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Белый дом подтвердил данные о том, что перед сном президенту Байдену надевают маску-компрессор в связи с затруднениями с дыханием

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Белый дом подтвердил данные о том, что перед сном президенту Байдену надевают маску-компрессор в связи с затруднениями с дыханием

Нашла своё подтверждение информация о том, что действующий президент США Джо Байден всё чаще проходит специальные медицинские процедуры. Вопросы возникли в связи с тем, что во время недавних появлений Байдена на публике на его лице были замечены следы в виде достаточно широких полос, ведущих в направлении рта. Эти вопросы были адресованы пресс-службе Белого дома.


Там журналистам сообщили, что Джо Байдену перед сном надеваются специальную маску-компрессор, которая в принудительном порядке нагнетает воздух в органы дыхания. По официальным заявлениям пресс-службы американской администрации, медики используют такой аппарат в связи с возникающими во время президентского сна проблемами с дыханием.

По некоторым данным, медики в последнее время стали выявлять низкую сатурацию (насыщение крови кислородом) у президента Соединённых Штатов, что и привело к необходимости использования спецоборудования.

При этом в Белом доме пытаются в очередной раз делать вид, что ничего особенного со здоровьем Джо Байдена не происходит. А его бесконечные оговорки во время выступлений уже перестают комментировать.

Напомним, что в ходе одного из своих недавних выступлений Байден заявил, что «Владимир Путин проиграл войну в Ираке». Психологи считают, что это не просто оговорка, а свидетельство скрываемых «психологических проблем» относительно американской войны в этой ближневосточной стране, войны, унесшей сотни тысяч жизней, попытка в ментальном плане перенести эти проблемы на другого человека.
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37 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:37
    0
    А чего мы все эту "ширму для неоконов и глобалистов" обсуждаем (байдена), укрепляем тезис, что все решает президент?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:45
      +8
      Цитата: Владимир80
      А чего мы все эту "ширму для неоконов и глобалистов" обсуждаем (байдена), укрепляем тезис, что все решает президент?

      Укрепляем тезис как раз строго наоборот- что Байден нифига США не управляет....
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:29
        0
        Байдену еще на второй срок обязательно нужно переизбраться.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:42
        +1
        Цитата: свой1970
        Цитата: Владимир80
        А чего мы все эту "ширму для неоконов и глобалистов" обсуждаем (байдена), укрепляем тезис, что все решает президент?

        Укрепляем тезис как раз строго наоборот- что Байден нифига США не управляет....

        Байдена пора на эвтаназию отправлять. am
      3. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 09:15
        0
        Маску-компрессор для дыхания... А ректальный дефибриллятор, случаем, не используют? А то следы от маски мы видим...
        Да и вообще, Бидон - старая модель, с ручным подзаводом и скоро под замену.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:39
    +3
    попытка в ментальном плане перенести эти проблемы на другого человека.

    "Хто вср...всь? Невістка! Так її вдома нема! А фартук біля двеей вісить!"
    Пусть уж такой будет, чем его "замша"
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:40
    +4
    Белый дом подтвердил данные о том, что перед сном президенту Байдену надевают маску-компрессор в связи с затруднениями с дыханием
    . Затруднения с дыханием, маска, компрессор... ну можно, если нужно.
    Вопрос другой, а когда с мозгами затруднения, отказ периодически, все чаще и чаще, тоже какую ни будь "маску" нацепят и... "компрессор" подключат.
  4. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 07:40
    +5
    Пока можно определить, что Джо ещё скорее жив, мертв.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:41
    +5
    Дожились американцы,получается без этой маски " мощный старик" может просто утром не проснутся?Показали бы сразу всю спальню байдена,со всем оборудованием.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:05
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Дожились американцы,получается без этой маски " мощный старик" может просто утром не проснутся?

      А как эти З/П (звёзднополосатые) над Леонидом Ильичем издевались, так оно то с по сравнению с Чумадедом, был еще орел и Ирак с Украиной не путал.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 08:17
        +5
        Леонид Ильич вообще был мужик неплохой, и голова у него работала как надо, даже когда из-за болезни у него проблемы с речью начались. Чумадеда нужно с поздним Ельциным сравнивать - тот тоже "с документами работал" не выходя из астрала.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 08:32
          +1
          Цитата: Roma-1977
          Чумадеда нужно с поздним Ельциным сравнивать - тот тоже "с документами работал" не выходя из астрала.

          Да такие болезни заразны, но передаются только высокопоставленным деятелям.
  6. михаил3
    михаил3 Сегодня, 07:43
    +3
    А Трампу что надевают? Не шибко моложе пацан)
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:50
      +10
      Цитата: михаил3
      А Трампу что надевают? Не шибко моложе пацан)

      Сеточку, для волос. feel
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:06
      +4
      Цитата: михаил3
      А Трампу что надевают?

      Трамп еще сам, кому хочешь наденет.
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 08:29
      0
      Однако физическая форма у него явно лучше. Да и он, по-моему, на несколько лет моложе Байдена.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:37
        +1
        Цитата: Sergej1972
        Однако физическая форма у него явно лучше. Да и он, по-моему, на несколько лет моложе Найдена.

        Смотрите сколько дел заведено на Трампа о половых связях, а вот про Байдена нет все дела по коррупции, но нет н одного дела о связях с женщинами. Вот и вопрос - или его бабы не хотят, или по немощности не может (даже в молодости).
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:47
    +5
    А памперсы он носит? А то, если не приведи Господь недержание: неловко будет.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:08
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А то, если не приведи Господь недержание неловко будет.

      Если Скабеева не обманывает:
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:40
        0
        Цитата: ROSS 42
        Если Скабеева не обманывает:

        Ну что из этого, пёрнул Чумадед, пусть нюхают. У них на западе это принято.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 08:45
          +1
          Цитата: carpenter
          Ну что из этого, пёрнул Чумадед, пусть нюхают. У них на западе это принято.

          Да все они на западе, только бздят и пердят, особенно когда на саммиты собираются.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:12
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А памперсы он носит?

      Этот вопрос не к участникам ВО, обратитесь к Жан-Пьер, она этими вопросами занимается.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:47
        +1
        Цитата: carpenter
        А памперсы он носит?

        Этот вопрос не к участникам ВО, обратитесь к Жан-Пьер, она этими вопросами занимается.

        Ну теперь ясно, почему Женька Псаки от деда ушла.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:54
    +1
    в связи с возникающими во время президентского сна проблемами с дыханием
    Ну язык западает у дедушки во сне и он начинает задыхаться. Чтобы не случилась асфиксия "отца американской демократии" подключают к ИВЛ. В его возрасте еще не то бывает, человек и описаться прилюдно может. Так, что все в "норме" со здоровьем, но в норме определенной.
  9. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:55
    -6
    Вот так новость. Мало ли у кого-либо бывают остановки дыхания во время сна. Использование данного аппарата вовсе не означает, что у человека серьёзные проблемы со здоровьем.
  10. grem
    grem Сегодня, 07:58
    +2
    Этот дед ,приближает крах сша ...Продолжаем наблюдение ! bully
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:01
    0
    Байдену надевают маску-компрессор в связи с затруднениями с дыханием

    Да ладно только бы маску одевали...а то ведь наверняка его старческий организм пичкают депрессантами, антидепрессантами и прочей химической отравой...бедняга Байден теперь как овощ...не осознает как он живет.
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:03
    0
    Цитата: Glock-17
    Использование данного аппарата вовсе не означает, что у человека серьёзные проблемы со здоровьем.

    Да неужели... what остановка дыхания во сне...явно что то с сердечной деятельностью что то не в порядке.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:14
      -1
      Апноэ часто бывает результатом ожирения или преклонного возраста.Хотя сердечную недостаточность тоже исключать нельзя. В любом случае это ещё не признак смертельной болезни.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 09:07
        0
        Цитата: Glock-17
        Апноэ часто бывает результатом ожирения или преклонного возраста.Хотя сердечную недостаточность тоже исключать нельзя. В любом случае это ещё не признак смертельной болезни.

        Проблема в том что болезнь не смертельная - но помереть может в любой момент.Это значит что возле него круглосуточно сидит несколько медиков разных специальностей. Рядом...
        И что в любой момент - при необходимости- его отключат на пару минут, а потом зафиксируют естественную смерть.
        Практически естественную и не вызывающую подозрений...
        Будь это не США, да хоть дрова пусть на голове колют топором - но с ЯО как то стремно...
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:04
    +3
    Белый дом подтвердил данные о том, что перед сном президенту Байдену надевают маску-компрессор в связи с затруднениями с дыханием

    Что толку в этих глупых стариканах?
    Смешон в компрессор-маске президент
    С толпой в башке снующих тараканов,
    Альцгеймера адепт и импотент.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: ROSS 42
      Белый дом подтвердил данные о том, что перед сном президенту Байдену надевают маску-компрессор в связи с затруднениями с дыханием

      Что толку в этих глупых стариканах?
      Смешон в компрессор-маске президент
      С толпой в башке снующих тараканов,
      Альцгеймера адепт и импотент.

      Браво!!!
  14. Наган
    Наган Сегодня, 08:14
    -1
    Это в Америке стандартное лечение от храпа. Называется CPAP (Continuous Positive Air Pressure).
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:50
      0
      Цитата: Наган
      Это в Америке стандартное лечение от храпа.

      Интересно, а Каму он мешает своим храпом. Да и от храпа охрана спать не будет, не дай бог ещё кто то деда украдёт.
  15. gorunov
    gorunov Сегодня, 08:15
    +1


    Еще рано списывать старика и маска в этом не помеха )
  16. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 08:34
    0
    Yes we all know he is a puppet controlled by other family members!
    But The Russian leader gambles on generals flirting with the CIA.. these generals are targeted by a handful of business families who want to travel internationally again contain their luxury life style with their wives on their private yachts and are starting to get tired of this war
    So yes we all have big and dangerous problems! It's a dangerous world full of hidden agenda's!
  17. zontov79
    zontov79 Сегодня, 09:07
    0
    Сдохнула бы эта gnida, всем бы легче стало !