Белый дом подтвердил данные о том, что перед сном президенту Байдену надевают маску-компрессор в связи с затруднениями с дыханием

Нашла своё подтверждение информация о том, что действующий президент США Джо Байден всё чаще проходит специальные медицинские процедуры. Вопросы возникли в связи с тем, что во время недавних появлений Байдена на публике на его лице были замечены следы в виде достаточно широких полос, ведущих в направлении рта. Эти вопросы были адресованы пресс-службе Белого дома.Там журналистам сообщили, что Джо Байдену перед сном надеваются специальную маску-компрессор, которая в принудительном порядке нагнетает воздух в органы дыхания. По официальным заявлениям пресс-службы американской администрации, медики используют такой аппарат в связи с возникающими во время президентского сна проблемами с дыханием.По некоторым данным, медики в последнее время стали выявлять низкую сатурацию (насыщение крови кислородом) у президента Соединённых Штатов, что и привело к необходимости использования спецоборудования.При этом в Белом доме пытаются в очередной раз делать вид, что ничего особенного со здоровьем Джо Байдена не происходит. А его бесконечные оговорки во время выступлений уже перестают комментировать.Напомним, что в ходе одного из своих недавних выступлений Байден заявил, что «Владимир Путин проиграл войну в Ираке». Психологи считают, что это не просто оговорка, а свидетельство скрываемых «психологических проблем» относительно американской войны в этой ближневосточной стране, войны, унесшей сотни тысяч жизней, попытка в ментальном плане перенести эти проблемы на другого человека.