шизофрения это, понимаете. Ши-зо-фре-ни-я. Они на государственном уровне - просто больные уродцы.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:43
    0
    Напомним, что сегодня в Стокгольме, с разрешения шведской полиции, провокатор – «беженец» из Ирака сжег страницы из Корана.

    Этот - не из Ирака. Этот - изувер.
    Даже если ты не веришь в Бога, Бог верит в тебя.