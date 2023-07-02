Так называемый «марш справедливости» – звонок для России

«Наш мир – мир символов и знаков.
Тяжкая судьба ждет тех,
кто, словно неграмотный, смотрит и не видит,
и как глухой, слушает и не слышит».
Св. Николай Сербский «Проповедь о человеческих судьбах»
Тяжкая судьба ждет тех,
кто, словно неграмотный, смотрит и не видит,
и как глухой, слушает и не слышит».
Св. Николай Сербский «Проповедь о человеческих судьбах»
Итак, последствия «марша Пригожина» продолжаются: но уже в чисто экономической плоскости. Курс доллара с 25 июня подрос до 86 руб./долл., но напряженность не спадает. Как заявил замглавы ЦБ Заботкин, ключевую ставку могут повысить на ближайшем заседании, хотя она не менялась с сентября прошлого года – 7,5 %. ЦБ хочет обезопасить валютный рынок от атак спекулянтов, но рост ставок неизбежно «подрежет» хороший старт российской экономики в этом году.
Как передает Reuters, председатель наблюдательного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Андреа Энриа рекомендовал банкам еврозоны, сохранившим бизнес в России, как можно скорее покинуть страну для дальнейшего снижении своих рисков. Это свидетельствует, что иностранный капитал после марша повысит оценку своих рисков в России.
Ходят упорные слухи, что в субботу происходил массовый исход чиновников и бизнесменов из России, что привело к резкому росту стоимости авиа и ж/д билетов.
Список отличившихся имеется в Интернете, многие имеют личные самолеты. И это в тот момент, когда эти люди должны были исполнять свою работу здесь, укрепляя страну.
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил опубликовать списки уехавших «героев». Ряд «толкователей» происшедшего полагают, что данный рейд был предпринят, чтобы одна группировка в элитах получила свои преимущества, на это же и указывают масса странностей во время марша. Эти же спикеры муссируют слухи о переменах в руководстве ВС РФ.
Интересно, что во время встречи с военнослужащими президент России сделал заявление, которое особенно интересно. По словам главы государства, костяк руководства ВС РФ в будущем должен формироваться из тех, кто должным образом проявил себя в боевой работе, включая и авиационную составляющую. И это может быть намеком на некие перемены, которые давно назрели.
Что испугало сбежавших?
Так что же так испугало «бегунов», основных бенефициаров «буржуазного» римейка 1991–1992 гг.? Историческая память, страх повторения событий 1917 года, боязнь «красного реванша». Хотя очевидно, что сценарий 1917 года в явном виде невозможен: полки магазинов ломятся от любой еды. Царская Россия пала за несколько дней, всемогущий СССР во время событий ГКЧП августа – также за три дня. Элита России всегда долго тормозит необходимые перемены, и они происходят неконтролируемо мгновенно в виде бифуркации. И «марш Пригожина» (почти ГКЧП-2) показал такую возможность.
Эти события свидетельствуют, с моей точки зрения, о следующем:
1. Значительная часть элиты боится социально-политических перемен в России, имея на этот случай план Б (выезд и активы за рубежом), что было реально и показано (ранее – только слова). В Интернете ходят списки наших крупных чиновников со вторым гражданством – и это совершенно ненормально. Правда, с этим сейчас проблемы, в ЕС и США наших не ждут.
2. СВО и его результаты, а также либеральный экономический курс продолжает раскалывать страну. Первые признаки появились в момент объявления мобилизации, когда, по данным Forbes, страну покинуло около 0,7–1 млн человек, в основном молодых, активных и состоятельных людей.
Но это не всё.
3. Мы имеем полное разочарование свободным рынком по американским лекалам. Как показывают данные соцопросов (сентябрь 2022 г.), почти две трети россиян (62 %) симпатизируют социализму, и это максимум за всю историю опросов. Согласно данным ВЦИОМ на конец 2022 года: почти 50 % россиян хотят восстановления СССР, а 58 % граждан сожалеют о его распаде. По данным мониторинга Института психологии РАН: около 80% населения РФ дают негативную оценку сценарию «инерционного» экономического развития, который, по их мнению, ведет страну в тупик. При этом рейтинг доверия президенту крайне высок – около 80%.
4. Долгое время по каким-то загадочным причинам Пригожину позволяли критиковать нашу систему, к недостаткам которой он, прежде всего, относил коррупцию и зеркально с ней связанную неэффективность чиновников. Кто-то говорил, что это «же не спроста».
Да, и это правда, если кто-то «кормится» от своего места в государстве, эффективно он работать на него не сможет. Как мудро писал П. Столыпин:
«Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу».
Если чиновник поставлен, чтобы контролировать финансовые потоки, что и делают наши уважаемые «эффективные менеджеры», то профессионалы тут не нужны. У них другая задача.
Зато есть преданность, но для успеха ее мало. А этот путь – лучший способ развалить государство. Поэтому у нас появился в 2007–2012 известный «гражданский министр» обороны, бывший налоговик; мы остались без отечественной гражданской авиации; армии не хватало беспилотников, выявились проблемы с численностью группировки спутников в их военной части, просрочены периоды в строительстве космодрома и многие другие проблемы, которые СВО выявила как лакмусовая бумага. И этот «персональный» список можно продолжить.
5. Критика недостатков системы и успехи в Бахмуте подняли популярность Пригожина до небес, и он почувствовал себя «обличителем». И многие поддержали его и продолжают симпатизировать. Хотя на его сторону явно никто не перешел, но факты его дислокации в Ростове и отношение к нему населения и военных показывают, что есть реальная проблема, и эта проблема социумом осознается.
Общество не устраивает экономический курс «эффективных менеджеров», превращающих страну в сырьевой карьер, народ не устраивает низкий уровень жизни в стране, особенно для его многомиллионной реально бедной части.
6. Конечно, можно продолжать управлять страной методами «управляемой демократии», но она, как и политика царского правительства, приведет страну к смуте. У власти должна быть обратная связь с народом, нужна реальная, а не «мифическая» оценка реакции народа на ее действия. Что-то не так – нужны перемены. Нереформируемость любой системы – главная причина ее краха.
Также серьезен раскол в элите, где «силовая и патриотическая часть» видит проблемы, которая создает либеральная, прозападная часть, посаженная во времена Б. Ельцина. И ситуация в СВО, оставление территорий в ходе кампании 2022 года подталкивают отдельные группы к сценарию «Февраль-2» (1917), на который, собственно, и рассчитывает Запад.
7. Философ И. Ильин писал:
«Абсолютная справедливость неосуществима; но у всех граждан должна быть живая уверенность, что справедливость ищется искренно, все народно и правительственно».
Творцы управляемой демократии восприняли этот тезис не как уверенность, а как создание иллюзии уверенности. Обещания и планы не тождественны (а часто и обратны) их результатам, но могут быть иллюзорным капиталом, используемым при управлении государством. Чего только стоят карманные спикеры и «толкователи» с их домыслами, что сделает власть. Но они же не власть. Но «пипл хавает» – и отлично. И речи власти, в которых каждый услышит свое, коммунист – патриотическое, либерал – либеральное, адресованы сугубо избранным.
8. С точки зрения долгосрочных целей Запада, майданный переворот на Украине 2014 года – роковая и глупейшая ошибка. Если бы Украина сохранила более нейтральный статус, Россия до сих пор оставалась бы на более нейтральном курсе. Однако события «болотного протеста» 2011–2012 года выявили крайне низкий ресурс либерального курса. Его «замыливание» на фоне событий «Русской весны» 2014 года, с последующим патриотическим подъёмом, санкциями продлили жизнь системы на достаточный срок.
Видел в Интернете мем: «Больше перемен, чтобы не было никаких перемен». Прекрасный лозунг. Но никто на земле долго не живет и, как показывает русская история, всякий тезис сменяется антитезисом, подтверждая гениальный закон диалектики Гегеля. Либеральный курс Александра II вместе с политикой «открытых дверей» для Запада сменился антилиберальным «кошмаром» Александра III, либеральный римейк политики Николая II, превращавшего (пусть и невольно) Россию в полуколонию Запада, сменился жестким курсом И. Сталина, создавшего СССР как крупнейший антизападный проект и первую и единственную в мире социальную экономику.
В 1992 году Б. Ельцин говорил о благословении Америки, и мы встретили все прелести капитализма в виде шоковой терапии. Но уже в 2007 году Путин произнес свою мюнхенскую речь: и вот в 2008 году мы принуждаем Грузию к миру, в 2014 году началась «Русская весна», «Крым наш», в 2022 году – СВО; и Россия возвращает себе часть своих исконных земель, исправляя ошибки Ленина. Коммунистический курс был достаточно продолжительным – 74 года, и он четко показывает предпочтения Русской цивилизации.
Нынешнему циклу, считая с 1985 года – 38 лет, и в 2025 году ему может исполниться ровно 40 лет. А Россия меняет свои государственные оболочки как перчатки с печальной регулярностью.
9. Операция «рейд Пригожина» могла исполнить роль управляемой «прививки» от новой оранжевой революции, как, собственно, и «болотные протесты». Посмотрите: вот оно было и вот оно кончилось. И как в сказке про «нерадивого сторожа», в третий раз кричавшего «пожар», никто не придет. А может быть, и просто поводом для ожидания перемен.
10. Согласно концепции английского историка А. Тойнби «Вызов-Ответ», любое государство развивается в условиях противоречий, которые рано или поздно необходимо преодолевать, в противном случае цивилизация испытывает надлом и крах. По его мнению, надлому соответствует неправильные действия элит, а также духовно-нравственный кризис общества.
Наша история весьма четко подчиняется закону Тойнби: царская Россия рухнула, проиграв в первой мировой войне; а СССР смог построить империю №2, альтернативу США, которая победила во Второй мировой войне. Многочисленные задачи, не выполненные царской Россией, вполне успешно смогли решить большевики, совершив второй «большой скачок» после Петра I. И этот же закон вполне четко определит будущее нашей страны в период до 2025 года, благо не выполненных задач накопилось просто море.
11. Россия на пороге перемен, и кто жил в 80–90-е, это прекрасно понимают. Как показывают сухие цифры и настроения общества, мы завершаем либеральный экономический цикл, в целом оказавшийся тупиковым. СВО, конфликт с Западом и санкции – это знамение времени, инструмент судьбы, четко обнажающий противоречия в стране, наши ошибки, но и показывающий наши перспективы.
При отказе от «инерционного» курса Россия вполне могла бы стать третьей экономикой мира и частично восстановить Российскую империю. И это – единственное решение проблемы обеспечения нашей безопасности и экономического суверенитета. Любые попытки законсервировать сырьевой курс приведут к еще большим потрясениям. «Марш справедливости» – звонок для России.
12. Многие предупреждают нашу власть, что американцы будут делать всё в направлении смуты в России, и опыт у них просто огромный. Несмотря на то, что народ не поддержит этот процесс, отдельные группы его могут поддержать, и раскол будет только расти. Вопрос в фигуре, которая будет выкинута на поверхность.
13. Известный политолог С. Марков написал:
«Да, сейчас путч не удался. Но у путчей есть фундаментальные причины. И если причины остаются, то путч повторится. И может быть успешным. А жители России увидели, что страна чуть не рухнула в кризис. И все поняли, что власть должна менять свою политику очень серьезно. И власть увидела, что она должна менять свою политику. Что не «всё идет по плану». Но как менять? Ответа на этот вопрос нет».
Ответ, безусловно есть, надо делать поворот «влево», используя огромный позитивный опыт СССР, но некоторые элиты все равно рассчитывают на план Б – главное вовремя уехать.
15. Все страны, которые стали лидерами экономического развития – Англия, США, СССР, ФРГ, Япония, Южная Корея, КНР – шли только одним путем – развивали собственное промышленное производство, создавая богатство за счет добавленной стоимости.
Во многих странах всегда существовал конфликт между элитами сырьевого (сельскохозяйственного) сектора и «промышленниками». В период гражданской войны в США как раз южане (плантаторы) хотели вести США по аграрному пути, но северяне понимали, что им нужно идти по пути промышленной революции Англии, что и сделало США после двух мировых войн новой фабрикой мира и ведущей державой.
Другой пример – Российская империя, которая так не смогла провести достаточную индустриализацию, убрав лишнюю крестьянскую рабочую силу в промышленный сектор. Зато эту задачу успешно решил И. Сталин, сделав СССР второй державой мира.
Ещё пример – богатая «аграрная» Аргентина, которая после Великой депрессии столкнулась с экономическими проблемами. В 1940 году министр финансов Ф. Пинедо предложил проект развития промышленности («план Пинедо»), который однако (!) был отвергнут из-за упорного сопротивления представителей землевладельческой олигархии, они увидели в нем опаснейшую угрозу их господству, опиравшемуся на экономику, где ведущую роль играло земледелие, животноводство и внешняя торговля товарами этих отраслей хозяйства. Таким образом «плантаторы или южане» в Аргентине победили. И она не стала Южной Кореей. Так и мы за эти 30 лет не стали третьей экономикой мира, а вполне могли бы. Нефть, газ и зерно – это наше всё.
Что касается России, то пионером выступил Петр I, который первым взял курс на индустриализацию страны. Второй большой скачок сделали коммунисты: в результате индустриализации, научной и технической революции СССР овладел практически всеми передовыми технологиями, допустив отставание только в бытовом секторе и вычислительной технике, лидируя в таких отраслях как атомная, космическая, тяжелая промышленность, образование, наука, вооружения и т. д.
По данным из книги Василия Симчеры и ГКС, в период царствования Николая II было построено только 147 новых крупных предприятий. Но если в период созидания СССР 1922–1984 гг. было создано около 43 320 предприятий, то за период правления Бориса Ельцина закрыто (!) около 30 тысяч. Без комментариев.
Точно такая же ситуация и у нас в современной России, когда уже «сырьевые бароны», поддерживаемые пятой колонной и их зарубежными кураторами, упорно не дают развиваться нашей промышленности. Они боятся, что экономический успех страны выдвинет другую элиту и лишит их власти. Они также страшатся нашей победы в СВО, которая только подстегнет эти процессы. Об этом четко свидетельствуют их «подковерная» активность, стартовавшая с переговоров в Стамбуле. Реформы 90-х начались с шоковой терапии, которая уничтожила нашу промышленность и превратила нас в рынок иностранных производителей и Китая. Помните знаменитую фразу «мы все можем купить за рубежом».
И вот на воскрешённом заводе «Москвич» почему-то должны собираться китайские, а не собственно русские разработки. А в регионах негде работать. И это корень проблемы. Нет промышленности – нет богатства, нормальных рабочих мест, отсюда демографические проблемы, запущенность несырьевых регионов, снижение численности населения, высокая бедность, низкая рождаемость.
Но страны «золотого миллиарда» зорко следят, чтобы в их клуб не попали конкуренты. И в этом основная роль МВФ, Всемирного банка и ВТО, чьи кураторы возглавляют в России либеральный финансовый блок и надзирают, чтобы все было как раньше.
Кто только ни предупреждал императора Николая II, что страна катится в пропасть – философы, ученые-экономисты, депутаты Думы, генералы, дипломаты, послы и даже члены царской семьи. Известно, что Великий князь Александр Михайлович предлагал следующее:
«Чтобы избежать катастрофы, необходимо было изменить принцип управления страной, призвав к власти тех, кто пользовался доверием людей...
Как это ни страшно, но правительство... подготовляет революцию... употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных...»
Как это ни страшно, но правительство... подготовляет революцию... употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных...»
(из обращения к императору Николаю II 4 февраля 1917 года).
События революции 1905 года были страшным шоком для элиты того времени. Весь XIX век дворянство и помещики тянули из народа все соки. Но народы, в первую очередь крестьянство, терпели. Терпели освобождение от крепостного права, которое вылилось в экономическое порабощение ради паразитической элиты. Терпели аграрный кризис конца 1870-х – начала 1880-х годов. С. Ю. Витте называл крестьянскую общину главной опорой порядка. И лишь голод 1891 года стал менять ситуацию. Но после 1905 покатило как снежный ком, и остановить не получилось.
Ф. Д. Рузвельт: «Не стоит ждать от миллионов нуждающихся вечного молчаливого терпения». Он же давал политикам простой совет: «Избери дорогу и попытайся пройти по ней. Если она не верна, признай это честно и постарайся пройти по другой… Но прежде всего не будь пассивным…»
События последних лет показывают, что среди окружения элит как класс отсутствуют эксперты, которые могли бы оценивать реальные риски системы.
Подведем итоги прошлого
Несколько ключевых цифр: жизнь – это не всегда то, что нам показывают по телевизору. По итогам 2022 года превышение уровня ВВП России над показателем 1991 года составило всего лишь 30 %! Среднегодовая динамика прироста ВВП России за либеральный период составила менее 1 % – это крайне низкие темпы развития. За тот же период ВВП Китая вырос в 14,5 раза (!), а мировой ВВП – 2,5 раза.
Место России в мировой экономике снизилось: с 4,8% в 1990 опустилось по итогам 2022 года до 2,87 %: это минимальный показатель с 1998 года.
Росстат сообщил о снижении численности населения России в 2022 году на 555 тыс. человек, до 146,4 млн человек: сокращение идет 5 лет подряд.
В 2022 году стало понятным, что мы пока не сможем вернуться к уровню доходов 2013 года.
Покупать европейскую легковушку за 2,5 млн, которая 4 года тому назад стоила 1,5 млн рублей, достаточно странно. А китайские машины пока выглядят дорого. Что касается индекса роста цен на автомобили (иностранные и отечественные) с 2014 года, то, согласно исследованию drom.ru, средняя цена выросла на 149,2 %.
Аналогичная ситуация на рынке касается и жилья – уровень дохода падает, а цены продолжат расти (несмотря по трехлетнее затоваривание рынка.) Индекс стоимости жилья в Москве с 2018 по 2021 вырос с уровня 165 до 270 тыс. руб. за м2 – на 63 % (!) и сейчас снизился всего лишь до 255 тыс. рублей.
При этом вывоз капитала из России по-прежнему бьет рекорды – в течение 2022 года положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило – 227 млрд долл.
«Дело Гайдара» живет, экономическая суть политики за эти годы не изменилась. Никаких перспектив у сырьевой экономики нет.
Читали ли вы историков, что общество царской России (несколько поколений!) желало хоть как-то изменить «застой» того времени, чем очень умело воспользовались наши враги? Просматривая фото царской России, о потере которой кричат либералы всех мастей, мы видим уставшие и высохшие от жизни глаза крестьян, одетых в «тряпочную» одежду.
И именно потом эти доведенные до отчаяния люди будут в отмщение и до победного конца истреблять не только высшие, но и средние слои общества. А как жестоко – совсем варварски жутко были раскулачены кулаки. Но не они ли несколько поколений наживались на горе более бедных соседей? При этом весь высший и средний слой не только потерял свое имущество, но часто жизнь или Родину – при этом навсегда.
«Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле… многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые – без жителей…»
Исайя (5, 8–9)
А кто-нибудь из нынешней элиты перечитывает на ночь главный труд Ивана Ильина об уроках русской революции? Но «разруха» всегда в головах! Но у пятой колонны своя жизнь, и их мечты – вернуть все вспять. Кто-то хочет раскачать нашу лодку в третий раз.
Умейте читать знамения времени. Нынешние боевые действия и санкции не просто так.
Смысл этих процессов, на мой взгляд – суд нынешней системы и ее преобразование. Тот же процесс, который смел царскую Россию, идет и сейчас. Только у нас пока есть «подушка», опыт и традиции от СССР. Но история дает нам прекрасный шанс с учетом прошлых уроков пройти этот период за счет реформ «сверху», без потрясений «снизу».
Происходящее должно показать, что весь либеральный тренд истории, начатый тандемом Горбачев – Ельцин, был одной громадной, фатальной ошибкой, которая стоила нам потери нескольких десятков миллионов людей, огромных территорий, сфер влияния и многих триллионов долларов убытков и упущенной прибыли.
Люди, как и государства, испытываются судьбой – и лучшее отбирается – а худшее уходит в небытие.
Что будет с нами к 2025?
Ответ прост и очевиден: каждый либеральный цикл сменяется антилиберальным. Но нереформируемость системы и отсутствие обратной связи с народом – это верная предпосылка коренных перемен.