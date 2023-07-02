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Так называемый «марш справедливости» – звонок для России

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Так называемый «марш справедливости» – звонок для России

«Наш мир – мир символов и знаков.

Тяжкая судьба ждет тех,
кто, словно неграмотный, смотрит и не видит,
и как глухой, слушает и не слышит».
Св. Николай Сербский «Проповедь о человеческих судьбах»

Итак, последствия «марша Пригожина» продолжаются: но уже в чисто экономической плоскости. Курс доллара с 25 июня подрос до 86 руб./долл., но напряженность не спадает. Как заявил замглавы ЦБ Заботкин, ключевую ставку могут повысить на ближайшем заседании, хотя она не менялась с сентября прошлого года – 7,5 %. ЦБ хочет обезопасить валютный рынок от атак спекулянтов, но рост ставок неизбежно «подрежет» хороший старт российской экономики в этом году.

Как передает Reuters, председатель наблюдательного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Андреа Энриа рекомендовал банкам еврозоны, сохранившим бизнес в России, как можно скорее покинуть страну для дальнейшего снижении своих рисков. Это свидетельствует, что иностранный капитал после марша повысит оценку своих рисков в России.

Ходят упорные слухи, что в субботу происходил массовый исход чиновников и бизнесменов из России, что привело к резкому росту стоимости авиа и ж/д билетов.

Список отличившихся имеется в Интернете, многие имеют личные самолеты. И это в тот момент, когда эти люди должны были исполнять свою работу здесь, укрепляя страну.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил опубликовать списки уехавших «героев». Ряд «толкователей» происшедшего полагают, что данный рейд был предпринят, чтобы одна группировка в элитах получила свои преимущества, на это же и указывают масса странностей во время марша. Эти же спикеры муссируют слухи о переменах в руководстве ВС РФ.

Интересно, что во время встречи с военнослужащими президент России сделал заявление, которое особенно интересно. По словам главы государства, костяк руководства ВС РФ в будущем должен формироваться из тех, кто должным образом проявил себя в боевой работе, включая и авиационную составляющую. И это может быть намеком на некие перемены, которые давно назрели.

Что испугало сбежавших?


Так что же так испугало «бегунов», основных бенефициаров «буржуазного» римейка 1991–1992 гг.? Историческая память, страх повторения событий 1917 года, боязнь «красного реванша». Хотя очевидно, что сценарий 1917 года в явном виде невозможен: полки магазинов ломятся от любой еды. Царская Россия пала за несколько дней, всемогущий СССР во время событий ГКЧП августа – также за три дня. Элита России всегда долго тормозит необходимые перемены, и они происходят неконтролируемо мгновенно в виде бифуркации. И «марш Пригожина» (почти ГКЧП-2) показал такую возможность.

Эти события свидетельствуют, с моей точки зрения, о следующем:

1. Значительная часть элиты боится социально-политических перемен в России, имея на этот случай план Б (выезд и активы за рубежом), что было реально и показано (ранее – только слова). В Интернете ходят списки наших крупных чиновников со вторым гражданством – и это совершенно ненормально. Правда, с этим сейчас проблемы, в ЕС и США наших не ждут.

2. СВО и его результаты, а также либеральный экономический курс продолжает раскалывать страну. Первые признаки появились в момент объявления мобилизации, когда, по данным Forbes, страну покинуло около 0,7–1 млн человек, в основном молодых, активных и состоятельных людей.

Но это не всё.

3. Мы имеем полное разочарование свободным рынком по американским лекалам. Как показывают данные соцопросов (сентябрь 2022 г.), почти две трети россиян (62 %) симпатизируют социализму, и это максимум за всю историю опросов. Согласно данным ВЦИОМ на конец 2022 года: почти 50 % россиян хотят восстановления СССР, а 58 % граждан сожалеют о его распаде. По данным мониторинга Института психологии РАН: около 80% населения РФ дают негативную оценку сценарию «инерционного» экономического развития, который, по их мнению, ведет страну в тупик. При этом рейтинг доверия президенту крайне высок – около 80%.

4. Долгое время по каким-то загадочным причинам Пригожину позволяли критиковать нашу систему, к недостаткам которой он, прежде всего, относил коррупцию и зеркально с ней связанную неэффективность чиновников. Кто-то говорил, что это «же не спроста».

Да, и это правда, если кто-то «кормится» от своего места в государстве, эффективно он работать на него не сможет. Как мудро писал П. Столыпин:

«Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу».

Если чиновник поставлен, чтобы контролировать финансовые потоки, что и делают наши уважаемые «эффективные менеджеры», то профессионалы тут не нужны. У них другая задача.

Зато есть преданность, но для успеха ее мало. А этот путь – лучший способ развалить государство. Поэтому у нас появился в 2007–2012 известный «гражданский министр» обороны, бывший налоговик; мы остались без отечественной гражданской авиации; армии не хватало беспилотников, выявились проблемы с численностью группировки спутников в их военной части, просрочены периоды в строительстве космодрома и многие другие проблемы, которые СВО выявила как лакмусовая бумага. И этот «персональный» список можно продолжить.

5. Критика недостатков системы и успехи в Бахмуте подняли популярность Пригожина до небес, и он почувствовал себя «обличителем». И многие поддержали его и продолжают симпатизировать. Хотя на его сторону явно никто не перешел, но факты его дислокации в Ростове и отношение к нему населения и военных показывают, что есть реальная проблема, и эта проблема социумом осознается.

Общество не устраивает экономический курс «эффективных менеджеров», превращающих страну в сырьевой карьер, народ не устраивает низкий уровень жизни в стране, особенно для его многомиллионной реально бедной части.

6. Конечно, можно продолжать управлять страной методами «управляемой демократии», но она, как и политика царского правительства, приведет страну к смуте. У власти должна быть обратная связь с народом, нужна реальная, а не «мифическая» оценка реакции народа на ее действия. Что-то не так – нужны перемены. Нереформируемость любой системы – главная причина ее краха.

Также серьезен раскол в элите, где «силовая и патриотическая часть» видит проблемы, которая создает либеральная, прозападная часть, посаженная во времена Б. Ельцина. И ситуация в СВО, оставление территорий в ходе кампании 2022 года подталкивают отдельные группы к сценарию «Февраль-2» (1917), на который, собственно, и рассчитывает Запад.

7. Философ И. Ильин писал:

«Абсолютная справедливость неосуществима; но у всех граждан должна быть живая уверенность, что справедливость ищется искренно, все народно и правительственно».

Творцы управляемой демократии восприняли этот тезис не как уверенность, а как создание иллюзии уверенности. Обещания и планы не тождественны (а часто и обратны) их результатам, но могут быть иллюзорным капиталом, используемым при управлении государством. Чего только стоят карманные спикеры и «толкователи» с их домыслами, что сделает власть. Но они же не власть. Но «пипл хавает» – и отлично. И речи власти, в которых каждый услышит свое, коммунист – патриотическое, либерал – либеральное, адресованы сугубо избранным.

8. С точки зрения долгосрочных целей Запада, майданный переворот на Украине 2014 года – роковая и глупейшая ошибка. Если бы Украина сохранила более нейтральный статус, Россия до сих пор оставалась бы на более нейтральном курсе. Однако события «болотного протеста» 2011–2012 года выявили крайне низкий ресурс либерального курса. Его «замыливание» на фоне событий «Русской весны» 2014 года, с последующим патриотическим подъёмом, санкциями продлили жизнь системы на достаточный срок.

Видел в Интернете мем: «Больше перемен, чтобы не было никаких перемен». Прекрасный лозунг. Но никто на земле долго не живет и, как показывает русская история, всякий тезис сменяется антитезисом, подтверждая гениальный закон диалектики Гегеля. Либеральный курс Александра II вместе с политикой «открытых дверей» для Запада сменился антилиберальным «кошмаром» Александра III, либеральный римейк политики Николая II, превращавшего (пусть и невольно) Россию в полуколонию Запада, сменился жестким курсом И. Сталина, создавшего СССР как крупнейший антизападный проект и первую и единственную в мире социальную экономику.

В 1992 году Б. Ельцин говорил о благословении Америки, и мы встретили все прелести капитализма в виде шоковой терапии. Но уже в 2007 году Путин произнес свою мюнхенскую речь: и вот в 2008 году мы принуждаем Грузию к миру, в 2014 году началась «Русская весна», «Крым наш», в 2022 году – СВО; и Россия возвращает себе часть своих исконных земель, исправляя ошибки Ленина. Коммунистический курс был достаточно продолжительным – 74 года, и он четко показывает предпочтения Русской цивилизации.

Нынешнему циклу, считая с 1985 года – 38 лет, и в 2025 году ему может исполниться ровно 40 лет. А Россия меняет свои государственные оболочки как перчатки с печальной регулярностью.

9. Операция «рейд Пригожина» могла исполнить роль управляемой «прививки» от новой оранжевой революции, как, собственно, и «болотные протесты». Посмотрите: вот оно было и вот оно кончилось. И как в сказке про «нерадивого сторожа», в третий раз кричавшего «пожар», никто не придет. А может быть, и просто поводом для ожидания перемен.

10. Согласно концепции английского историка А. Тойнби «Вызов-Ответ», любое государство развивается в условиях противоречий, которые рано или поздно необходимо преодолевать, в противном случае цивилизация испытывает надлом и крах. По его мнению, надлому соответствует неправильные действия элит, а также духовно-нравственный кризис общества.

Наша история весьма четко подчиняется закону Тойнби: царская Россия рухнула, проиграв в первой мировой войне; а СССР смог построить империю №2, альтернативу США, которая победила во Второй мировой войне. Многочисленные задачи, не выполненные царской Россией, вполне успешно смогли решить большевики, совершив второй «большой скачок» после Петра I. И этот же закон вполне четко определит будущее нашей страны в период до 2025 года, благо не выполненных задач накопилось просто море.

11. Россия на пороге перемен, и кто жил в 80–90-е, это прекрасно понимают. Как показывают сухие цифры и настроения общества, мы завершаем либеральный экономический цикл, в целом оказавшийся тупиковым. СВО, конфликт с Западом и санкции – это знамение времени, инструмент судьбы, четко обнажающий противоречия в стране, наши ошибки, но и показывающий наши перспективы.

При отказе от «инерционного» курса Россия вполне могла бы стать третьей экономикой мира и частично восстановить Российскую империю. И это – единственное решение проблемы обеспечения нашей безопасности и экономического суверенитета. Любые попытки законсервировать сырьевой курс приведут к еще большим потрясениям. «Марш справедливости» – звонок для России.

12. Многие предупреждают нашу власть, что американцы будут делать всё в направлении смуты в России, и опыт у них просто огромный. Несмотря на то, что народ не поддержит этот процесс, отдельные группы его могут поддержать, и раскол будет только расти. Вопрос в фигуре, которая будет выкинута на поверхность.

13. Известный политолог С. Марков написал:

«Да, сейчас путч не удался. Но у путчей есть фундаментальные причины. И если причины остаются, то путч повторится. И может быть успешным. А жители России увидели, что страна чуть не рухнула в кризис. И все поняли, что власть должна менять свою политику очень серьезно. И власть увидела, что она должна менять свою политику. Что не «всё идет по плану». Но как менять? Ответа на этот вопрос нет».

Ответ, безусловно есть, надо делать поворот «влево», используя огромный позитивный опыт СССР, но некоторые элиты все равно рассчитывают на план Б – главное вовремя уехать.

15. Все страны, которые стали лидерами экономического развития – Англия, США, СССР, ФРГ, Япония, Южная Корея, КНР – шли только одним путем – развивали собственное промышленное производство, создавая богатство за счет добавленной стоимости.

Во многих странах всегда существовал конфликт между элитами сырьевого (сельскохозяйственного) сектора и «промышленниками». В период гражданской войны в США как раз южане (плантаторы) хотели вести США по аграрному пути, но северяне понимали, что им нужно идти по пути промышленной революции Англии, что и сделало США после двух мировых войн новой фабрикой мира и ведущей державой.

Другой пример – Российская империя, которая так не смогла провести достаточную индустриализацию, убрав лишнюю крестьянскую рабочую силу в промышленный сектор. Зато эту задачу успешно решил И. Сталин, сделав СССР второй державой мира.

Ещё пример – богатая «аграрная» Аргентина, которая после Великой депрессии столкнулась с экономическими проблемами. В 1940 году министр финансов Ф. Пинедо предложил проект развития промышленности («план Пинедо»), который однако (!) был отвергнут из-за упорного сопротивления представителей землевладельческой олигархии, они увидели в нем опаснейшую угрозу их господству, опиравшемуся на экономику, где ведущую роль играло земледелие, животноводство и внешняя торговля товарами этих отраслей хозяйства. Таким образом «плантаторы или южане» в Аргентине победили. И она не стала Южной Кореей. Так и мы за эти 30 лет не стали третьей экономикой мира, а вполне могли бы. Нефть, газ и зерно – это наше всё.

Что касается России, то пионером выступил Петр I, который первым взял курс на индустриализацию страны. Второй большой скачок сделали коммунисты: в результате индустриализации, научной и технической революции СССР овладел практически всеми передовыми технологиями, допустив отставание только в бытовом секторе и вычислительной технике, лидируя в таких отраслях как атомная, космическая, тяжелая промышленность, образование, наука, вооружения и т. д.

По данным из книги Василия Симчеры и ГКС, в период царствования Николая II было построено только 147 новых крупных предприятий. Но если в период созидания СССР 1922–1984 гг. было создано около 43 320 предприятий, то за период правления Бориса Ельцина закрыто (!) около 30 тысяч. Без комментариев.

Точно такая же ситуация и у нас в современной России, когда уже «сырьевые бароны», поддерживаемые пятой колонной и их зарубежными кураторами, упорно не дают развиваться нашей промышленности. Они боятся, что экономический успех страны выдвинет другую элиту и лишит их власти. Они также страшатся нашей победы в СВО, которая только подстегнет эти процессы. Об этом четко свидетельствуют их «подковерная» активность, стартовавшая с переговоров в Стамбуле. Реформы 90-х начались с шоковой терапии, которая уничтожила нашу промышленность и превратила нас в рынок иностранных производителей и Китая. Помните знаменитую фразу «мы все можем купить за рубежом».

И вот на воскрешённом заводе «Москвич» почему-то должны собираться китайские, а не собственно русские разработки. А в регионах негде работать. И это корень проблемы. Нет промышленности – нет богатства, нормальных рабочих мест, отсюда демографические проблемы, запущенность несырьевых регионов, снижение численности населения, высокая бедность, низкая рождаемость.

Но страны «золотого миллиарда» зорко следят, чтобы в их клуб не попали конкуренты. И в этом основная роль МВФ, Всемирного банка и ВТО, чьи кураторы возглавляют в России либеральный финансовый блок и надзирают, чтобы все было как раньше.

Кто только ни предупреждал императора Николая II, что страна катится в пропасть – философы, ученые-экономисты, депутаты Думы, генералы, дипломаты, послы и даже члены царской семьи. Известно, что Великий князь Александр Михайлович предлагал следующее:

«Чтобы избежать катастрофы, необходимо было изменить принцип управления страной, призвав к власти тех, кто пользовался доверием людей...
Как это ни страшно, но правительство... подготовляет революцию... употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных...»

(из обращения к императору Николаю II 4 февраля 1917 года).

События революции 1905 года были страшным шоком для элиты того времени. Весь XIX век дворянство и помещики тянули из народа все соки. Но народы, в первую очередь крестьянство, терпели. Терпели освобождение от крепостного права, которое вылилось в экономическое порабощение ради паразитической элиты. Терпели аграрный кризис конца 1870-х – начала 1880-х годов. С. Ю. Витте называл крестьянскую общину главной опорой порядка. И лишь голод 1891 года стал менять ситуацию. Но после 1905 покатило как снежный ком, и остановить не получилось.

Ф. Д. Рузвельт: «Не стоит ждать от миллионов нуждающихся вечного молчаливого терпения». Он же давал политикам простой совет: «Избери дорогу и попытайся пройти по ней. Если она не верна, признай это честно и постарайся пройти по другой… Но прежде всего не будь пассивным…»

События последних лет показывают, что среди окружения элит как класс отсутствуют эксперты, которые могли бы оценивать реальные риски системы.

Подведем итоги прошлого


Несколько ключевых цифр: жизнь – это не всегда то, что нам показывают по телевизору. По итогам 2022 года превышение уровня ВВП России над показателем 1991 года составило всего лишь 30 %! Среднегодовая динамика прироста ВВП России за либеральный период составила менее 1 % – это крайне низкие темпы развития. За тот же период ВВП Китая вырос в 14,5 раза (!), а мировой ВВП – 2,5 раза.

Место России в мировой экономике снизилось: с 4,8% в 1990 опустилось по итогам 2022 года до 2,87 %: это минимальный показатель с 1998 года.

Росстат сообщил о снижении численности населения России в 2022 году на 555 тыс. человек, до 146,4 млн человек: сокращение идет 5 лет подряд.

В 2022 году стало понятным, что мы пока не сможем вернуться к уровню доходов 2013 года.

Покупать европейскую легковушку за 2,5 млн, которая 4 года тому назад стоила 1,5 млн рублей, достаточно странно. А китайские машины пока выглядят дорого. Что касается индекса роста цен на автомобили (иностранные и отечественные) с 2014 года, то, согласно исследованию drom.ru, средняя цена выросла на 149,2 %.

Аналогичная ситуация на рынке касается и жилья – уровень дохода падает, а цены продолжат расти (несмотря по трехлетнее затоваривание рынка.) Индекс стоимости жилья в Москве с 2018 по 2021 вырос с уровня 165 до 270 тыс. руб. за м2 – на 63 % (!) и сейчас снизился всего лишь до 255 тыс. рублей.

При этом вывоз капитала из России по-прежнему бьет рекорды – в течение 2022 года положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило – 227 млрд долл.

«Дело Гайдара» живет, экономическая суть политики за эти годы не изменилась. Никаких перспектив у сырьевой экономики нет.

Читали ли вы историков, что общество царской России (несколько поколений!) желало хоть как-то изменить «застой» того времени, чем очень умело воспользовались наши враги? Просматривая фото царской России, о потере которой кричат либералы всех мастей, мы видим уставшие и высохшие от жизни глаза крестьян, одетых в «тряпочную» одежду.

И именно потом эти доведенные до отчаяния люди будут в отмщение и до победного конца истреблять не только высшие, но и средние слои общества. А как жестоко – совсем варварски жутко были раскулачены кулаки. Но не они ли несколько поколений наживались на горе более бедных соседей? При этом весь высший и средний слой не только потерял свое имущество, но часто жизнь или Родину – при этом навсегда.

«Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле… многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые – без жителей…»
Исайя (5, 8–9)


А кто-нибудь из нынешней элиты перечитывает на ночь главный труд Ивана Ильина об уроках русской революции? Но «разруха» всегда в головах! Но у пятой колонны своя жизнь, и их мечты – вернуть все вспять. Кто-то хочет раскачать нашу лодку в третий раз.
Умейте читать знамения времени. Нынешние боевые действия и санкции не просто так.

Смысл этих процессов, на мой взгляд – суд нынешней системы и ее преобразование. Тот же процесс, который смел царскую Россию, идет и сейчас. Только у нас пока есть «подушка», опыт и традиции от СССР. Но история дает нам прекрасный шанс с учетом прошлых уроков пройти этот период за счет реформ «сверху», без потрясений «снизу».

Происходящее должно показать, что весь либеральный тренд истории, начатый тандемом Горбачев – Ельцин, был одной громадной, фатальной ошибкой, которая стоила нам потери нескольких десятков миллионов людей, огромных территорий, сфер влияния и многих триллионов долларов убытков и упущенной прибыли.

Люди, как и государства, испытываются судьбой – и лучшее отбирается – а худшее уходит в небытие.

Что будет с нами к 2025?

Ответ прост и очевиден: каждый либеральный цикл сменяется антилиберальным. Но нереформируемость системы и отсутствие обратной связи с народом – это верная предпосылка коренных перемен.
Автор:
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50 комментариев
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  1. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 04:22
    +2
    Ради интереса почитайте воспоминания Витте о "бескорыстном" Столыпина.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 05:04
      +10
      Цитата: Жгучая_Крапива
      Ради интереса почитайте воспоминания Витте о "бескорыстном" Столыпина

      У Витте со Столыпиным были очень неприязненные отношения, а посему его мемуарам верить никак нельзя...
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 05:11
      +13
      Россию спасёт реставрация советского социализма.

      Статья великолепная, и я согласен с автором, что марш Пригожина, в глубине своей, это следствие неких глубинных процессов в нашем обществе. А эти процессы могут стать тектоническими.

      Я против революции, но она может стать неизбежной, если не принять мер.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 05:52
        +11
        Да,статья-весьма интересна.Только я не стал бы ссылаться на Ильина..И да,"вагнеровцы" показали насколько шаткой является система,выстроенная Путиным.Надеюсь,он и сам это понял.А если не понял,то стране в один ,совсем не прекрасный момент ,может настать кирдык.Продадут и предадут
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 07:11
        0
        Без революции - добром буржуи награбленное ни за что не отдадут.. А наша нонешняя реинкарнация Николая II - вспомнила бы лучше тезис такого закоренелого монархиста как Солоневич: Император должен возглавить социалистическую революцию! Да кто его тогда слушал.. Увы - не станут и сейчас. Со всеми для себя вытекающими... Так ведь можно и разделить судьбу своего столь обожаемого прототипа..

        Вот давайте на секунду пофантазируем - Пригожин пошёл на Москву под Красным знаменем.. Декларировав целью возврат Советской власти.. Как думаете - что бы было? Как бы развивались события?
    3. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 05:38
      +4
      Витте гусь еще тот ... Да и вообще, мемуарам верить такое себе занятие ...
    4. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:49
      0
      . почитайте воспоминания о "бескорыстном" Столыпина.

      А кто без греха? Важно что у человека есть цель что-то сделать (не для себя)
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 04:39
    +6
    что и сделало США после двух мировых войн новой фабрикой мира и ведущей державой.
    + с 1865 года на территории Америки не было ни одной войны! В других войнах Америка только "бонусы" получала финансируя ту или иную сторону - а иногда и обои стороны конфликта!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:02
      +5
      мы завершаем либеральный экономический цикл
      «Дело Гайдара» живет, экономическая суть политики за эти годы не изменилась.

      И не меняется ! И не будет меняться, пока рулят ставленники гнезда ЕБН ! am
      1. andrewkor
        andrewkor Сегодня, 05:38
        +12
        В подтверждения Вашего тезиса приведу( не дословно) ответ ВВП, ещё 20 лет назад, на вопрос журналиста о том ,почему ельцинские деятели продолжают быть у власти,хотя и ограничено."Я дал слово Офицера не трогать Семью": ВВП.Я это видел воочию по телеку,на всю жизнь закрались некоторые сомнения в Гаранте.
        1. tsvetahaki
          tsvetahaki Сегодня, 06:31
          +7
          "Я дал слово Офицера не трогать Семью"

          Вроде он и присягу давал - аж два (если не три) раза... Как-то утряслось...
        2. paul3390
          paul3390 Сегодня, 07:14
          +4
          "Я дал слово Офицера не трогать Семью":

          Интересно - а когда он давал слово не трогать пенсионеров, это было уже какое-то другое слово? what Или он не считает себя обязанным держать его перед чернью? what
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 05:53
        +13
        Цитата: Uncle Lee
        мы завершаем либеральный экономический цикл
        «Дело Гайдара» живет, экономическая суть политики за эти годы не изменилась.

        И не меняется ! И не будет меняться, пока рулят ставленники гнезда ЕБН ! am

        И "люди, простые люди звонят и просят об этом" Валентину нашу Терешкову! smile
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:07
      0
      Цитата: Бонифаций
      с 1865 года на территории Америки не было ни одной войны!

      Забастовки были.
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 04:45
    +8
    Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил опубликовать списки уехавших «героев».


    Было бы интересно взглянуть на эти списки.

    Что будет с нами к 2025?
    Ответ прост и очевиден: каждый либеральный цикл сменяется антилиберальным.


    Большие сомнения в этом. Так просто либералы не отдадут рычаги.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:08
      +7
      Цитата: Бывший солда
      интересно взглянуть на эти списки.

      Мантуров, Ротенберг, Потанин, Медведев, зять Шойгу Столяров...
  5. U-58
    U-58 Сегодня, 04:56
    +2
    Достаточно хороший анализ ситуации с точки зрения "здравого" буржуина-демократа, болеющего за свою страну.
    Не со всем можно соглашаться, но основные элементы текущего момента развития страны (если это можно назвать развитием) описаны правильно. Так же верными можно признать и прогностические "намеки" автора, который в очередной раз напомнил нам на исторические прецеденты.
    Считаю, что главное, о чём можно прочитать "между строк"- предостережение о грядущей кровавой революции, в жернова которой автор попадать не желает.
    Солидарен с ним.
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 04:57
    0
    В свете того , что Госдеп открестился от пригожинского похода из-за опасений за судьбу нашего ядерного потенциала, приходят мыслишки , что Дмитрий Анатольевич наш будущий президент. sad
    1. Сергей28
      Сергей28 Сегодня, 05:08
      +11
      Упаси Г-ди от такого (таких) президентов.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 05:20
        +3
        Упаси Г-ди от такого (таких) президентов.

        Зря минусуете. Это не моё желание, а мой прогноз. Вы можете отменить дождь или восход солнца? sad
    2. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 05:20
      +10
      Не знаю кто будет следующим президентом, но крах нинешней системы управления на лицо. Полный развал, я даже боюсь представить что ждёт Россию в ближайшем будущем, но ни чего хорошего точно не ожидается. Личные и национальные (ни кому не подчиняющиеся армии), провалы в образовании и экономики, повальные коррупция, воровство, очковтирательство и все это на фоне войны с непонятными целями и задачами.... Ну не вижу я ни одного даже приемлемого выхода, на ум приходят только плохие и очень плохие варианты.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:15
        +3
        Цитата: Derbes19
        Ну не вижу я ни одного даже приемлемого выхода, на ум приходят только плохие и очень плохие варианты

        Если Гарант действительно чему-то научился, то страну ждет переход к социализму "сверху". Если нет, то ждите революцию 17 года. И социализм тов. И.В. Сталина выведет страну из тупика.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 07:07
          0
          это умная мысль, но абсолютно не имеюшая отношения к реальности.. к сожалению этого не будет.. ни социализма, ни Сталина.. а социализм сверху, разве когда-то, где-то был в истории?
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:12
      +3
      Цитата: Бывший солда
      Дмитрий Анатольевич наш будущий президент.

      Во сне такое не приснится.
  7. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:24
    +2
    Надуманные символы и знаки никак себя не оправдают.Чтобы понять себя, необходимо понять,из чего создано сейчас общество.Верх общества занимают люди, обеспеченные недвижемостью. Это и фабриканты, и аристократы, и та верхушка пишущей братии,которая и привела к таким делам.Народ превратился просто в зрителя.Вернее его превратили.Все нынешние суждения идут либо из Германии времен фашизма,либо из кадетских сочинений.Ничего никем нового не придумано.Живем старым багажом.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:29
    +3
    Цитата: Бонифаций
    с 1865 года на территории Америки не было ни одной войны! В других войнах Америка только "бонусы" получала финансируя ту или иную сторону - а иногда и обои стороны конфликта!

    Директор ЦРУ не стесняясь уже во всеуслышание заявляет о вербовке агентов среди недовольных Путиным и СВО в России...а это многотысячный контингент среди чиновников либералов и бизнесменов...каково belay.
    Теперь уже четко оформилась стратегия борьбы США с нашей страной за счет Украины.
    Корейский вариант...изматывания сил у обоих сторон...напоминает знаменитое изречение Трумэна...вообщем ничего нового.
    Будущее России целиком теперь зависит от исхода СВО... президенту Путину и его окружению это надо четко понимать.
    Проигрыш в СВО смерти подобен.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 07:12
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Проигрыш в СВО смерти подобен.

      соответственно нужен выигрыш.. а что будет выигрыш? не Киев.. уже озвучено, что нет..
  9. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 05:40
    +10
    Марш Пригожина ясно показал, что основные массы людей отнеслись в лучшем случае нейтрально, а то и с симпатиями к попытке переворота. Во всяком случае не видно было живых цепей или массовых протестов на пути следования колоны. В статье верно отмечено, что пока полки магазинов ломятся от любой еды. Настроения народа резко поменяются если полки опустеют или не будет денег купить еду. Вот тогда любой демагог будет иметь хорошие шансы толкнуть людей на бунт бессмысленный и беспощадный.
  10. Lapa
    Lapa Сегодня, 05:41
    +1
    Подавляющее большинство людей считают, что власть кто то отдает добровольно. Наивные.
    В тех же США бескровный опыт передачи власти существует всего 200 лет.
    Дай Бог России двести лет такого благоденствия.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 06:43
      +1
      Цитата: Lapa
      тех же США бескровный опыт передачи власти существует всего 200 лет

      Да нету там никакой передачи власти. Президент США это говорящая голова, а не глава государства. Посмотрите на Байдена - у него уже старческий маразм.
    2. Тихий Дон
      Тихий Дон Сегодня, 06:53
      +1
      Никто власть в США не передаёт , она , вне зависимости кто въедет в Белый дом , , один черт принадлежит буржуазии .
    3. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:15
      0
      Цитата: Lapa
      Подавляющее большинство людей считают, что власть кто то отдает добровольно. Наивные.
      В тех же США бескровный опыт передачи власти существует всего 200 лет.
      Дай Бог России двести лет такого благоденствия.

      Правящая группировка может сменить президента и не отдавая власти. В США 160 лет, столько же, сколько в России не существует крепостного права.

      Отсталость, дичь... И глупо тут рассуждать о каком-то благоденствии. Ещё Чехов писал :"Россия это два города. Москва и Питер. Остальное - колония"
  11. Галеон
    Галеон Сегодня, 05:42
    +12
    Начал читать статью, подумал, что это какая-то попытка честно разобраться в ситуации. Ну мало ли, возможно автор знает больше, чем другие. И вдруг:
    При этом рейтинг доверия президенту крайне высок – около 80%.

    Бабах по голове! Простите, дальше читать не смог. Если исходные данные неверны, выводы правильными никогда не будут. Ведь у президента рейтинг доверия не 80, а 88%! fool negative
    1. не тот
      не тот Сегодня, 06:57
      +2
      Странно...Всегда было 146.Процентов.Этого,как его... Доверия.
  12. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 05:49
    +8
    У автора каша в голове -с одной стороны "левый поворот" , с другой как бы не повторился 1917.Чем ему и прочим не угодил этот год не понятно - советская власть установилась достаточно бескровно , ну а то , что буржуазия и помещики не захотели отдавать "нажитое непосильным трудом " и развязали гражданскую войну , так вряд-ли могло быть по другому.В общем попытка и рыбку съесть и невинность капиталистическую соблюсти . Про рейтинг в 80% улыбнуло - что что , а проценты у нас рисовать насобачились , иной раз , войдя в раж , и 146% могут изобразить при случае.
  13. bober1982
    bober1982 Сегодня, 05:51
    0
    Статья очень сумбурная,со многими цитированиями уважаемых людей,чтобы по всей видимости,придать солидность.
    Например,великий князь Александр Михайлович приходился Николаю II не только двоюродным братом,но и членом масонской ложи,и его грозное предупреждение сделано довольно поздновато по времени,поэтому и выглядит нелепо.Необходимо добавить,что он и ему подобные,и сделали немало,чтобы самодержавие рухнуло.
    Что касается самого,так называемого марша справедливости,то если есть движущая сила в виде ЧВК,то всегда найдется и заказчик,в нашем случае - в Москве или Вашингтоне,и эти заказчики,к сожалению,остались на местах.То есть,угроза не миновала,зачисток не было.
  14. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 06:00
    +2
    Хм, некоторый сумбур мыслей автора слегка удивляет (ИМХО, осталось лишь несколько шагов до очередного изобретения Особого Пути - но этот дар читателям, вероятно, будет дан в следующей статье); но цифры и наблюдения конечно, впечатляют. Особенно вот это наблюдение: "Ответ прост и очевиден: каждый либеральный цикл сменяется антилиберальным."

    Но почему же автор игнорирует положительные тенденции? Вот, например, "ПМЭФ 2023" дает поводы для оптимизма.
    Повод номер1:

    https://youtu.be/Sw_O47I6lDw

    Повод номер2:

    https://youtu.be/k4AfeY2VkjM

    PS. И вообще, надо честно признать, что 2023 год - прекрасный год! Особенно по сравнению с 2024, 2025 и так далее, которые будут просто чудесными.

    PPS. И надо так же честно отметить роль автора в создании очередной реальности - "либеральный тренд истории belay , начатый тандемом belay belay Горбачев – Ельцин, был одной громадной, фатальной ошибкой" - перед глазами читателей.
    Нет, конечно же автору далеко до еще одного "срывателя покровов", он же "Бонифаций НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО", он же "лидер оппозиции", он же член Общественных советов от МО до Минобра и счастливого обладателя 680 000 000 руб. только из бюджета Москвы.
    Но автор настоящей статьи ИМХО, слишком умен, чтобы писать такие статьи "просто так", так что и он "придет к успеху", чувствуется хорошее перо.
  15. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:04
    -1
    Цитата: Галеон
    Ведь у президента рейтинг доверия не 80, а 88%!

    smile Да уж...Эрнст подсуетится будет 99.9999.....процентов...по зомбоящику.
  16. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 06:05
    -3
    Вряд ли можно меятеж Пригожина ассоциировать с серьёзными знаками всей России. Фактически Вагнер в подавляющем большинстве представляют выходцы с Украины. Действующие граждане, или недавно получившие российское гражданство, а также те кто родился в России, но остался тесно связан с Украиной. Эти люди, сменив страну, хотят привнести в Россию привычные им традиции, желают немедленных перемен, всего и сразу, а иначе зачем они приехали. Перемены в России идут и очень быстро, но их не замечают, на уровне кошелька, отсюда и недовольство. Переселенцы, потерявшие привычный уклад жизни хотят изменить российский уклад жизни, под их неопределенные фантазии. Зачастую это можно определить очень коротко - хочу красиво жить. Чтобы красиво жить, надо строить страну, но это трудно и скучно, а жить хочется здесь и сейчас. Фактически, России предлагают помайданить, по привычке, но россияне этого не понимают и не разделяют, отсюда и столько разговоров на тему.
  17. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 06:10
    +2
    Либерализм сменится антилиберализмом, ну ну ждите у моря погоды, автор утопист
  18. Комментарий был удален.
  19. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:20
    +2
    Большое спасибо автору за размышления. Ваш покорный слуга много лет размышлял над рисками, и даже написал книгу на эту тему, предлагаю ознакомиться:
    https://disk.yandex.ru/i/nrAS1MLdNrbzIw
    Однако выводы у меня сейчас такие:

    1. Ключевое противоречие сейчас не в форме присвоения.
    Поэтому "реставрация СССР" это иллюзорное решение. Основное противоречие изменение формы собственности не решит.

    2. Ключевое противоречие сейчас между индустриальной и компрадорской формами экономики.
    Узловая точка - способ вложения прибыли.
    Прибыль вывозится за рубеж либо вкладывается в проекты с быстрой окупаемостью.
    Чтобы решить основное противоречие, нужно не СССР восстанавливать, а вкладывать деньги в долгие проекты с планируемо малой прибылью.
    Это решение может быть достигнуто и в рамках социализма, и государственного капитализма.

    Но нужна плановая экономика, и контроль государства над банковой системой.

    3. Кризис непрофессионализма будет преодолён. В принципе, у нас достаточно эффективная система управления, в сравнении с другими странами. Главное сейчас - это грамотно поставить цели. Сейчас основная цель - развитие. Препятствием к развитию является стремление капитала иметь лёгкие деньги. Ограничить паразитические тенденции можно в рамках социализма, можно в рамках капитализма. Но именно социализм как раз не гарантирует эффективного развития. Застой может быть и при социализме.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:47
      0
      Кризис непрофессионализма будет преодолён.

      Это Вы правильно заметили. Непрофессионализм шагает по стране. Дефективные менеджеры с дипломами "мастеров администрирования" руководят практически всем. Бывают исключения когда человек с дипломом журналиста руководил космической отраслью, а российской армией и сейчас руководит строитель. Хотя Сталин вообще не имел диплома, но он обладал уникальной способностью к самообразованию и такого знающего руководителя страна после него не знала. У царской династии Романовых, начиная с Павла I, наследников престола специально готовили к правлению страной, причем отлично от образования других членов семьи.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 07:40
        +1
        Бывают исключения

        Минусовщики, а вы сарказм вообще не понимаете? Тяжелый случай...который раз сильно удручает уровень участников форума ВО.
  20. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:22
    +4
    При этом рейтинг доверия президенту крайне высок – около 80%.

    Это из какого пальца такой рейтинг высосан? у нас поселочек хоть и маленький, но при упоминании гаранта и его компашки, плюются и матерятся все. Мне кажется примерно такие же результаты и в остальной России (не в столицах).
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:46
      0
      Это из какого пальца такой рейтинг высосан?
      Из пальца политолога С.Маркова,но он ещё,подсосал,до 90% laughing
  21. роман66
    роман66 Сегодня, 06:33
    +1
    . Значительная часть элиты боится социально-политических перемен в России, имея на этот случай план Б (выезд и активы за рубежом),

    А может,, убивать уже??? Чтоб, каждый, знали, что нет другой судьбы, кроме как со страной??
  22. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 06:48
    +6
    Один высокопоставленный российский чиновник решил нанести ракетный удар по тыловой базе ЧВК Вагнер и запретил проводить расследование. Аргументируя тем, что это не мы. Бойцы Вагнера после 2х месячной борьбы с бандеровцев и чиновниками из МО РФ естественно обиделись. И пошли к ЦАРЮ правды искать. С бандеровцев все было понятно, тут наши, а там фашисты. А вот с российскими чиновниками с большими погонами все очень непросто, отличить белое от чёрного трудно, кругом одна серость беспросветная.
    В итоге коррупция, преступные приказы и просто уголовщина.
    Глупо на этом основании делать серьёзные социальные выводы.
  23. Eug
    Eug Сегодня, 06:58
    +3
    Как по мне, власть не решает глобальные проблемы общества, "ретушируя" их и делая вид, что решает. А половинчатость в решениях приводит не к компромиссу и примирению (хотя внешне- именно так все и ВЫГЛЯДИТ), а к тому, что довольных этими "решениями" нет - только СКРЫТО недовольные. Продолжающее накапливаться недовольство в итоге приведет (не дай Бог) к социальному взрыву, особенно если будут (а в этом сомнений нет) желающие его организовать...
  24. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:38
    0
    Боже мой, какая мешанина."Всё смешалось в доме Облонских"(с)"Гости,съезжались на дачу"(с) И реформы с верху и реставрация социализма.Угу,Награбив,"награбленное",кто-то решится его отдать.Не было случая в уголовный практике,что бы вор,возвращал наворованное,ограбленным.
  25. pavel.tipingmail.com
    pavel.tipingmail.com Сегодня, 07:50
    0
    Для начала надо определиться, кто является опорой государства. В царское время это должно было быть крестьянство, сейчас - семья с 3 детьми. Все преференции - семье в прямом смысле этого слова.