Главком ВСУ Залужный рассказал о сложностях контрнаступления главе Комитета начальников штабов ВС США

По утверждению главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, он провел телефонную беседу с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Об этом написал сам Залужный (или кто-то за него) в своем Telegram-канале.
Украинский военачальник подчеркнул, что рассказал генералу Милли о ситуации на фронте, включая сложности контрнаступления. Залужный считает, что ВСУ якобы «удалось перехватить стратегическую инициативу». Но генерал отметил, что российские войска оказывают мощное сопротивление. Вероятно, именно это обстоятельство, по мнению Залужного, и является одним из препятствий к успешному контрнаступлению.
Естественно, главком ВСУ поднял вопрос и о нехватке определенных видов вооружений, военной техники и боеприпасов у украинских формирований. По утверждению Залужного, сейчас выросла потребность в средствах разминирования, а у ВСУ с ними большие проблемы.
Отметим, что ранее генерал Залужный перестал появляться на публике и в медийном пространстве. Это дало основания многим СМИ и блогерам рассуждать о том, что генерал мог быть ликвидирован или тяжело ранен во время одного из российских ракетных ударов. Но в конечном итоге Залужный вроде как стал появляться в медийном пространстве, хотя некоторые аналитики отмечают странный внешний вид генерала.
Примерно такая же история произошла и с начальником украинской военной разведки генерал-майором Кириллом Будановым – он пропал из медийного пространства после удара ВС РФ по штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве, а потом появился, но, судя по кадрам, у молодого генерала теперь не все в порядке со здоровьем.