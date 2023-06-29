Президент Белоруссии подписал закон о ратификации протокола соглашения с Россией о региональной группировке войск

Белорусский президент Александр Лукашенко поставил свою подпись под законом о ратификации протокола российско-белорусского соглашения, предусматривающего создание и деятельность региональной группировки войск (РГВ).Сам документ основывается на договорённостях о региональной безопасности в военной сфере, которые были достигнуты ещё в 1997 году. Подписание договора министрами обороны стран Союзного государства состоялось в декабре прошлого года в белорусской столице.Закон предусматривает совершенствование правовой базы сотрудничества в военной сфере между РФ и РБ, финансирование проведения совместных мероприятий в этой сфере, планирование обеспечения деятельности региональной группировки войск. Также предусматривается регламентирование размещения войск, объектов военной инфраструктуры.Протокол, как сообщается, вступил в силу, и после подписания президентами имеет полноценную юридическую значимость.Появление этого документа даёт возможности углубления военного и военно-технического сотрудничества между Минском и Москвой в формате Союзного государства для обеспечения региональной безопасности. Это актуально как в складывающейся ситуации, так и на будущее – с большими перспективами.