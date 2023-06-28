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Главком ВСУ Залужный рассказал о сложностях контрнаступления главе Комитета начальников штабов ВС США

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Главком ВСУ Залужный рассказал о сложностях контрнаступления главе Комитета начальников штабов ВС США

По утверждению главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, он провел телефонную беседу с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Об этом написал сам Залужный (или кто-то за него) в своем Telegram-канале.


Украинский военачальник подчеркнул, что рассказал генералу Милли о ситуации на фронте, включая сложности контрнаступления. Залужный считает, что ВСУ якобы «удалось перехватить стратегическую инициативу». Но генерал отметил, что российские войска оказывают мощное сопротивление. Вероятно, именно это обстоятельство, по мнению Залужного, и является одним из препятствий к успешному контрнаступлению.

Естественно, главком ВСУ поднял вопрос и о нехватке определенных видов вооружений, военной техники и боеприпасов у украинских формирований. По утверждению Залужного, сейчас выросла потребность в средствах разминирования, а у ВСУ с ними большие проблемы.

Отметим, что ранее генерал Залужный перестал появляться на публике и в медийном пространстве. Это дало основания многим СМИ и блогерам рассуждать о том, что генерал мог быть ликвидирован или тяжело ранен во время одного из российских ракетных ударов. Но в конечном итоге Залужный вроде как стал появляться в медийном пространстве, хотя некоторые аналитики отмечают странный внешний вид генерала.

Примерно такая же история произошла и с начальником украинской военной разведки генерал-майором Кириллом Будановым – он пропал из медийного пространства после удара ВС РФ по штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве, а потом появился, но, судя по кадрам, у молодого генерала теперь не все в порядке со здоровьем.
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8 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:28
    +2
    Министр Шрёдингера. Надо бы и Зелю сделать таким, будет раз в месяц докладывать Бидону в фейсбуке
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:32
    +1
    Фашисткие вонючки. Бейте их, парни.........
  3. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 21:32
    +1
    ИИ и анимацию в массы!? Куклы с лицом человека и имитирующие мимику уже есть. Интересно когда появится голографическое изображение Залужного и других пострадавших руководителей окраины. Им там ни Маск случайно помогает в сфере высоких технологий? Начал со связи, а теперь перешёл на видеоимитацию!?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:48
      +2
      Вам что, мало двух беспилотных президентов - один в США, другой на Окраине? Ну первый ладно, на перфокартах, а второй-то точно - на героине и беспроводном управлении от ИИ, воспитанного детской игрушкой "Ну погоди". Это где волк из угла в угол мечется и яйца ловит. Ну этот так же - только вместо яиц - баксы, холопу яйца не нужны - для скорости бега отчекрыжили
  4. Garris199
    Garris199 Сегодня, 21:41
    +1
    Все просчитали НАТОвцы, про мины елки-палки только забыли. Ну кто бы мог подумать, что у русских мины есть и они умеют ими пользоваться…?
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:45
    +2
    Полутрупы-" докладывают". Презедент- наркоту в оборот вводит. Святыни- продают. Веру- продали. Память предков- продали. Остальные- бегут на мясные штурмы. Зачем этой нации- государство? Скоро превратятся в " евро- цыган"- без страны,без флага,без религии. И поделом! Никакой жалости.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:03
    0
    Залужный считает, что ВСУ якобы «удалось перехватить стратегическую инициативу». Но генерал отметил, что российские войска оказывают мощное сопротивление

    - Кум, я медведя поймал!
    - Так тащи его сюда...
    - Таки он меня не пускает...((
  7. garik77
    garik77 Сегодня, 22:31
    0
    Залужный с того света вещает? Медиумом стал? laughing