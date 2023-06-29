Новые подходы к ПВО. Боевые лазеры против БПЛА

Боевой лазер "Пересвет". Техника такого класса может поражать БПЛА и другие воздушные цели. Фото Минобороны РФ
Для подавления или уничтожения беспилотных летательных аппаратов разных классов могут использоваться различные средства. Сейчас такие задачи решаются при помощи ствольных и ракетных систем или комплексов радиоэлектронной борьбы. Кроме того, большой потенциал в этом контексте имеют боевые лазеры с разными характеристиками, в том или ином исполнении. Первые образцы такого рода уже созданы и проходят испытания, в т.ч. в условиях реальных боевых действий.
Беспилотные цели
Текущая Спецоперация в очередной раз показала важность и ценность беспилотной авиации для современной армии. При помощи БПЛА практически всех существующих классов решается широкий круг задач разного рода. Аналогичная техника имеется и у противника, что требует соответствующих мер, а также помогает нарабатывать необходимый опыт.
В распоряжении украинских формирований сейчас имеется широкий спектр БПЛА разных классов и моделей, изготавливаемых внутри страны или поступающих из-за рубежа. В разных ситуациях используются малые и легкие коптеры коммерческих моделей с оптикой, разведывательные малые и средние аппараты самолетного типа и т.д. В прошлом достаточно активно применялись тяжелые разведывательно-ударные комплексы с управляемым вооружением. Кроме того, в последние месяцы получили распространение беспилотники-камикадзе на базе легких платформ.
Рабочее место оператора "Пересвета". Фото Минобороны РФ
Вне зависимости от класса и предназначения, основная масса украинских – и иностранных в целом – БПЛА имеет ряд общих черт. Так, практически все аппараты имеют те или иные оптические системы для наблюдения, поиска целей и разведки. Кроме того, при изготовлении элементов их конструкции широко используются различные пластики и композиты. Более того, существуют даже образцы из пенокартона.
Для борьбы с БПЛА противника российская армия использует разные средства, от различных систем РЭБ до зенитных комплексов. Станции постановки помех, переносные или полноразмерные, подавляют каналы связи и/или сигналы навигационных спутников. Зенитные ракеты, артиллерия или даже стрелковое оружие, в свою очередь, попросту уничтожают воздушную цель.
На новых принципах
Нетрудно заметить, что общие характерные черты большинства БПЛА противника, в теории, позволяют использовать и другие средства поражения. В этой роли могут выступать боевые лазерные комплексы разного рода. Более того, подобная техника уже создана и даже проходила проверку в зоне проведения Спецоперации.
Одним из наиболее эффективных средств борьбы с оптическими приборами противника, в т.ч. камерами на БПЛА, считаются лазеры. Наведение на объектив лазерного луча достаточной мощности позволяет помешать наблюдению, временно вывести из строя оптический сенсор или вообще сжечь его. Подобные системы лазерного подавления создаются в разных странах и, как минимум, проходят испытания. Отдельные образцы уже находятся в эксплуатации.
Концепт боевого лазера ПВО от Raytheon
Использование более мощного излучателя позволяет наносить повреждения не только оптике беспилотника, но и элементам его конструкции. Такие возможности лазеров неоднократно демонстрировались различными образцами. Луч мощностью в несколько киловатт, направленный на одну точку, может прожечь пластиковую или металлическую деталь, а также повредить внутренние агрегаты цели. Например, поражение электроники лишит БПЛА управления, а топливный бак или аккумулятор могут загореться, и цель будет уничтожена прямо в воздухе.
Как показывает опыт известных проектов, при создании боевого лазера для борьбы с БПЛА необходимо решить несколько основных конструкторских задач. В первую очередь, требуется сам лазер, имеющий оптимальное соотношение габаритов, массы и развиваемой мощности. Ключевым элементом комплекса является система энергоснабжения с достаточными характеристиками.
Комплексу нужны средства обнаружения и сопровождения воздушных целей, соответствующие предполагаемым задачам. Также он должен иметь быстродействующую и эффективную систему управления и наведения. Вычислительные средства и приводы наведения должны обеспечить попадание луча в цель, а также его удержание в течение некоторого времени для подавления / поражения.
Опытный боевой лазер китайской разработки. Фото CCTV7
Большинство современных лазеров ПВО, ввиду объективных ограничений, строится на базе самоходных платформ. Используются серийные автомобили разных классов, в т.ч. грузовики. Также ведутся эксперименты по интеграции подобных лазеров в войсковые системы ПВО. Получившиеся образцы имеют высокие характеристики и способны решать все предполагаемые задачи.
Сократив мощность до разумного предела и уменьшив дальность действия, боевой лазер можно выполнить в форм-факторе «ружья». В таком случае обязанности обнаружения, наведения и управления огнем возлагаются на оператора. Подобные образцы уже существуют и даже имеются на вооружении.
Отечественные разработки
Отечественные научные и конструкторские организации давно занимаются тематикой боевых лазеров. Разрабатываются перспективные образцы такого рода; они проходят испытания и даже заступают на дежурство. Известно, как минимум, два полноценных боевых лазера, пригодных для эксплуатации в армии. При этом один из них разработан специально для борьбы с БПЛА.
Еще в 2018 г. впервые представили полноразмерный мобильный комплекс, позже получивший название «Пересвет». Согласно наиболее популярной версии, он предназначен для подавления оптики разведывательных космических аппаратов вероятного противника. Тем не менее, он, по всей видимости, может работать и по воздушным целям. При этом меньшая дальность до цели обеспечит как подавление оптики, так и поражение конструкции.
Переносной лазер ZM-87 китайской разработки. Фото Vpk-news.ru
В 2022 г. неоднократно появлялись слухи о применении комплекса «Пересвет» в рамках Спецоперации. Такие сообщения не получили официального подтверждения. Кроме того, некоторые из них выглядели слишком смело, чтобы описывать реальные возможности «Пересвета».
В 2017 г. министерство обороны запустило опытно-конструкторскую работу с шифром «Задира-16», целью которой являлось создание еще одного боевого лазера. В мае 2022-го объявили, что этот проект дошел до изготовления и испытаний опытного образца. Более того, незадолго до этого первые экземпляры нового комплекса прошли проверку в зоне проведения Спецоперации.
Технические особенности и характеристики изделия «Задира» пока не раскрывались. Известно, что оно предназначается для использования в ПВО ближнего действия, и его основной целью являются БПЛА разных типов. В ходе испытаний комплекс успешно сопровождал такие объекты и наводил на них луч лазера. На дистанции 5 км конструкция беспилотника прогорала за 5 сек. Вероятно, «ослепление» оптики производится на значительно большей дальности и/или за меньшее время.
В прошлом году отмечалось, что проект «Задира» пока находится на стадии испытаний. Его испытывают и дорабатывают с учетом проведенных проверок. Вероятно, после необходимой доводки такой комплекс смогут принять на вооружение. Кроме того, возможно дальнейшее развитие этого образца с целью повышения основных боевых характеристик.
Китайский боевой корабль использует лазер против нарушителя морских рубежей. Фото NBC
Лазерный комплекс «Пересвет» представляет собой несколько автомобилей-тягачей с трейлерами, наполненными специальным оборудованием. Как построен «Задира», пока не сообщалось. Вероятно, это более компактная система, не нуждающаяся в нескольких шасси. О разработке легких переносных боевых лазеров ПВО пока ничего не известно. Такие проекты уже могут существовать, но рассказывать о них рано.
Лазерное будущее
В последние годы ведущие страны уделяют особое внимание развитию вооружений «на новых физических принципах», включая лазерные системы. Разрабатываются и выводятся на испытания различные комплексы такого рода, отличающиеся предназначением, исполнением, тактико-техническими характеристиками и т.д. Несколько лет назад стало известно, что российская наука и промышленность не только занимается этой темой, но и готова показывать готовые образцы.
Одной из основных сфер применения боевых лазеров сейчас считается борьба с БПЛА. Такие воздушные цели и специфика их поражения лучше всего соответствуют возможностям лазеров. Российская армия и оборонно-промышленный комплекс, по всей видимости, разделяют это мнение – и развивают соответствующие концепции. И первые результаты этого процесса уже прошли проверку практикой.