Американская БМП Bradley ВСУ была поражена выстрелом из российского танка Т-80 с расстояния около 9,5 км

Российские войска используют возможности нанесения ударов по личному составу и бронетехнике противника с закрытых позиций, с расстояния, при котором нет возможности наблюдать противника в прицел. Об одном из таких случаев рассказал мобилизованный российский военнослужащий, командир танка Т-80БВМ.
Танкист, слова которого приводит РИА Новости, сообщает о том, что перед экипажем была поставлена задача по уничтожению выявленной БМП Bradley вооружённых сил Украины. Сложность задачи была обусловлена тем, что бронемашина противника находилась на дистанции, составляющей порядка 9,5 км. В итоге вражеская цель была успешна поражена. БМП «Брэдли», находившаяся в нескольких метров от застройки, скрывавшаяся за деревьями у просёлочной дороги, после попадания из танка загорелась.
По словам российского танкиста, точность попадания с дальних дистанций обусловлена корректировкой беспилотника.
Также большую роль играет и мастерство самого экипажа, ведь без этого фактора какой бы успешной ни была корректировка с воздуха, поразить бронированную цель с указанного выше расстояния, выбрав подходящий боеприпас, было бы как минимум проблематично.