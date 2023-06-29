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Президент Белоруссии подписал закон о ратификации протокола соглашения с Россией о региональной группировке войск

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Президент Белоруссии подписал закон о ратификации протокола соглашения с Россией о региональной группировке войск

Белорусский президент Александр Лукашенко поставил свою подпись под законом о ратификации протокола российско-белорусского соглашения, предусматривающего создание и деятельность региональной группировки войск (РГВ).


Сам документ основывается на договорённостях о региональной безопасности в военной сфере, которые были достигнуты ещё в 1997 году. Подписание договора министрами обороны стран Союзного государства состоялось в декабре прошлого года в белорусской столице.

Закон предусматривает совершенствование правовой базы сотрудничества в военной сфере между РФ и РБ, финансирование проведения совместных мероприятий в этой сфере, планирование обеспечения деятельности региональной группировки войск. Также предусматривается регламентирование размещения войск, объектов военной инфраструктуры.

Протокол, как сообщается, вступил в силу, и после подписания президентами имеет полноценную юридическую значимость.

Появление этого документа даёт возможности углубления военного и военно-технического сотрудничества между Минском и Москвой в формате Союзного государства для обеспечения региональной безопасности. Это актуально как в складывающейся ситуации, так и на будущее – с большими перспективами.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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19 комментариев
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  1. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 06:32
    +1
    Интересно, а российская ЧВК "Вагнер" входит в эту группировку войск (РГВ)?
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 06:44
      +1
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Интересно, а российская ЧВК "Вагнер" входит в эту группировку войск (РГВ)?

      Так из-за нее, вероятно, и весь балет. Для белорусского бюджета будет сложно сохранить для "Песняров" прежний уровень финансирования.
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 06:51
      +1
      ЧВК Вагнер скорее всего расформируют, на них навесили ярлык мятежников, предателей, беспредельщиков. Вагнеровцы наверняка будут в составе группировки, но это будет совсем другая история
      1. Александр Советский Союз
        Александр Советский Союз Сегодня, 08:45
        +1
        Сами на себя навесили, собираясь судить Шойгу и Герасимова, не имея на это никакого законного права,и тем самым посягнув на основы государственного строя
    3. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:19
      +1
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Интересно, а российская ЧВК "Вагнер" входит в эту группировку войск (РГВ)?

      Нет абсолютно. Договор подписывали министры обороны, а ЧВК не входит в ВС РФ.

      Вот если бы Пригожину удалось выгнать Шойгу и на его место поставить своего пацана, тогда бы да.... Тогда компания "Конкорд"кормила бы на 100 % и российскую и беларусскую армии..... Тогда была бы красота.... И вагнеровцы были бы хозяевами региональной группировки... laughing
    4. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:22
      +1
      Вагнер (или сотрудники Вагнера) скорее всего войдут. Армия не имеющая боевого опыта это армия дворников! Вагнер имеет колоссальный опыт! Марш на Москву показал степень организованности Вагнера и показал с какой скоростью может передвигаться воинское подразделение! У нас наверно пока ещё ни одно соизмеримое по численности с Вагнером воинское подразделение не может так оперативно собраться и переместится на такое расстояние за такое время! hi
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 07:45
        0
        То, что войдут с Пригожиным-такого просто быть не может. А подпишут ли вагнеровцы договора с МО неизвестно... .
        Это же будет сенсация!
        Это будет означать, что Шойгу отжал военный бизнес у миллиардера....
        1. Александр Советский Союз
          Александр Советский Союз Сегодня, 08:39
          -1
          Цитата: иван2022
          Это будет означать, что Шойгу отжал военный бизнес у миллиардера...

          А что так робко высказавыветесь? Может быть верховный главнокомандующий отжал? Вы ещё на Президента России может быть открывать рот начнёте?! А потом скажете, что преследовали благие цели и не надо навешивать на вас ярлык предателей
        2. Александр Советский Союз
          Александр Советский Союз Сегодня, 08:56
          +1
          так уже подписали некоторые, ещё до 24 июня. Но думается, что 2% - цифра, озвученная Пригожиным, несколько занижена
      2. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 08:21
        0
        Цитата: северный кавказ
        на такое расстояние за такое время!

        Отражая атаки с воздуха. hi
    5. vladcub
      vladcub Сегодня, 07:38
      +2
      ЧВК"Вагнер" входит в эту группировку войс(РГВ) вопрос остаётся открытым :
      1) обстреляные профессионалы всегда в цене
      2)"дирежер" всегда стремился к автономии. Да и"батька" не "пальцем деланый". Подождём и посмотрим
      1. grem
        grem Сегодня, 09:26
        0
        Цитата: vladcub
        ЧВК"Вагнер" входит в эту группировку войс(РГВ) вопрос остаётся открытым :
        1) обстреляные профессионалы всегда в цене
        2)"дирежер" всегда стремился к автономии. Да и"батька" не "пальцем деланый". Подождём и посмотрим

        Все верно ,давайте подождем ..Не все так просто чую в этом деле .Что то готовится hi
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:56
    0
    А вот Лукашенко не стесняется форму надеть. Он главнокомандующий и ответственность принимает на себя. Когда-нибудь увидим ВВП в форме?
    1. Mari33
      Mari33 Сегодня, 08:42
      0
      Цитата: Егоза
      Когда-нибудь увидим ВВП в форме?

      А зачем? Вам Шойгу с кучей форменного дамского персонала не достаточно?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:58
    +2
    Цитата: Оби Ван Кеноби
    Интересно, а российская ЧВК "Вагнер" входит в эту группировку войск (РГВ)?

    Скорее всего нет: я думаю Батько захочет держать её на острие, как преторианцев или старую гвардию.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:27
      0
      Вагнер у Батьки по моему уже заставляет сжимать очко у поляков и укропов. Поход на Москву кажется очень сильно впечатлил всех. Где гарантии что подобный поход не может состояться на Киев, Львов или Варшаву!? Подобный поход уже был в Югославии.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 07:59
        +2
        Подобный поход на Киев и тем паче на Варшаву невозможен. С воздуха раздолбят в момент. У Вагнеровцев кроме ПЗРК для ПВО нет ничего..... У нас уже были подобные казусы с колоннами техники на Украине.....

        Этого в России не допустили только потому, что до 24 июня Пригожин был настолько популярен, что боялись беспорядков в случае уничтожения Вагнера.

        Пригожин это и пытался спровоцировать, когда приказал сбивать самолёты, сидя в Ростове.
        А теперь несёт пургу про "дурака ПВОшника", который сам стрелял куда захотел.....
  4. vladcub
    vladcub Сегодня, 07:48
    0
    Камрады, я селянин и не люблю выкрутасов..
    В моём поятии: "союзное" единое государство, с одними законами, одной армией. Как было в нашем детстве
    Сейчас не пойми что, а я такого не люблю.
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 09:11
      0
      Так союзное государство - оно преимущественно на бумаге, а на деле интеграцию сложно заметить, т с. невооружённым глазом. Многое у нас расплывчато и туманно, как не очень понятны планы и перспективы, либо же понятны только избранным. А неопределенность настораживает, если и вовсе не пугает.
      Вот здесь и выходят на сцену "правдорубы" со своей чётко обозначенной позицией, которым люди начинают верить, и во что это может вылиться, имеется наглядный пример.