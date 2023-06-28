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Секретарь СНБО Украины уже отрицает возможность быстрого контрнаступления ВСУ: «Нужно набраться терпения»

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Секретарь СНБО Украины уже отрицает возможность быстрого контрнаступления ВСУ: «Нужно набраться терпения»

Понимание того, что контрнаступление украинских формирований оказалось неудачным, постепенно приходит даже к тем представителям киевского режима, которые были известны как глашатаи «поражения» России. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уже отрицает возможность быстрого контрнаступления ВСУ.


Ранее Алексей Данилов был известен весьма амбициозными заявлениями и оптимистичными для ВСУ прогнозами. Но, столкнувшись с реальной ситуацией на фронте, он, судя по всему, немного изменил свою позицию.

Очень хотелось бы, чтобы всё было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения

- заявил секретарь СНБО Украины.

Таким образом, Данилов фактически дал понять, что особых результатов от контрнаступления ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях ждать не стоит, хотя ранее украинские власти анонсировали чуть ли не моментальный захват новых регионов России.

Очевидно, что планы ВСУ по быстрому контрнаступлению потерпели крах, и теперь Киеву приходится сталкиваться с неприятной реальностью – высокими потерями личного состава, утратой западной военной техники и растущим недовольством провальной операцией в странах Запада – покровителях киевского режима.

Западные и украинские военные эксперты считают, что Киев недооценил возможность России по организации обороны, мотивацию и подготовку российских военнослужащих. Кроме того, на Украине были склонны рассматривать переданную Западом военную технику как некое «чудо-оружие», но оказалось, что она уничтожается точно также, как и любая другая техника.
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3 комментария
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  1. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 20:46
    0
    Этот малиново- донецкий пиджак, получил по - сусалам и резко сменил свои мантры. (((
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:48
    +1
    До необратимых потерь ВСУ ещё далеко ,наступательный потенциал у них есть.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:51
    0
    Этот чудак на известную букву вещал про умное и стремительное наступление обсосов(по новому стилю)?Впрочем-без разницы,кто из них