Очень хотелось бы, чтобы всё было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения

Понимание того, что контрнаступление украинских формирований оказалось неудачным, постепенно приходит даже к тем представителям киевского режима, которые были известны как глашатаи «поражения» России. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уже отрицает возможность быстрого контрнаступления ВСУ.Ранее Алексей Данилов был известен весьма амбициозными заявлениями и оптимистичными для ВСУ прогнозами. Но, столкнувшись с реальной ситуацией на фронте, он, судя по всему, немного изменил свою позицию.- заявил секретарь СНБО Украины.Таким образом, Данилов фактически дал понять, что особых результатов от контрнаступления ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях ждать не стоит, хотя ранее украинские власти анонсировали чуть ли не моментальный захват новых регионов России.Очевидно, что планы ВСУ по быстрому контрнаступлению потерпели крах, и теперь Киеву приходится сталкиваться с неприятной реальностью – высокими потерями личного состава, утратой западной военной техники и растущим недовольством провальной операцией в странах Запада – покровителях киевского режима.Западные и украинские военные эксперты считают, что Киев недооценил возможность России по организации обороны, мотивацию и подготовку российских военнослужащих. Кроме того, на Украине были склонны рассматривать переданную Западом военную технику как некое «чудо- оружие », но оказалось, что она уничтожается точно также, как и любая другая техника.