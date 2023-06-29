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Ночью российские войска нанесли результативные удары по объектам противника в Запорожье и близ города Чугуева

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Ночью российские войска нанесли результативные удары по объектам противника в Запорожье и близ города Чугуева

В ночное время суток российские войска наносили огневое поражение противнику в районах, удалённых от непосредственной зоны боевых действий. Среди прочего, взрывы гремели на объектах противника в оккупированном им городе Запорожье, по поводу переименования которого в украинской среде идут бурные дискуссии. Один из украинских «защитников мовы» заявил, что слово «Запорожье», даже переведённое на украинский язык – «Запорижжя», имеет «имперские корни», что и вызвало дебаты.


Стало известно, что в течение 8-10 минут в Запорожье гремели взрывы. Местные жители сообщают о детонации, вызванной одним или двумя попаданиями по цели. Из этого можно сделать вывод о том, что был поражён склад с боеприпасами, который противник использовал в качестве логистического звена для своего наступления на Запорожском направлении.

Взрывы ночью гремели на объектах и позициях противника и в Харьковской области. Там были поражены объекты размещения личного состава и техники противника близ города Чугуев. Речь идёт о резервных подразделениях ВСУ, которые командование собиралось перебросить к Купянску, чтобы сдерживать продвижение российских войск.

Тем временем в сети появляется всё больше подтверждений того, что в результате удара, на днях нанесённого по объекту в Краматорске, было уничтожено расположение с иностранными наёмниками и военными инструкторами.



В сети появился скрин с человеком в камуфляже, на рукаве которого можно увидеть шеврон с изображением руки с мечом и надписью Primus inter pares, что в переводе с латыни означает «Первый среди равных». Такой шеврон используется зенитными формированиями армии США. Это может свидетельствовать о присутствии в зоне конфликта американских военнослужащих (кадровых или отставных), которые входят в состав расчётов поставленных странами НАТО зенитных ракетных комплексов.
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23 комментария
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  1. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 07:11
    +12
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    1. grem
      grem Сегодня, 08:16
      +1
      Цитата: Пауль Зиберт
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      Да там и хоронить то уже нечего,сплошной фарш перемешанный
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:12
    +9
    Что ж, ракетчики и авиация продолжают наночить удары по врагу! Что ж, они действуют так, что бы мобилизация еа Украине не заканчивалась никогда, и никогда не было избытка боевой техники!
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:15
    +4
    Говорят там туристы из Колумбии украинскую кухню дегустировали...трое раненных. smile
    Забавно что они полезли в зону БД зная чем это грозит.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 07:30
      +6
      туристы из Колумбии
      Украина создала себе имидж этакой безпятиминут Европы и гражданам стран 3го мира (хоть и сама таковой является) обещают, помимо неплохих по колумбийским меркам денег свои паспорта, с которыми после победы wassat те смогут жить в ЕС. Как-то так.
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:37
      +7
      Говорят там туристы из Колумбии
      Не только говорят. Президент Колумбии заявил, что коломбийское МИД обязано заявить протест МИД РФ за использование российскими войсками оружия против мирных людей, которые приехали "мониторить ситуацию". Совсем офигели наркобароны.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:07
        +1
        Цитата: rotmistr60
        Совсем офигели наркобароны.

        Кокаин колумбийский Зеленскому сильно понравился(видно по его осоловелым глазам и носу) ...а туристы из Колумбии ясен пень маршруты поставки кокаина отрабатывали...не повезло им нарваться на наши Кинжалы и Искандеры.
        1. grem
          grem Сегодня, 08:27
          +1
          Цитата: Леха с Андроида.
          Кокаин колумбийский Зеленскому сильно понравился(видно по его осоловелым глазам и носу) .

          Зеля сильно опечалился в трауре ... wassat
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:16
    +6
    В Ад: и нацистов и их командиров янки! Пусть горят там вечно.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:23
    +2
    А действительно - почему Запорожье? Потому что за порогом? На задворках. Палисадник
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 07:31
      +4
      почему Запорожье?
      До строительства ДнепроГЭС на Днепре были препятствующие судоходству пороги.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:32
      +2
      А действительно - почему Запорожье?

      Там на Хортице - "база" козаков была. Отбывая на Хортицу всю семью оставляли "за порогом"
      Хо́ртица (укр. Хортиця) — крупнейший остров на Днепре, расположен в черте города Запорожье ниже днепровских порогов (теперь у ДнепроГЭС).
      1. Комментарий был удален.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 07:40
        +3
        Цитата: Егоза
        А действительно - почему Запорожье?

        Там на Хортице - "база" козаков была. Отбывая на Хортицу всю семью оставляли "за порогом"
        Хо́ртица (укр. Хортиця) — крупнейший остров на Днепре


        Когда то на Хортице был детский дом, там моя жена жила и училась, бывал там в давние времена, природа, Днепр, красота, а потом засрали.
      3. обыватель
        обыватель Сегодня, 07:42
        0
        Самое толковое объяснение. +.Извиняюсь, что "Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации."
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:42
      +2
      Цитата: igorbrsv
      А действительно - почему Запорожье? Потому что за порогом? На задворках. Палисадник

      hi Ну как бы если ты называешь город, то он как минимум включен в твой дом и за порогом, никак не может оказаться... request Днепровские пороги, отсюда Запорожские казаки и "Письмо Турецкому султану" Репина.
    4. Владимир Мсквчёв
      Владимир Мсквчёв Сегодня, 07:45
      +3
      А действительно - почему Запорожье ? Потому что за порогом ?


      до 1921 года это был русский город Александровск. Названный в честь генерал-фельдмаршала России Александра Голицина, заложившего там в 1770-м году строительство Александровской крепости. Сперва была только крепость, но люди предпочитали жить рядом с гарнизоном ( под защитой ) и возник небольшой населённый пункт, который и назвали как и саму крепость.
      А в 1921 г. когда Ленин подписал указ о передачи Александровска Украине, Александровск был переименован в Запорожье, потому что основными переселенцами стали запорожские казаки с низовий Днепра. ( низовья Днепра до строительства каскада из нескольких ГЭС и последующего наполнения водохранилищ водой были полны порогов ).
    5. Задира
      Задира Сегодня, 08:53
      +1
      А действительно - почему Запорожье?

      На Днепре, когда его русло было естественным, существовали пороги, которые известны еще со времен Аскольда и Вещего Олега. У русских людей было принято называть место, которое находится по течению реки ниже порогов, запорожьем. От нарицательного имени, как это часто бывает, впоследствии, образовалось имя собственное
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:33
    +6
    присутствии в зоне конфликта американских военнослужащих (кадровых или отставных), которые входят в состав расчётов поставленных странами НАТО зенитных ракетных комплексов.
    Так об этом уже давно говорится. А "Пэтриот" предположительно используют исключительно американские операторы, украинцы на подхвате. Поэтому чем больше будет ликвидировано иностранных инструкторов и советников тем лучше, а главное приятней.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:34
    +4
    Один из украинских «защитников мовы» заявил, что слово «Запорожье», даже переведённое на украинский язык – «Запорижжя», имеет «имперские корни», что и вызвало дебаты.
    . Да ладно... паны/дгуги свидомой власти, поляки, намекнули/указание дали изжить, уничтожить все, от чего их панские морды корячит!!! А уж про ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ, вечных врагов польской шляхты, они не забудут НИКОГДА, корячит их изрядно!!! А вот свидомые дурики, ради одобрения, подачек из за бугра, историю, НЕ СВОЮ, КСТАТИ, готовы перекорячить и так и эдак....
    Вопрос... что в головах временщиков/предателей в головах делается, понятно. Там кассовый аппарат работает, бабло считает... а вот жителей, как бы, независимой/нэзалэжной творится, понять не возможно fool request совсем, что ли мозги проскакали?
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 07:43
    +6
    Primus inter pares, что в переводе с латыни означает «Первый среди равных». Такой шеврон используется зенитными формированиями армии США
    Сомнений нет, неужто гринго доверят дорогущую технику рагуле из Мукачево.
  9. Normann
    Normann Сегодня, 07:44
    +2
    Это может свидетельствовать о присутствии в зоне конфликта американских военнослужащих

    А вот это и неудивительно совсем.
  10. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 08:31
    +1
    OK...
    The RU leader gambles on generals flirting with the CIA these generals are targeted by a handful of business families who want to travel internationally again contain their luxury life style with their wives on their private yachts and are starting to get tired of this war
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:56
    0
    В сети появился скрин с человеком в камуфляже, на рукаве которого можно увидеть шеврон с изображением руки с мечом и надписью Primus inter pares, что в переводе с латыни означает «Первый среди равных».
    Мог ли знать тот Primus что его завалит кирпичами и шифером где-нибудь в(на) Украине, а из штанов штатной полевой формы одежды армии США будет вываливаться "глина". Прям как в анекдоте: Летит связка альпинистов вниз, а навстречу им - другая.
    - Мужики, чего вниз-то летите?
    - А нас подруга одна страховала, а вы как это?
    - А мы подруге примус доверили... request