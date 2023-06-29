Ночью российские войска нанесли результативные удары по объектам противника в Запорожье и близ города Чугуева

В ночное время суток российские войска наносили огневое поражение противнику в районах, удалённых от непосредственной зоны боевых действий. Среди прочего, взрывы гремели на объектах противника в оккупированном им городе Запорожье, по поводу переименования которого в украинской среде идут бурные дискуссии. Один из украинских «защитников мовы» заявил, что слово «Запорожье», даже переведённое на украинский язык – «Запорижжя», имеет «имперские корни», что и вызвало дебаты.Стало известно, что в течение 8-10 минут в Запорожье гремели взрывы. Местные жители сообщают о детонации, вызванной одним или двумя попаданиями по цели. Из этого можно сделать вывод о том, что был поражён склад с боеприпасами, который противник использовал в качестве логистического звена для своего наступления на Запорожском направлении.Взрывы ночью гремели на объектах и позициях противника и в Харьковской области. Там были поражены объекты размещения личного состава и техники противника близ города Чугуев. Речь идёт о резервных подразделениях ВСУ, которые командование собиралось перебросить к Купянску, чтобы сдерживать продвижение российских войск.Тем временем в сети появляется всё больше подтверждений того, что в результате удара, на днях нанесённого по объекту в Краматорске, было уничтожено расположение с иностранными наёмниками и военными инструкторами.В сети появился скрин с человеком в камуфляже, на рукаве которого можно увидеть шеврон с изображением руки с мечом и надписью Primus inter pares, что в переводе с латыни означает «Первый среди равных». Такой шеврон используется зенитными формированиями армии США. Это может свидетельствовать о присутствии в зоне конфликта американских военнослужащих (кадровых или отставных), которые входят в состав расчётов поставленных странами НАТО зенитных ракетных комплексов.