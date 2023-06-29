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Американская БМП Bradley ВСУ была поражена выстрелом из российского танка Т-80 с расстояния около 9,5 км

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Американская БМП Bradley ВСУ была поражена выстрелом из российского танка Т-80 с расстояния около 9,5 км

Российские войска используют возможности нанесения ударов по личному составу и бронетехнике противника с закрытых позиций, с расстояния, при котором нет возможности наблюдать противника в прицел. Об одном из таких случаев рассказал мобилизованный российский военнослужащий, командир танка Т-80БВМ.


Танкист, слова которого приводит РИА Новости, сообщает о том, что перед экипажем была поставлена задача по уничтожению выявленной БМП Bradley вооружённых сил Украины. Сложность задачи была обусловлена тем, что бронемашина противника находилась на дистанции, составляющей порядка 9,5 км. В итоге вражеская цель была успешна поражена. БМП «Брэдли», находившаяся в нескольких метров от застройки, скрывавшаяся за деревьями у просёлочной дороги, после попадания из танка загорелась.

По словам российского танкиста, точность попадания с дальних дистанций обусловлена корректировкой беспилотника.

Также большую роль играет и мастерство самого экипажа, ведь без этого фактора какой бы успешной ни была корректировка с воздуха, поразить бронированную цель с указанного выше расстояния, выбрав подходящий боеприпас, было бы как минимум проблематично.

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48 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:49
    +3
    Америкосы пишут , что русские издалека стреляют , потому что боятся к их "супертехнике" близко подъезжать.
    1. JuhanJuhan
      JuhanJuhan Сегодня, 06:52
      +5
      "Краснополь - оружие трУсов" (~с) кажись, Антон Геращенко, про "Кинжал" или "Калибр".
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:54
      +9
      А сами америкосы как поступают? Издаля "красивыми и умными ракетами" (с) и артой шмаляют, не ?
    3. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 06:56
      +18
      Ну да:))) Но когда они с безопасных для себя расстояний расстреливали иракские танки - то это, конечно, в силу превосходства американской техники laughing
      1. Комментарий был удален.
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 08:12
        0
        вот интересно каков разброс орудия на такой дистанции? Попали это просто замечательно , однако все таки дистанция болшая.
    4. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 07:27
      +7
      Это ещё раз подчёркивает необходимость беспилотников на линии боевого соприкосновения.
      Побольше коптеров! Больших и маленьких!
    5. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 07:47
      +3
      Это не берберов на верблюдах по пустыне на апачи гонять, это другое))
    6. синоби
      синоби Сегодня, 08:38
      0
      Оружие трусов,говорят?Ну да,ну да.С концепцией "дистанционной войны" не янкесы нянчатся,нее.Это всё враки и российская пропоганда.
    7. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 08:54
      +3
      Цитата: Ирек
      что русские издалека стреляют , потому что боятся к их "супертехнике" близко подъезжать.

      При таких расценках за подбитую натовскую БТ можно и не успеть к ней близко подъехать. Приз другому достанется.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:54
    +14
    не умаляя заслуг наших воинов (!) - попадание на такой дистанции счастливая случайность, дай Бог чтоб их было побольше!
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:01
      +5
      Ну.. мы же не знаем как корректировал беспилотник. Или он цель лазером подсвечивал или оператор "перелёт-недолёт" говорил.

      В первом случае краснополеподобным попасть это не случайность, это дело техники. Во втором случае, если снаряд не корректируемый, то попасть в яблочко за 9.5 км. с закрытой позиции, из танка, это да, на грани невозможного
      1. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 08:31
        +2
        Краснополь танки не используют.о 120мм корректируемых снарядах неслышно было
        1. инженер74
          инженер74 Сегодня, 09:08
          0
          Цитата: ГГВ
          Краснополь танки не используют.о 120мм корректируемых снарядах неслышно было

          Идеотский вопрос: а танковые управляемые ракеты с внешним наведением (подсветкой лазером), случайно, работать не могут? recourse
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:58
    +1
    То, что попали - молодцы!
    Но использовать танк с закрытой позиции в качестве САУ - не самый оптимальный вариант. Хотя бы потому, что ресурс ствола танковой пушки совсем не велик.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:31
      +2
      Скорее всего сказывается дефицит САУ. Они очень востребованы в современной войне. Давно пора нарастить выпуск новых, но видать не все так просто.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:39
      0
      Ресурс современных танковых орудий в РФ довели чуть ли не до 1000 выстрелов, если фугасами стрелять. Подкалиберными и КУВ, конечно совсем другой ресурс будет.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:00
    +7
    Восхищен мастерством! ! Благодарен за снайперскую работу!
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:03
    -1
    "...Хорошо прожаренные и с хрустящей косточкой..."
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:04
    +3
    точность попадания с дальних дистанций обусловлена корректировкой беспилотника.

    Больше беспилотников, хороших и нужных! И не только тех, на которые народ деньги собирает! От МО хотелось бы побольше получить.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:07
    +3
    Цитата: Ирек
    Америкосы пишут , что русские издалека стреляют , потому что боятся к их "супертехнике" близко подъезжать.

    "...Снайпер бьёт издалека, но всегда наверняка..."
  8. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:14
    +4
    Еще в мае видео снято.
    https://lostarmour.info/armour/40352
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 08:20
      +1
      Мдаа. Ничего в работе пропаганды не изменилось. Правда лостармор пишет что это БТР-4Е. Но тут хз. По моему скромному мнение форма башни больше на Брэдли смахивает. Так что возможно сайт малость .......вводит в заблуждение:))
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:08
        0
        В начале мая "Бредли" находились на полигонах и готовились к "контрнаступу", который начался 04.06.
  9. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:16
    +1
    Вот уж удача как она есть! Молодцы, на войне бывает всякое
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:24
    +2
    Снайперский выстрел! Молодцы! Доводят боевое применение оружия, до совершенства!
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:26
    +3
    Американская БМП Bradley ВСУ была поражена выстрелом из российского танка Т-80 с расстояния около 9,5 км
    . Горела, горит и будет гореть дальше, забугорная техника на полях Украины... ей там не место, дрова в топку.
    Радости мало, конечно, скорей со всем эти разобраться и начать жизнь мирную... Сомневаюсь, что у забугорных есть желание дать нам жить мирно, это право нами должно быть завоевано!!!
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:27
    +5
    На войне бывает всякое и иногда случай сопутствует этому. Но мастерство наводчика и командира танка конечно умалять нельзя. Побольше побед ребятам.
  13. Prometey
    Prometey Сегодня, 07:28
    +3
    Каким типом снаряда был поражен? И разве танк может в принципе на такое расстояние стрелять?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:34
      -6
      Цитата: Prometey
      Каким типом снаряда был поражен? И разве танк может в принципе на такое расстояние стрелять?

      Сказано с 9.5 км, значит с 9.5 км, словно трижды уничтоженные Химеры уже кого то волнуют. Скоро танки начнут бронетехнику уничтожать прямо через океан, во что не поверят только winked
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 08:00
      0
      Цитата: Prometey
      Каким типом снаряда был поражен? И разве танк может в принципе на такое расстояние стрелять?

      Навесом может, как САУ. У танка ствол конечно не такое возвышение имеет, но все же может задрать)
    3. Владимирский
      Владимирский Сегодня, 08:06
      +4
      Стрелять то может, вот попасть - БАААльшой вопрос.
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:33
    +2
    поразить бронированную цель с указанного выше расстояния, выбрав подходящий боеприпас, было бы как минимум проблематично.
    Точнее, практически не реально. Только ПТУРС. request Если что,не служил, не стрелял, не пускал... Но с дивана вижу так. recourse
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:38
      -3
      Цитата: Mavrikiy
      поразить бронированную цель с указанного выше расстояния, выбрав подходящий боеприпас, было бы как минимум проблематично.
      Точнее, практически не реально. Только ПТУРС. request Если что,не служил, не стрелял, не пускал... Но с дивана вижу так. recourse

      Это даже за пределом танковых Птуров, ну и как выше отметили видео старок, кормят не свежей рыбкой
    2. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 07:52
      +1
      Нет у танка птура на 9 км, полупрямой наводкой, сказано же-с закрытой позиции, достанет...Прямой да! Максимум 4.5-5 км и то хрен попадешь)
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 07:47
    +1
    По словам российского танкиста, точность попадания с дальних дистанций обусловлена корректировкой беспилотника.
    То есть не с первого выстрела, не на прямой наводке и видимости, да и с внесением корректуры... Но все равно МОЛОДЦЫ
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:52
      +1
      В прошлый раз это видео было за артиллеристами. А сейчас за танкистами. А бтр-4 легким движением руки превращается в бредли и рассказы о точном попадании из гладкоствольной пушки танка на 9.5 км.
      https://t.me/anna_news/49578

      "Легким движением руки брюки превращаются... превращаются брюки... брюки превращаются... В элегантные шорты!" С.
  16. Владимирский
    Владимирский Сегодня, 07:59
    +4
    Это байка на 100%. Без лазерного наведения попасть на 9.5 км из танка с ЗОП - это 1 шанс на 100000000. На 3 км трудно, рассеивание большое, точно восстановить наводку на танке невозможно, а на 9,5 - сказка. Помню один такой случай случайного попадания. У нас танкисты отстреливали в конце директриссы остаток неиспользованных выстрелов в чисто поле, благо полигон - 30 км. Но туда заехала колонна БМП 100 км марш сдавали мехводы, и как раз стояла на привале. В бочину БМП болванка вошла, застряла в движке. Хорошо бойцов рядом не было.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:33
      -1
      Цитата: Владимирский
      Это байка на 100%.

      Далеко нет
      Цитата: Владимирский
      Без лазерного наведения попасть на 9.5 км из танка с ЗОП - это 1 шанс на 100000000.

      Опять же НЕТ, все зависит каков был расход снарядов, состояние оружия и обученность экипажа.
      По сути это "стрельба на большую дальность", приходилось стрелять ротой на 12 км, цель накрыли вторым залпом, из десяти выстрелов роты получили восемь попаданий.
      Цитата: Владимирский
      точно восстановить наводку на танке невозможно, а на 9,5 - сказка.

      Вы с каких танков и когда стреляли? И приходилось ли иметь дело с Т-80БВМ?
  17. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:24
    0
    Это что же за штатный боеприпас к 2А46 летит на такую дальность и при этом сохраняет убойную силу?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:34
      -1
      Цитата: Metallurg_2
      Это что же за штатный боеприпас к 2А46 летит на такую дальность и при этом сохраняет убойную силу?

      ОФС. И он спокойно может лететь и дальше, сохраняя все свои убойные свойства, тем более для БМП
  18. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:29
    +1
    Цитата: Светлан
    Ну.. мы же не знаем как корректировал беспилотник. Или он цель лазером подсвечивал или оператор "перелёт-недолёт" говорил.


    Вероятно - первое. И цель, скорее всего, была поражена не снарядом, а ПТУР ("Рефлекс" или "Кобра"), которую возможно запустить через ствол.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:46
      0
      Цитата: Illanatol
      И цель, скорее всего, была поражена не снарядом, а ПТУР ("Рефлекс" или "Кобра"), которую возможно запустить через ствол.

      "Кобры" уже давно нет, да и при такой плотности комплексов РЭБ она бы не работала, так, что там старый-добрый "Рефлекс", но он требует держать цель в поле зрения прицела, а тут говориться, что работали по данным получаемым с БПЛА, значит стреляли ОФСом, только он способен лететь на такую дальность и качественно поражать легкобронированные цели
  19. uRRY
    uRRY Сегодня, 08:32
    -1
    Я уж подумал про поражение ПТУР-ом из ствола, но нет, всё в порядке, нулевую статистику по "Рефлексам" не испортили ))
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:48
      0
      Цитата: uRRY
      нулевую статистику по "Рефлексам" не испортили ))

      Есть много видео стрельбы и поражения целей "Рефлексом" в телеграмканалах. Его то полет не с чем не спутаешь.
  20. синоби
    синоби Сегодня, 08:47
    +2
    Первые баллистические таблицы (заново) придумали на заре артилерии.А это,как-бы14-15 век.С тех пор они становились только лучше.Сейчас точность загоризонтной стрельбы определяется только качеством работы военных корректировщиков.И если попадание по мобильной цели дело таки удачи,то неподвижная обнаруженная цель обречена на 90%
  21. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:53
    -2
    как дети прям
    ну это просто счастливая случайность , потому что внешние факторы
    (ветер, сила тяжести, состояние дула, качество снаряда, пороха, влажность воздуха и т.д) на таком расстоянии уведет снаряд от цели прилично

    это как выиграть в лотерею с миллионной вероятностью.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:59
      +2
      Цитата: bravo77
      состояние дула,

      От куда и куда там ДУЛО? У орудия есть СТВОЛ
      Цитата: bravo77
      это как выиграть в лотерею с миллионной вероятностью.

      Это все зависит как Вы занимались огневой подготовкой, "пузыри пускали" или внимательно изучили теорию, а затем отработали её на практике. Хотя конечно и долю везения отвергать нельзя. Но больше всего везет умелым
  22. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:18
    0
    Танкист, слова которого приводит РИА Новости, сообщает о том, что перед экипажем была поставлена задача по уничтожению выявленной БМП Bradley вооружённых сил Украины. Сложность задачи была обусловлена тем, что бронемашина противника находилась на дистанции, составляющей порядка 9,5 км. В итоге вражеская цель была успешна поражена. БМП «Брэдли», находившаяся в нескольких метров от застройки, скрывавшаяся за деревьями у просёлочной дороги, после попадания из танка загорелась.
    Кто-то на сайте писал что выполнение огневых задач с применением ОБТ из закрытых огневых позиций малоэффективна В ПРИНЦИПЕ. Кому-то хотелось танковых сражений лоб-в лоб времён ВОВ hi