Как горячие балканские парни начали войну из-за турецкого наследства

Македонско-Одринский корпус болгарских войск, состоящий полностью из добровольцев
Предыстория. Балканский союз
Балканский кризис был связан с несколькими предпосылками.
Во-первых, это кризис Османской империи. Турция была «больным человеком Европы», и Балканские государства претендовали на её наследство.
Во-вторых, элиты Балканских государств строили свои «великие» державы. Они имели старые исторические и территориальные споры между собой.
В-третьих, все великие державы – Австро-Венгрия, Германия, Россия, Англия и Франция вели в регионе свою игру, поддерживая свои фигуры. Всё это превратило Балканский полуостров в «пороховой погреб» Европы.
Итало-турецкая война 1911 года, в которой Италия разбила Турцию и захватила османские области Триполитанию и Киренаику (Ливия), архипелаг Додеканес, показала соседям крайнюю слабость Османской империи. Балканские государства решили создать антитурецкий союз.
Русская дипломатия поддерживала этот проект, который хотели направить не только против Турции, но и против германского блока. Петербург опасался, что Австро-Венгрия начнёт захваты в западной части Балкан. Союз Болгарии и Сербии вынуждал Австро-Венгрию формировать южный фронт, отвлекая силы от России.
Англия и Франция также были заинтересованы в Балканском союзе, направленном против Австро-Венгрии и значит Германии. Также британцы и французы подставляли Россию под удар: Балканские славянские державы рано или поздно начали бы войну, вовлекая в неё русских. Лондону и Парижу нужно было стравить русских и германцев.
Петербург попытался привлечь к Балканскому союзу и Турцию. Однако турки боялись России и Балканских государств. Кроме того, Стамбул довольно быстро становился протекторатом Германской империи. Младотурки, придя к власти, начали с жестокого подавления национально-освободительного движения в Македонии и других областях. С другой стороны, Болгария и иные Балканские государства не желали союза с турками. Они хотели её раздела.
Подготовка Балканскими государствами войны с Турцией имела, с одной стороны, справедливый характер. Это была историческая, национально-освободительная борьба за освобождение балканских славянских и христианских народов от турецкого ига. С другой стороны, война была вызвана большой игрой великих держав и амбициями местных элит.
В 1912 году был сформирован Балканский союз. В его основе были болгаро-сербский договор о взаимопомощи (март), дополненный военной конвенцией (май). Секретное приложение предусматривало общее выступление Сербии и Болгарии против Турции и совместный раздел Македонии. Сербия должна была выставить от 100 до 150 тыс. солдат, Болгария – 200 тыс. София после долгих споров с Белградом согласилась на установление «спорной зоны» в Македонии, судьба которой подлежала арбитражу России. В мае был заключен болгаро-греческий союз, в сентябре было достигнуто болгаро-черногорское соглашение об участии Черногории в войне.
При этом македонский вопрос стал фундаментом будущего конфликта между союзниками. На Македонию претендовали сразу Болгария, Греция и Сербия. Уступать никто не собирался.
Ещё одним спорным вопросом был албанский. Сербия претендовала на Албанию, чтобы получить выход к морю. Против этого выступала Австро-Венгрия и Италия, которые сами хотели расширить свою сферу влияния за счёт умирающей Османской империи и получить господство в Адриатике. Также Сербия считалась прорусской, что вызывало неприятие западных держав. Положение осложнялось и тем, что на южную часть Албании претендовали и греки. Также греческая верхушка вынашивала проект возрождения «Великой Греции», претендуя на Константинополь, западную часть Анатолии.
Фердинанд I, царь Болгарии, правивший страной во время Балканских войн и во время Первой мировой войны
Первая Балканская война
Петербург надеялся с помощью Балканского союза удержать на Балканах существующее положение и пресечь потенциальную экспансию Австро-Венгрии на юг. Балканский союз должен был оказать сдерживающее давление на Вену. Однако всё вышло иначе. Горячие балканские парни хотели войны и дележа «турецкого наследства». На Балканах было неспокойно. Албанию лихорадило. Македония кипела. Турки учинили там резню.
София решила, что пора начать наступление. Осенью 1912 года Балканские государства начали конфликт: они потребовали от Турции обещанных реформ в Македонии. Причём радикальных, дававших Македонии автономию. Турки уклонялись, хитрили и лавировали.
Петербург пытался охладить пыл болгар и сербов. Не хотела войны в этот момент и Австро-Венгерская империя. В это время военная партия в Вене была ослаблена отставкой Конрада фон Гетцендорфа. Венский двор опасался, что захват Новобазарского санджака вызовет противодействие России и Италии. Австрийцы боялись войны, «их лоскутная империя» трещала по швам. Однако усилия России и Австро-Венгрии остановить войну оказались тщетными.
В начале октября 1912 года на турецко-черногорской границе начались стычки. 8 октября 1912 года, когда русский министр иностранных дел Сазонов находился в Берлине, делая заявления об «обеспечении мира на Балканах», официальный представитель Черногории Пламенац сообщил турецкому министру иностранных дел, что Черногория объявляет войну Порте, после чего он покинул Константинополь. 9 октября черногорские войска перешли в наступление. 17 октября войну Турции объявили Сербия, Болгария и Греция.
Решающие бои развернулись в Восточной Фракии. Болгары разгромили противника в битве при Кирк-Килисе (Лозенград) и осадили Эдирне-Адрианополь. В конце октября – начале ноября турки были разбиты у Люлебургаза (Аркадиополь) и откатились к Чаталджинской оборонительной линии в 35–40 км от Константинополя. 17–18 ноября болгары штурмовали Чаталджинскую позицию, но турки отбились. В Македонии, Албании и Эпире успешно наступали сербы, черногорцы и греки. Сербы, взяв вверх при Куманове, заняли Скопье и Битоль, вышли к Адриатическому морю и вместе с черногорцами осадили Шкодер. Греки, очистив от врага Эпир, блокировали Янину и 9 ноября заняли Салоники.
Россия спасает Турцию от раздела
В итоге турецкая армия потерпела быстрое и сокрушительное поражение. Армии Балканских государств захватили большую часть европейской Турции, угрожая захватом Константинополя. Перспектива полного разгрома и развала Османской империи вызвала опасение великих держав.
В России широкая общественность радовалась победам «братушек». Но правительство опасалось, что появление болгарской армии у проливов вызовет вмешательство великих держав, что уже нарушало национальные интересы России. Кроме того, Кобургская династия и лично болгарский царь Фердинанд не вызывали доверия. Поэтому Петербург требовал от Софии приостановить наступление на Константинополь и проявить умеренность.
Франция и Британия не были против появления болгарских и греческих войск в Стамбуле. Пуанкаре уговаривал Петербург не мешать болгарам наступать на Константинополь. Великие державы направили свои эскадры в Эгейское море, ближе к Дарданеллам. Антанта готовилась к разделу «турецкого наследства». Появился проект нейтрализации проливов и Константинополя под международным контролем. Очевидно, что это был антирусский проект. Поэтому Россия привела в боевую готовность Черноморский флот.
Австро-Венгрия, которая была обеспокоена появлением сербов на берегах Адриатического моря, также оказала давление на Балканские державы. В начале войны в Вене и Берлине надеялись на успех турецкой армии. Успехи балканских армий встревожили германцев. Австрийцы начали частичную мобилизацию армии и сосредоточили крупные силы на границе Сербии и в Галиции, на случай вмешательства России. Вена требовала от сербов вывести войска с Адриатического побережья, угрожала. Германия поддержала союзника. В Берлине считали, что Россия и Франция не готовы к войне, и момент удачный, чтобы спровоцировать большую войну. Берлин и Вена согласовали планы на случай европейской войны.
Петербург поддерживал планы Белграда, но не был готов к войне. Поэтому русское правительство советовало сербам уступить и не доводить дело до войны с Австрией. Франция, наоборот, уверенная в своих силах и ободренная успехами болгарской и сербской армий, занимала воинственную позицию. Пуанкаре предлагал не уступать австрийцам. Французский генштаб ещё до начала войны сделал вывод, что вторжение Австро-Венгрии на Балканах вызовет всеобщий конфликт, который будет начат в неблагоприятных для Тройственного союза условиях. Силы Австро-Венгрии в значительной мере будут связаны на Балканском театре, что ослабит германцев на главных театрах в Лотарингии и Польше. Это даёт Антанте наибольшие шансы на успех.
Таким образом, если Россия желала мира, то германский блок и Франция были уже готовы начать большую войну.
Ещё 3 ноября 1912 года Турция попросила у великих держав принять мирное посредничество. После того как болгары не смогли прорвать оборону противника на подступах к столице, 3 декабря 1912 года было подписано перемирие.
Болгарская пехота у крепости города Адрианополя
Продолжение следует…