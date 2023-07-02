Так называемый «марш справедливости» – звонок для России

«Наш мир – мир символов и знаков.



Тяжкая судьба ждет тех,

кто, словно неграмотный, смотрит и не видит,

и как глухой, слушает и не слышит».

Св. Николай Сербский «Проповедь о человеческих судьбах» Св. Николай Сербский «Проповедь о человеческих судьбах»

Что испугало сбежавших?

«Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу».

«Абсолютная справедливость неосуществима; но у всех граждан должна быть живая уверенность, что справедливость ищется искренно, все народно и правительственно».

«Да, сейчас путч не удался. Но у путчей есть фундаментальные причины. И если причины остаются, то путч повторится. И может быть успешным. А жители России увидели, что страна чуть не рухнула в кризис. И все поняли, что власть должна менять свою политику очень серьезно. И власть увидела, что она должна менять свою политику. Что не «всё идет по плану». Но как менять? Ответа на этот вопрос нет».

«Чтобы избежать катастрофы, необходимо было изменить принцип управления страной, призвав к власти тех, кто пользовался доверием людей...

Как это ни страшно, но правительство... подготовляет революцию... употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных...»

Подведем итоги прошлого



Исайя (5, 8–9) «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле… многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые – без жителей…»